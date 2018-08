Seis Sentidos

EL TACTO

Reparar los dedos ya no insumirá más tanto dinero

El Dispositivo de Rehabilitación Adaptable para los Dedos de la Mano (DReAM) es una creación del alumno de la maestría en Tecnología Avanzada Jhon Freddy Rodríguez León, mexicano. El inventor explicó que su idea será "accesible para todas las personas, así como para las instituciones de salud pública, con el propósito de atender malformaciones congénitas, traumatismos o accidentes cerebro-vasculares", según lo informado por la agencia de noticias española EFE. La meta de DReAm es ayudar a rehabilitar "lesiones que afectan la motricidad de los dedos índice, anular, medio y meñique". El invento — cuyo uso va a requerir de la supervisión de un fisioterapeuta o médico, porque importa el diagnóstico preciso para definir el grado de movilidad que necesitará el paciente— recién se patentó, pero Rodríguez León adelantó que puede ceder la patente si encuentra empresas o instituciones públicas interesadas de fabricar el aparato a escala masiva.

EL GUSTO

Una bebida para reducir el nivel de azúcar en la sangre

Inspirada en la tradicional bebida china "kombucha", una académica mexicana —Raquel Gómez Pliego, de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México— y dos de sus alumnos crearon la bebida fermentada Kombufesc para reducir los niveles de glucosa y presión arterial alta, dos características de la obesidad y la diabetes. La bebida china "kombucha" es un té que se fermenta a partir de colonias de microorganismos benéficos para la salud, y ese fue el criterio que guió a la investigadora y su equipo a la hora de elaborar la nueva bebida, que tiene como meta combatir el síndrome metabólico. Dicho síndrome es un "un conjunto de patologías que incluyen la hiperglucemia (cantidad excesiva de glucosa en la sangre), la dislipidemia (trastorno de los lípidos y las lipoproteínas en la sangre), la hipertensión (o presión alta) y la obesidad. Cuando se conjuntan tres de estas patologías se genera la diabetes mellitus", indicó Gómez Pliego, según informó la agencia de noticias española EFE.

EL INSTINTO

La comodidad como razón del fin del Homo Erectus

Desapareció hace unos 70.000 años, y según una investigación llevada a cabo por científicos australianos, el fin del Homo Erectus pudo deberse a la holgazanería. De acuerdo a ese estudio, realizado en un yacimiento arqueológico en Saffaqah (Península Arábica), se concluyó —según publicó el medio español ABC— "que el Homo Erectus optó por el camino del mínimo esfuerzo a la hora de elaborar herramientas y recolectar recursos". Los resultados arqueológicos mostraron que el grupo de esa especie humana elaboraba herramientas valiéndose de cualquier piedra o roca que tuvieran cerca, sin importar su calidad. Además, los arqueólogos detectaron que un poco más lejos de donde vivía el grupo había un yacimiento de rocas de calidad superior, pero no hallaron pruebas de que intentaran extraer piedras de ahí. Esa actitud era la opuesta a la de neandertales y primeros sapiens tempranos, que podían llegar a escalar montañas para poder fabricar buenas herramientas.

LA VISTA

No se podrá confiar siempre en registros audiovisuales

Un nuevo programa de computación presentado en la ciudad canadiense de Vancouver es capaz de exhibir imágenes basadas en personas reales —como, por ejemplo, Vladimir Putin— de una manera verosímil. "Increíblemente realistas", describió las imágenes generadas por ese software el científico computacional de Princeton Adam Finkelstein (que no forma parte de quienes elaboraron el programa), según lo publicado por el portal Science News. En el artículo se menciona que una de las posibles aplicaciones para el programa es el doblaje cinematográfico. Con esto se podrá hacer que los labios y la boca de los actores se muevan como si estuvieran hablando en el idioma del país donde se proyecta la película. Pero también se advierte por las posibles implicancias del programa: "Darle a usuarios de internet la oportunidad de producir videos ultra realistas de personas públicas puede llevar a las fake news a un nivel más alto", dijo también Finkelstein a ese portal de noticias.

EL OÍDO

Los misterios de la sordera que sobreviene de forma súbita

El conductor televisivo inglés Lewis Vaughan Jones (BBC) no se preocupó cuando, hace unos meses, dejó de oír en su lado izquierdo estando resfriado. Creyó que esa sordera era parte del resfrío, y que cuando dejara de estar resfriado, volvería a oír de su lado izquierdo. Pero eso no ocurrió. Fue al médico y quedó en shock cuando le dijeron que esa pérdida —casi total— de su capacidad auditiva en el oído izquierdo sería permanente. Lo que le pasó al presentador fue una "sordera súbita" o hipoacusia neurosensorial súbita, como se le llama científicamente a este fenómeno, que implica una pérdida de 30 decibeles en menos de tres días y para el cual no se saben las causas. Ante un caso de sordera súbita, los especialistas recomiendan iniciar un tratamiento (corticoides por vía oral o mediante inyecciones), cuanto antes, aunque no se conozcan las causas de dicha sordera. Aproximadamente la mitad de los pacientes a los que les pasa esto recuperan su oído.

EL OLFATO

La cantidad de duchas para no oler mal y para tener mejor salud

Depende de la edad y el contexto climático, y también de aspectos culturales que tienen que ver con las costumbres y los usos sociales aceptados, pero la ciencia cuestiona el hábito de ducharse todos los días o más de una vez al día. Para la Academia Estadounidense de Dermatología, lo mejor hasta los doce años es ducharse una o dos veces por semana, porque el sistema inmune en desarrollo "necesita organismos como bacterias y pequeñas dosis de virus e infecciones para crecer fuerte", como se informa en una nota publicada por El Comercio. Luego de los 12 años, sin embargo, no hay recomendaciones unívocas, pero el hábito de ducharse todos los días puede ser perjudicial, por el uso del jabón. Un uso intensivo de jabón podría estimular a las bacterias, por la sequedad que genera en la piel. Ducharse con demasiada frecuencia si la piel está seca puede empeorarla", dijo Elaine Larson, experta en enfermedades infecciosas, citada por ese medio de prensa.