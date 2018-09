Seis Sentidos

TACTO

Estudio halla propiedades del tacto y el conocimiento

Una nueva tesis doctoral brinda información sobre la base neuronal del sentido del tacto. De acuerdo con los resultados, la estimulación magnética de la corteza prefrontal afectó el rendimiento de los sujetos en tareas táctiles y su capacidad para evaluar su desempeño en estas tareas. El sentido del tacto otorga información sobre texturas, objetos y fuerzas físicas que actúan sobre nuestro cuerpo. La información táctil también es necesaria para la ejecución exitosa de tareas motoras tales como agarrar objetos. El objetivo de la tesis doctoral de Juha Gogulski, de la Universidad de Helsinki, fue diseccionar los mecanismos neuronales que subyacen a los diferentes niveles de procesamiento táctil en sujetos sanos. "Una comprensión más profunda del sentido del tacto es importante para que las fallas en el procesamiento táctil puedan ser mejor diagnosticadas y tratadas", dice Gogulski. Además estudió las habilidades metacognitivas de sus sujetos de prueba.

EL GUSTO.

Una buena dieta y ejercicios son suficientes para hipertensión

Una dieta baja en sal, grasas y azúcares, y ejercicio regular tres veces por semana pueden ser el mejor remedio para reducir la hipertensión. Así lo demostró un estudio presentado este fin de semana en las Sesiones Científicas de Hipertensión 2018, realizadas en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense del Corazón.

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill adelantaron los resultados de un estudio con 129 hombres y mujeres de entre 40 y 80 años, con sobrepeso u obesidad y presión alta (sistólica de 130 a 160 mmHg, y diastólica entre 80 y 99 mmHg).

El 53% de los participantes cumplía con criterios para tomar antihipertensivos, pero ninguno estaba consumiéndolos. Las personas se dividieron en tres grupos y durante 16 semanas uno de ellos siguió una dieta DASH, diseñada para bajar la presión, tuvo consejería sobre estilo de vida saludable y realizó ejercicio aeróbico supervisado tres veces por semana. A diferencia de los grupos que no la practicaron este obtuvo los mejores resultados sin medicación.

EL INSTINTO.

Un pez probó que es auto consciente ante el espejo

Uno de sus signos más distintivos de la superioridad de la mente humana es la autoconciencia. Sólo un grupo selecto de especies ha pasado la prueba de poder reconocerse en un espejo. La mayoría, incluidos los elefantes, simios y delfines, son notoriamente inteligentes. Sin embargo, un reciente estudio muestra que un pequeño pez se ha unido al grupo. La prueba de autorreconocimiento de espejo fue utilizada por primera vez durante la década de 1970 por el psicólogo Gordon Gallup, y es un experimento clásico utilizado para determinar la autoconciencia animal. Luego de experimentar en chimpancés, los cuales mostraron un cambio de comportamiento frente al espejo, el investigador llegó a la conclusión de que esta alteración de conducta requiere cierto nivel de autoconciencia, un modelo mental de su propio cuerpo.

Este entorno llevó a un equipo internacional de científicos a evaluar al pez limpiador (Labroides dimidiatus) en la prueba del espejo y resultó positivo.

LA VISTA.

No videntes logran "ver" a su hija por nacer en impresión 3D

"Fue muy emocionante. Ambos comenzaron a reír. Mientras palpaban el rostro ella decía sacó tu nariz y él le respondía pero tiene tu boca, lo mismo que sucede cuando una pareja sin problemas de visión ve la pantalla durante la ecografía. Llegó un momento en que tuve que salir de la sala porque la emoción era mucha", cuenta a "El Mercurio" el médico Mario Pelizzari, radiólogo pediatra y especialista en medicina fetal.

Él y su colega Ricardo Ledesma, ambos del Instituto Oulton —centro médico especializado en imagenología ubicado en Córdoba, Argentina—, hace tiempo venían fraguando la idea: utilizar impresión 3D, a partir de las imágenes captadas en una ecografía 5D, para que padres ciegos pudieran conocer el rostro de su hijo antes de nacer. "Aparte de la razón comercial, no le encontrábamos sentido a que una pareja se llevara una impresión del rostro del niño en celeste o rosado, según el sexo. Conversamos en si tendría un verdadero sentido para una pareja ciega", explica Pelizzari.

EL OÍDO.

La Ópera de Viena cumple 150 años y los celebra

La Ópera de Viena, una de las másimportantes del mundo, arrancó su nueva temporada, en la que celebra su 150 aniversario, con un programa que combina el recuerdo de la gloria pasada con temas y producciones muy actuales, y con mucho optimismo sobre el futuro. Muchas veces ha subido el telón desde que el 25 de mayo de 1869 el emperador Francisco José y su esposa Sisi presidieran la función inaugural de este teatro lírico, en la que se representó el Don Giovanni de Mozart. La Carmen de Bizet, con Clémentine Margaine, Marcelo Álvarez y Erwin Schrott en los papeles protagonistas, fue la que abrió la temporada. "No me preocupa en absoluto el futuro", aseguró a la agencia EFE Dominique Meyer, director de la Ópera Estatal de Viena desde 2010 y que, a su pesar, dejará el puesto dentro de dos años en manos del austríaco Bogdan Roscic. Meyer asegura que "están disponibles todos los elementos" para no tener que preocuparse por este teatro, pero tampoco por el género.

EL OLFATO.

Un olfato más desarrollado hace el sexo más placentero

El sexo es una experiencia multisensorial. Vista, oído, olfato, gusto, tacto, cada uno de ellos contribuye de forma exclusiva a nuestra vida sexual. Y si bien todos son importantes, nuevos estudios sugieren que el sentido del olfato, en particular, desempeña un papel mucho más relevante de lo que se creía inicialmente. Desde hace un tiempo se sabe que un deterioro en el sentido del olfato —ya sea adquirido o congénito— afecta negativamente a la vida sexual de quienes lo sufren. Un estudio de 2009, por ejemplo, reveló que las personas que habían desarrollado un trastorno del olfato sentían menos deseo sexual. Asimismo, un estudio de 2013 permitió concluir que los hombres que nacen sin sentido del olfato tenían menos experiencia en el ámbito sexual. Hasta la fecha, todos los estudios se habían centrado en pacientes con un deterioro del sentido del olfato, pero ¿qué hay del resto de la población? Si no tiene el olfato muy desarrollado el sexo le parecerá menos placentero.