Seis Sentidos

VISTA Explorar el universo aunque no se pueda ver

La fascinación al contemplar un cielo estrellado es la experiencia infantil que muchos astrónomos cuentan que les marcó para elegir esa profesión. Pero, ¿se puede soñar con estudiar el Universo sin poder ver las estrellas? La Unión Astronómica Internacional (UAI) lo tiene claro: se puede y se debe. Hacer que esa posibilidad sea una realidad para todos, más allá de discapacidades o dificultades físicas, es la reivindicación de "Inspiring Stars", una exposición inaugurada hoy en Viena en el marco de la asamblea general que celebra la UAI. Inspirando Estrellas es una exposición itinerante que va a viajar a los países miembros de la UAI "para motivar, celebrar y dirigir el concepto de inclusión en los distintos países", explicó a EFE Wanda Díez, una de las responsables de la muestra. La idea es, dice, "motivar a los científicos de distintos países a tomar el tema de la inclusión con la seriedad que se merece". La exposición consta de diecisiete estaciones con distintos experimentos.

TACTO Un implante para restituir el sentido del tacto a paciente

Las fibras nerviosas que se extienden fuera del sistema nervioso central transmiten señales sensoriales al cerebro, a través de la medula espinal. Allí, la región conocida como corteza somatosensorial procesa esta información. Las lesiones medulares interrumpen el flujo de mensajes y, por consiguiente, el individuo pierde la capacidad de percibir estímulos táctiles, aun cuando el tejido cerebral permanece intacto. Ahora, Richard A. Andersen y su equipo, del Instituto de Tecnología de California, han desarrollado un método que permitiría inducir sensaciones de tacto y movimiento en personas con alteraciones en la medula espinal. El hallazgo facilitaría el uso de prótesis y extremidades robóticas. Además, también ayudaría a los pacientes a percibir como propios los miembros artificiales, hecho que mejoraría su bienestar. En el estudio, publicado por la revista eLife, participó un hombre de 32 años de edad con daño medular, a nivel de la vértebra cervical 5, acaecido año y medio atrás.

gusto ¿La falta de carne causó el fin de los neandertales?

Por miles de años, el Homo Sapiens y el Homo Neanderthalensis coexistieron. Aunque hoy decirle "neandertal" a alguien equivale a tratarlo de estúpido, la especie fue —según los datos científicos disponibles— inteligente y sofisticada. Pero los parientes más cercanos que alguna vez tuvieron los Sapiens desaparecieron hace unos 40.000 años. Por qué se esfumaron de la Historia sigue siendo un misterio, pero un grupo de investigadores de la Universidad de Colonia postula la teoría que el fin de los neandertales fue porque empezó a escasear la carne. "Los períodos fríos que atravesó el continente(europeo) durante el Paleolítico diezmaron las piezas de caza en el paisaje estepario, lo que provocó que estos homínidos se quedaran sin su principal fuente de alimento", publicó el medio español ABC sobre los hallazgos de los investigadores alemanes. Los sapiens, en tanto, no tuvieron tantos problemas porque eran menos "carnedependientes" en su alimentación y suplían la falta de carne con vegetales, pescado y mariscos.

instinto Los beneficios de vivir cerca de espacios con plantas

Vivir cerca de plazas, parques y otros espacios urbanos con abundante vegetación se asocia con menos riesgo de cáncer de mama, de acuerdo a un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona. El estudio, que abarcó a más de 3.600 mujeres en España, concluyó que aquellas mujeres que viven cerca de lugares con mucha vegetación tienen menos riesgo de padecer cáncer de mama. En una nota publicada por el portal de divulgación científica noticiasdelaciencia.com, vivir cerca de espacios verdes tiene más beneficios para la salud: mejor estado de salud general y mental, mayor esperanza de vida y un deterioro cognitivo más lento en personas mayores. Eso sí, el vínculo se constató para espacios verdes urbanos. "Por el contrario, el riesgo de cáncer de mama es mayor en las mujeres que viven cerca de zonas agrícolas, lo que indica que la asociación entre espacios verdes y cáncer de mama puede depender del uso que se da a la tierra", según una de las conclusiones.

OÍDO En vez de un libro o película, un disco antes de dormir

Un libro o una película antes de dormir puede ayudar a conciliar el sueño, pero de acuerdo a un estudio presentado en el congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, escuchar música puede no solo ayudar a dormir, sino también ayudar a la salud cardiovascular. Pero no cualquier tipo de música. Poner el último disco del grupo de metal pesado Tool o del regatonero Daddy Yankee probablemente no contribuya a dormir. Pero si se hace con un tipo de música relajante o meditativa, no solo será más fácil dormir sino también ayudar al corazón. El estudio mencionado incluyó a 149 voluntarios divididos en tres grupos: uno que escuchaba música para relajante. Otro escuchó pop y el tercero, nada. El procedimiento tenía como meta analizar el impacto de escuchar música de yoga en la variabilidad de la frecuencia cardíaca.Los resultados mostraron que la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumentó durante la música de yoga.

OLFATO El problema de percibir olores y aromas que no existen

Una de cada 15 personas, al menos en Estados Unidos, sufre de fantosmia, llamada también "alucinación olfativa", cuyo efecto hace que uno perciba olores que no están en el ambiente. Así lo determinó un recienet estudio publicado por la red Jama, de la Asociación Médica de Estados Unidos

La mayoría de personas que percibe "olores fantasma" los describe como asquerosos, podridos, desagradables o quemados, aunque hay excepciones. No se sabe cuáles son las causas de esta condición, pero la directora del estudio, Judith Cooper, dijo que es importante tener en cuenta las afecciones olfativas: "Los problemas con el sentido del olfato a menudo se pasan por alto, a pesar de su importancia. Pueden tener un gran impacto en el apetito, las preferencias alimentarias y la capacidad de oler señales de peligro como incendios, escapes de gas y alimentos dañados". El estudio también descubrió que la fantosmia afecta mucho más a mujeres que a hombres.