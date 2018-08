Seis Sentidos

EL TACTO

Los cabezazos serían más dañinos para las mujeres

Un nuevo estudio publicado en la revista Radiology comprobó que las futbolistas tienen más cambios en su tejido cerebral tras pegar cabezazos reiterados a la pelota, en comparación con los hombres. "En general, los hombres pegan más cabezazos que las mujeres, pero queríamos examinar específicamente si hombres y mujeres tienen las mismas consecuencias con una exposición similar a impactos repetitivos en la cabeza", dijo Michael L. Lipton, encargado del estudio. Para ello, el doctor Lipton y sus colegas usaron imágenes que se obtienen de una avanzada técnica de resonancia magnética, para ver los cambios en el cerebro de 98 jugadores de fútbol amateur (49 mujeres y 49 hombres) con una edad promedio de 25,8 años. Según mostraron los resultados, aunque todos los futbolistas estudiados tenían cambios en la microestructura de su materia blanca, las mujeres mostraban estos cambios a lo largo de un mayor volumen de tejido cerebral.

EL GUSTO

Zats, manjar a base de gusanos de la cocina mexicana

"Si corre, camina, se arrastra o vuela va para la cazuela", dice un refrán que explica la variedad y exotismo de la gastronomía mexicana, en especial la que tiene como base a los insectos. En la colonia Los Jardines, a 40 minutos del municipio de Simojovel, en el estado de Chiapas (Sureste), muchas familias se dedican a recolectar, cocinar y comercializar un gusano que los lugareños consideran un manjar: el zats (arsenura armida) que en la lengua tzotzil significa gusano. El agricultor de maíz y café Silverio Gómez Jiménez, de origen maya-tzotzil, es un recolector y desde niño se ha dedicado a buscar este gusano que se alimenta de los árboles de caucho. La búsqueda requiere, por ello, varias horas de camino entre la selva ya que el gusano vive en las ramas más altas de los árboles.

"Me gusta andar en la montaña hasta dar con los árboles donde recolecto los zats (oruga de mariposa nocturna)", contó a EFE Goméz Jiménez. El gusano aumenta su población en los días más calurosos de junio, julio y agosto, que son los ideales para la recolección.

EL INSTINTO

Descubren por qué lagartijas pueden resistir a un huracán

Un grupo de científicos de Harvard observó la conducta de lagartijas durante vientos de la misma magnitud de los huracanes "Irma" y "María", simulados en un laboratorio. Aun cuando los vientos alcanzaban 164 kilómetros por hora, los animales los soportaban, aferrados al poste con las patas delanteras. Según el estudio, las lagartijas que mejor soportan los fuertes vientos tienen garras en promedio 6 y 9% más anchas que las demás, patas delanteras más largas y patas traseras más pequeñas. "La lagartija se transforma en un paraguas volteado, esa es la imagen perfecta", sostuvo Colin Donihue, autor del estudio. Pero hay un límite para la capacidad de resistencia de estos reptiles. Cuando la velocidad de los vientos alcanza los 174 km/h, salen volando como todos los demás. "Ciertamente que salen volando por los aires, pero caen en una red y los devolvemos ilesos a sus encierres ilesos", dijo Donihue, un biólogo experto en evolución animal que trabaja en Harvard.

LA VISTA

Crean bolsas que se disuelven al contactarse con el agua

Las tortugas marinas no reconocen la diferencia entre una bolsa de plástico y una medusa. Confundidas, muchas mueren con el estómago lleno de plástico. Pero este y otros problemas que producen las bolsas plásticas en el medioambiente podrían acabarse, según un grupo de chilenos que crearon una innovadora bolsa a la que bautizaron Solubag. Se trata de un producto desarrollado con un material similar al plástico, pero que desaparece al tomar contacto con el agua. Tras cuatro años de investigación y pruebas, el equipo dio con una solución que utiliza componentes de la piedra caliza para producir alcohol polivinílico (PVA), el elemento principal de la fórmula que permite fabricar este material.

Solubag soporta el mismo peso de una bolsa plástica tradicional. Pero a diferencia de esta, entre sus cualidades está disolverse al contacto con el agua en solo cinco minutos y desaparecer sin dejar ningún tipo de contaminante. De esta forma permite que el agua siga siendo potable.

EL OÍDO

A la cárcel autor de canción contra presidente de Egipto

Un tribunal penal militar egipcio condenó a tres años de cárcel al artista Galal al Behiri, autor de una canción que critica al presidente Abdelfatah al Sisi, por "insultar a la institución militar", informó a EFE su abogado Mujtar Munir. Agregó que también fue encontrado culpable de propagar noticias falsas y condenado a pagar una multa de 10.000 libras egipcias. Al Behiri fue detenido el pasado 4 de marzo, después de que la canción Balaha (dátil), interpretada por el cantante egipcio Ramy Esam, fuera escuchada millones de veces a través de YouTube. Sin embargo, el escritor de 30 años de edad no fue juzgado solo por esa canción, sino por todo el libro de poesías Las mejores mujeres de la tierra, en el que están incluidos los versos de la canción. El abogado destacó que en su libro Galal alaba el papel de la mujer, ya que sin ella no existirían "los mejores soldados de la tierra", en referencia a un versículo del Corán en el que se describe de esa forma a los uniformados egipcios.

EL OLFATO

Shakira convoca seguidores para elegir detalles de su perfume

La cantante Shakira pidió ayuda a sus seguidores en Instagram para seleccionar desde el color del frasco, el nombre y el diseño de su nuevo perfume, que podría llamarse Midnight y Moonlight. Desde hace tres semanas la colombiana anunció que lanzaría su fragancia y con dos gamas de colores, rojo y azul, solicitó a sus seguidores que votaran por su tono favorito, del que el azul fue el preferido con 58 por ciento de los votos. "No me puedo decidir, ya casi lo tenemos, cuál de estos es su estampado favorito, me ayudan", indica en un video difundido esta semana en el que presenta cuatro opciones de coloridos fondos. Previamente anunció que su gira

El Dorado World Tour inicia mañana 3 de agosto en Estados Unidos y con sólo donar 10 dólares encaminados a dos grandes causas: su Fundación Pies Descalzos o la Fundación One Drop, las personas podrían participar para volar a Las Vegas para su show y conocerla en backstage.