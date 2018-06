Seis Sentidos

instinto La presión alta a los 50 puede llevar a la demencia

Los cincuentones deben estar atentos a la presión. Si es un poco alta —aunque puede estar dentro de los límites habitualmente utilizados— puede aumentar el riesgo de padecer demencia más adelante. Y eso independientemente de la existencia de problemas cardiovasculares. Así lo "sugiere" una investigación difundida por la publicación European Heart Journal y difundida por EFE. El estudio, denominado Whitehall Studie II, concluyó que a los 50 años de edad tener una presión sistólica de 130, (o sea por debajo del nivel de 140 que se usa para definir hipertensión), "está asociado con un incremento del riesgo de demencia; es esas personas ese exceso de riesgo es independiente de tener enfermedades cardiovasculares".

tacto El amor robótico no logra tocarnos el corazón

Los sexbots (o robots sexuales) se promocionan no solo como capaces de satisfacer nuestras urgencias eróticas, sino también como una posible solución a patologías como la pedofilia, la violencia sexual contra las mujeres, o la ausencia de la explotación que demasiado a menudo implica la tarea de la trabajadora (o trabajador) sexual. Y hay grandes intereses involucrados en su comercialización (hay quienes estiman que hay 30.000 millones de dólares ya en danza en torno a esta industria). Sin embargo, se cuestiona la creencia que los androides sexuales sean beneficiosos para algo más allá de llenar los bolsillos de sus propietarios y diseñadores. En el British Medical Journal se publicó un editorial que rechaza los argumentos promocionales: "No hay ninguna evidencia que apoye los beneficios para la salud y, por lo tanto, no podemos hacer ninguna recomendación a favor o en contra del uso de los sexbots. Aconsejamos al público general que sea escéptico sobre sus supuestos beneficios".

gusto Alimentos que combaten varios males, según últimos estudios

Se celebró en Boston, EE.UU., la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición, instancia donde especialistas de todo el país presentan estudios relacionados a la alimentación. Este año, el encuentro se centró en los últimos descubrimientos científicos sobre alimentos que pueden ayudar a reducir el riesgo de problemas de salud como la diabetes, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, los lácteos pueden disminuir el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. Después de comer un promedio de 43 gramos de nueces Pécan al día durante cuatro semanas, un grupo de adultos con sobrepeso mostró cambios favorables en los factores de riesgo cardiometabólico, es decir, los elementos que indican la probabilidad de sufrir un daño al corazón o a los vasos sanguíneos. Por último, un estudio realizado en 14 mil personas de entre 45 y 64 años encontró que quienes bebían dos tazas de café al día tenían menor riesgo de ser hospitalizado por afecciones al hígado en comparación con quienes nunca lo consumen.

Una doctora implicada en el estudio señaló que "es importante enfatizar que se trata de una investigación de observación a nivel de la población, por lo que estos hallazgos no se traducen directamente en implicaciones para pacientes individuales".

vista La vista desde el espacio alerta sobre la atmósfera

El astronauta Alexander Gerst, de la Agencia Espacial Europea (ESA), alertó, desde la Estación Espacial Internacional (ISS), sobre el deterioro de la atmósfera sobre la Tierra. Gerst transmitió desde el espacio que pudo ver el efecto de la contaminación sobre el Amazonas, de acuerdo a información de la agencia española de noticias EFE. Gerst será el jefe de la estación espacial durante la segunda parte de la misión "Horizons" y dijo que "el cambio climático no es algo que se pueda ver con claridad desde la calle y presentar en una foto. No es que pueda decir el aire es verde en vez de azul, no es tan fácil. Pero si hacemos esta atmósfera inviable, se ha acabado la humanidad", según Gerst, quien es geofísico. El astronauta alemán va a explorar nuevas formas de formas de operar y trabajar con robots en el espacio, con el objetivo de avanzar en la exploración humana y robótica del sistema solar. Además, dijo que extraña poder tirarse a la cama a descansar. En la nave no hay gravedad.

oído Cuando un piano invertido te cabe en el interior del oído

"Todos tenemos un piano en el oído" es la frase que intenta sintetizar el resultado de un estudio llevado a cabo por James Hudspeth, de la Universidad de Rockerfeller. Como él mismo explicó, el oído interno humano no mide más de 40 milímetros, pero a pesar de su minúsculo tamaño es capaz de transformar la vibración en una especie de sinfonía. Es como tener un piano, pero invertido, en el oído. En ese instrumento, "cada cuerda representa un solo tono, y la salida se agita en un todo armónico. La oreja deshace ese trabajo: toma el todo armónico, separa los tonos individuales y representa a cada uno de ellos en una posición diferente a lo largo de la cóclea espiral (el órgano receptivo de la oreja). Cada una de las 16.000 células ciliadas que recubren la cóclea es un receptor que responde a una frecuencia específica. Y esas células ciliadas están en un orden sistemático, al igual que las cuerdas del piano", de acuerdo al medio colombiano El espectador.

olfato El aroma que triunfa entre los influencers españoles

