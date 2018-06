Seis Sentidos

gusto Comer sano mejora las posibilidades de embarazo

La investigación estudió durante un mes la dieta de más de cinco mil mujeres que buscaban ser madres y descubrió que aquellas que comían fruta de manera habitual tardaron casi dos semanas menos en lograr un embarazo que las que se alimentaban mal (consumir comida chatarra cuatro o más veces a la semana y escasa fruta). La doctora Jessica Grieger, investigadora de la Universidad de Adelaida y quien lideró el estudio, explica a El Mercurio que la comida rápida contiene altos niveles de grasas saturadas, sodio y azúcar, componentes que tienen un efecto tóxico en los ovarios y alteran la calidad de los ovocitos, lo que retrasa la fecundación. "En cambio, las frutas y los vegetales tienen antioxidantes y fotoquímicos que pueden beneficiar la fertilidad", destaca la doctora Grieger.

TACTO La piel puede absorber los tóxicos de un asado

El tentador aroma de un asado a la parrilla esconde también un riesgo para la salud: la combustión y el humo generado por el fuego produce sustancias tóxicas carcinógenas que pueden ser inhaladas por las vías respiratorias o ingeridas a través de la carne cocinada a una temperatura muy alta. Se trata en particular de los llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), que están asociados al desarrollo de tumores y que, según un estudio chino, también podrían ser absorbidos a través de la piel. Un dato que puede interesar al 92% de los chilenos que reconoce tener una parrilla en la casa, según una encuesta, informó El Mercurio. En ella se vio que en la mayoría predomina la de combustión a carbón (73%), y que siete de cada diez participan en un asado al menos una vez al mes. En el estudio realizado por investigadores de las universidades de Beijing y Jinan se plantea que la piel es una vía más importante para la absorción de compuestos carcinógenos.

Comer frutas, verduras, y menos grasas, mejora las probabilidades de embarazo. Es lo que concluye un nuevo estudio publicado en la revista Human Reproduction, que destaca la importancia de comer sano en aquellas parejas que deseen tener hijos en el corto plazo.

instinto La conciencia podría ser un instinto dice neurocientífico

"Creo que la consciencia es un instinto", escribe el reconocido neurocientífico Michael S. Gazzaniga en su último libro The Consciousness Instinct Unraveling the Mystery of How the Brain Makes the Mind. En él, sintetiza estudios sobre el tema realizados a lo largo de la historia y especula sobre una de las respuestas posibles a uno de los enigmas científicos más interesantes (y resistentes): ¿Cómo producen las neuronas la consciencia? ¿De qué manera unos "objetos" físicos —os átomos, las moléculas, las sustancias químicas y las células— crean nuestros vívidos y diversos mundos mentales? Como instintos, Gazzaniga define aquellos patrones de comportamiento innatos, "programados", que exhiben los animales. Por ejemplo, las orugas al fabricar sus capullos. Así, dichos patrones compondrían el software del hardware cerebral, la programación insertada en los circuitos de nuestra "máquina" pensante (nótese el uso , de nuevo, de la metáfora computacional para hablar del cerebro).

VISTA Westminster abre espacio cerrado por 700 años al público

Una nueva galería en un espacio cerrado durante 700 años de la Abadía de Westminster de Londres se abrirá al público el próximo 11 de junio con una exposición de piezas únicas procedentes de su iglesia. La denominada Galería del Jubileo de Diamantes de la Reina, nombre que conmemora las celebraciones por el sesenta aniversario de la coronación de la reina Isabel II en 2012, se presentó esta semana ante los medios de comunicación, dos semanas antes de la apertura oficial, infomó EFE. El espacio ha estado cerrado a los visitantes desde el momento de su incorporación a la estructura y se ubica en el triforio medieval que rodea el interior de la iglesia, sobre los arcos de las naves. La habilitación de la nueva galería, que ofrecerá vistas privilegiadas del Palacio de Westminster, ha obligado a construir una torre para facilitar el acceso al lugar, en la alteración del armazón exterior más significativa desde 1745. Entre los objetos que estarán en la muestra, se encuentra la licencia de matrimonio del príncipe Guillermo.

oído Actriz Jackie Cruz se pasa a la música y graba un disco

La actriz Jackie Cruz, famosa por su papel de Marisol "La Flaca" en la serie Orange Is The New Black, revela en entrevista con EFE que ha financiado personalmente su sueño de grabar un disco, "La hija de Chávez", en el que refleja realmente quién es a través de un "sonido propio". "Con la actuación uno se mete en otras personas, yo siempre he querido enseñar quién soy realmente y eso como artista lo estoy consiguiendo con mi música", dice Cruz al negar que sea una actriz más que buscan suerte en la música. "He cantado mi vida entera". Para una mujer de 31 años, 25 años es justamente "la vida entera" y son los que lleva esperando esta neoyorquina de origen dominicano para ser reconocida como cantante profesional. Y el proceso para lograrlo ha sido complicado y no solo por la parte práctica de iniciar una aventura empresarial en el mundo discográfico. Su primer esfuerzo hace años como parte de una banda adolescente de rap no le produjo satisfacciones.

olfato Maestra sintió olor feo e hizo desnudar a todos sus alumnos

Un correo electrónico dio aviso de lo ocurrido a un grupo de padres. El asunto tenía seis palabras: "Uso del sanitario en el colegio". La explicación, sorprendente e irrisoria: "Familias: En el día de la fecha, en dos oportunidades durante la tarde, alguno de los alumnos de 3º A se hizo caca encima de su ropa. Como después de interrogar a todo el grupo, ninguno reveló la necesidad de hacer caca, es que, le solicitamos en el baño, que bajen sus pantalones para poder observar las piernas y detectar quién estaba sucio. Les pido por favor hablen en casa de la importancia de ir al baño para evitar este tipo de accidentes". El hecho tuvo como protagonistas a 21 alumnos de 3° del Colegio Sagrado Corazón de Neuquén (Argentina), informó Infobae. Mientras se desarrollaba una de las clases, la maestra sintió olor desagradable y decidió inspeccionar a uno por uno para ver quién era el niño que no se atrevía a confesar lo que le había sucedido. Muchos padres quieren ahora cambiar a sus hijos de escuela.