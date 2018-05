Seis Sentidos

EL TACTO.

Crean papel que permite escribir al tacto para digitalizar

Los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon podrían haber ideado una forma barata de digitalizar la escritura en papel mediante el uso de papel normal con material conductivo aplicado en la parte posterior. Esto permite que se pueda interactuar con el papel de muchas maneras, como escribir sobre él, usar un lápiz o puntear con el dedo. Mientras buscaban el mejor material conductivo para adherir al papel, los investigadores querían asegurarse de que fuera lo más barato posible y se pudiera aplicar en producción a gran escala. Muchos materiales fueron eliminados debido a los altos costos, la falta de escalabilidad y la interacción deficiente hasta que encontraron dos que eran adecuados: una lámina de plástico cargada de carbono que se puede adherir al papel y pintura cargada de carbono que puede ser cepillado o rociado. Una vez que una placa de sensores está conectada a la hoja de papel con uno de los respaldos conductivos aplicados funciona con el toque de un dedo.

EL GUSTO.

El ayuno intermitente aumenta riesgo de diabetes

Ayunar día por medio para perder peso afecta la acción de la hormona reguladora del azúcar, la insulina, y puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes, según los datos presentados en Barcelona en la reunión anual de la Sociedad Europea de Endocrinología, ECE 2018. Estos hallazgos sugieren que las dietas basadas en el ayuno pueden asociarse con riesgos a la salud a largo plazo, y se debe considerar cuidadosamente antes de comenzar este tipo de programas de pérdida de peso. Ana Bonassa y sus colegas de la Universidad de San Pablo examinaron durante tres meses el efecto de un ayuno de día por medio, tanto en el peso corporal, en los niveles de radicales libres como en la función de la insulina de adultos normales.

Así, vieron que aunque el nivel de masa corporal disminuyó, la cantidad de tejido graso en el abdomen aumentó entre los participantes. Además, las células del páncreas que liberan insulina mostraron daños y mayor presencia de radicales libres. Por otro lado, se detectaron marcadores de resistencia a la insulina.

EL INSTINTO.

Descubren cómo era el cerebro del hombre antiguo

En las profundidades de la oscura y laberíntica caverna de Rising Star ubicada en Sudáfrica, un grupo de arqueólogos y científicos descubrieron en 2015 poco más de 1.500 fósiles humanos pertenecientes a los primeros homo sapiens. Entre ellos estaban los restos de una especie muy diferente a la gran mayoría que les llamó mucho la atención. Hoy, ese mismo equipo arqueológico detectó que dichos restos pertenecían al homo naledi, un homínido con un cerebro muy similar al de un chimpancé, pero con características físicas más humanas. Después de tres años de investigación, los científicos lograron reconstruir el cráneo y el cerebro del hemisferio izquierdo del naledi, una especie que se extinguió hace 250 mil años y que podría formar parte del linaje preevolutivo del homo sapiens. Su espacio craneal es un tercio de un cráneo humano moderno, por lo que la corteza cerebral donde residen las capacidades, el pensamiento, y el lenguaje son muy similares a las del sapiens.

LA VISTA.

Encuentran las estrellas más antiguas del universo

Hace unos 14 mil millones de años todo comenzó con el big bang. Luego, una "sopa" caótica dominada por altísimas energías dio paso a las partículas, la materia y, con el tiempo, a la luz. Como parte de toda esa transformación, comenzaron a aparecer las estrellas. Y ahora, por primera vez, una porción de esos astros fue observada. Un equipo internacional de astrónomos identificó una galaxia que alberga estrellas que se formaron cuando solo habían pasado 250 millones de años del big bang —o, en otras palabras, cuando el universo tenía apenas el 2% de la edad que tiene hoy—. "Esto la convierte en la población de astros más antigua confirmada hasta ahora", dice Franz Bauer, académico del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica y parte del equipo que realizó el hallazgo publicado por la revista Nature.

La historia reciente de la galaxia MACS1149-JD1 se remonta a 2012, cuando imágenes tomadas por los telescopios espaciales Hubble y Spitzer las ubicaron como las más antiguas.

EL OÍDO

Los Backstreet Boys cumplen 25 años y sacan un nuevo disco

La popular banda estadouniden- se Backstreet Boys cumple 25 años de carrera musical y lo celebra con el lanzamiento de Dont Go Breaking My Heart, un sencillo que se estrenó esta semana con la idea de "revivir el espíritu del grupo", explica en una entrevista con la agencia EFE Howie Dorough, uno de sus integrantes. "Creo que después de 25 años nos sentimos más fuertes que nunca. Estamos en nuestro mejor momento", asegura Dorough (Orlando, 1973), que afirma que es un gran honor poder celebrar este aniversario juntos "no solo como músicos sino también como amigos, compañeros de negocios y hombres de familia". La banda formada por los cantantes y bailarines A.J.McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell, saltó a la fama en 1996 con su álbum debut "Backstreet Boys" y desde entonces no dejaron de cosechar éxitos, convirtiéndose en un grupo pop de referencia con más de 135 millones de discos vendidos en todo el mundo.

EL OLFATO

La pareja real usó perfume unisex durante la ceremonia

La boda del príncipe Harry y Meghan Markle se convirtió en un evento más visto por millones de personas. Millones de ojos que se posaron sobre la novia, que por encima de la exquisita etiqueta de la ceremonia se las apañó para mantener su imagen fresca y natural. Lo cierto es que más allá de las imágenes que dieron vuelta al globo las fragancias tuvieron su protagonismo durante la boda real. Lo curioso es que el príncipe y su consorte eligieron el mismo perfume a la hora de dar el sí en el altar. Se trata de una fragancia unisex, cuyo aroma fue personalizado por los fabricantes, nada menos que la casa de perfumes Floris London, desde hace varias décadas unida a la Casa Real como habitual proveedor de aromas. Un gesto simbólico en el que la pareja quiso confirmar los lazos consagrados en la memorable ceremonia en la Capilla de San Jorge, una iglesia íntimamente ligada a la historia de la monarquía británica, fundada en 1348 por el rey Eduardo III.