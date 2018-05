Seis Sentidos

EL TACTO.

Un nuevo aparato para aliviar temblores en las manos

Un joven grupo de investigadores chilenos liderados por el ingeniero Felipe Nagel dio a conocer esta semana su último trabajo, "Grace", un dispositivo capaz de eliminar el temblor de las manos asociado al parkinson y al temblor esencial sin necesidad de operaciones ni fármacos. El proyecto, presentado de la mano de la Fundación Imagen de Chile, se encuentra en su fase final, en la que el equipo busca perfeccionar su funcionamiento, reducir su tamaño y aumentar su autonomía antes de dar el salto al mercado estadounidense, donde ya tienen registrada la patente. Nagel explicó que la motivación para iniciar esta investigación nació de las conversaciones que mantuvo con su padre, un excirujano que tuvo que abandonar los quirófanos al ser diagnosticado con "temblor esencial". Esta enfermedad suele ser mal diagnosticada como Parkinson, ya que tienen unos efectos similares, a pesar de ser ocho veces más común, continuó el investigador.

EL GUSTO.

Beber unas pocas copas de alcohol no sería tan bueno

Hace bastante que se piensa que un consumo (muy) moderado de bebidas alcohólicas no solo no sería perjudicial para la salud sino que, además, tendría beneficios. Sin embargo, un nuevo y gran estudio (con más de medio millón de casos investigados, de 19 países distintos) llevado a cabo en Estados Unidos por un experto de la Universidad de Duke y publicado por la revista científica The Lancet cuestiona esa creencia. De acuerdo al experto, Dan Glazer, "hay que repensar la suposición de que un consumo moderado de alcohol puede tener beneficios para la salud", de acuerdo a lo publicado por el portal Vox. Buena parte de esa suposición es atribuida a la "Paradoja franecesa": a partir de la década de 1990 se empezó a creer que beber un poco de alcohol era beneficioso por estudios realizados sobre la costumbre de beber vino con la comida, algo que luego fue modificado para incluir cualquier tipo de alcohol. El nuevo estudio sugiere que más allá del tipo de alcohol, lo mejor es ajustar hacia abajo el límite para la ingesta de alcohol.

EL INSTINTO

Vivir más años gracias a solo adoptar cinco hábitos

Una investigación de la Asociación Estadounidense del Corazón sugiere que si las personas siguen cinco hábitos de vida saludables pueden prolongarla más de 14 años en el caso de las mujeres y 12 en el de los hombres. El estudio, publicado durante la semana en la revista especializada Circulation, recomienda seguir estos cinco hábitos: no fumar nunca, mantener un índice de masa corporal sano, realizar ejercicio moderado, no beber mucho alcohol y tener una dieta saludable. Aquellos que siguieron estas cinco prácticas a los 50 años vivieron un promedio de 14 años más, en el caso de las mujeres, y 12,2 años más en el de los hombres, en comparación con los que no cumplieron ninguno de ellos, informó EFE. En concreto, los que sí siguieron estos hábitos tuvieron un 74 % menos de probabilidades de morir durante el período de seguimiento; un 82 por ciento menos probabilidades de morir de enfermedades cardiovasculares y un 65 por ciento menos probabilidades de morir de cáncer.

LA VISTA

Los seres humanos mejoramos si nos miran

Un investigador neurológico de la Universidad Johns Hopkins, Vikram Chib, llegó a la conclusión de que si alguien nos observa, mejoramos nuestro desempeño en una cantidad de tareas calificadas como especializadas, de acuerdo a una información publicada en el medio español El Periódico. "Cuando las personas saben que están siendo observadas, las zonas del cerebro asociadas con la conciencia social y la recompensa estimulan la zona que controla las habilidades motoras, mejorando así el trabajo en tareas especializadas", de acuerdo a lo consignado por el medio ibérico. El descubrimiento podría ser útil para ayudar en contextos laborales y educativos. Chib, cuando inició su investigación, partió de la premisa que ser observado por otros hacía bajar el rendimiento laboral o educativo, pero se encontró con el resultado opuesto. Pero en ciertas circunstancias (no en todas), tener una audiencia "alienta a la gente a mejorar, de la misma manera que si hubiese dinero en juego", de acuerdo al científico.

EL OÍDO

Hablar sin decir nada a través de un nuevo auricular

Investigadores del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) lograron crear un un sistema que manejar otros dispostivos sin necesidad de realizar acciones físicas o, siquiera, emitir comandos verbales. El aparato, bautizado AlterEGo, tiene la forma de un auricular ergonómico y registra actividad cerebral y la traduce en comandos que pueden comunicarse con otros o controlarlos. Así, se puede elegir un canal de televisión solo mirando la pantalla del aparato. También se pueden realizar compras en un supermercado solo mirando la mercadería (en ese caso, AlterEgo almacena la información del producto elegido y uno lo retira y paga en la caja). La información fue publicada en la web oficial del MIT y según la información AlterEgo abre la posibilidad a la comunicación no verbal, algo que puede tener aplicación militar, como poder realizar "operaciones especiales", sin que los soldados tengan que emitir sonido.

EL OLFATO

El olfato de los seres humanos no es tan malo como se creía

La genetista Josefina Cano publicó en su blog personal —información reproducida por el portal Noticias de la Ciencia y la Tecnología— que la " supuesta idea de la mínima capacidad de oler de los humanos se extendió hasta buena parte del siglo XX, y aún hoy, muchos biólogos, antropólogos y psicólogos persisten en el error". De acuerdo a Cano, el sistema olfativo humano tiene menos genes para receptores que, por ejemplo, el de los roedores pero esas carencias son compensadas por el cerebro, que tiene menos lóbulos olfativos pero son "más complejos que son más eficientes a la hora de jugar con un número inferior de señales", según escribe la autora del artículo, quien agregó que "cuando un rango adecuado de olores se prueba, los humanos superan a roedores y perros, dependiendo del tipo de olor. Al igual que otros mamíferos, los humanos pueden diferenciar un número inmenso de olores y hasta pueden rastrearlos".