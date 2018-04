Seis Sentidos

EL TACTO.

Implantes cerebrales para recuperar el tacto

Las fibras nerviosas que se extienden fuera del sistema nervioso central transmiten señales sensoriales al cerebro, a través de la medula espinal. Allí, la región conocida como corteza somatosensorial procesa esta información. Las lesiones medulares interrumpen el flujo de mensajes y, por consiguiente, el individuo pierde la capacidad de percibir estímulos táctiles, aun cuando el tejido cerebral permanece intacto. Ahora, Richard A. Andersen y su equipo, del Instituto de Tecnología de California, han desarrollado un método que permitiría inducir sensaciones de tacto y movimiento en personas con alteraciones en la medula espinal. El hallazgo facilitaría el uso de prótesis y extremidades robóticas. Además, también ayudaría a los pacientes a percibir como propios los miembros artificiales, hecho que mejoraría su bienestar. En el estudio, publicado por la revista eLife, participó un hombre de 32 años de edad con daño medular, a nivel de la vértebra cervical 5, acaecido año y medio atrás.

EL GUSTO.

Más de cinco vasos de vino o de cerveza acortan la vida

Para mantener la salud del corazón bajo control y para no perder años de vida, un nuevo estudio que analiza la evidencia disponible sobre el consumo de alcohol sugiere que este no debería superar los 100 gramos semanales, publicó El Mercurio. Es decir, no más de cinco copas de 175 ml —o una botella—, cinco cervezas o no más de dos copas de whisky o destilado a la semana, por ejemplo. Beber por encima de ese límite se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, aneurisma e insuficiencia cardíaca. Además, supone una menor esperanza de vida: ingerir 10 o más tragos por semana reduce la expectativa en uno a dos años, mientras que tomar 18 bebidas o más por semana, implica cuatro a cinco años menos de vida. Moderación es la clave, según los autores de la investigación publicada en la revista The Lancet y en la que se analizaron los historiales médicos, hábitos de salud y consumo de alcohol de casi 600 mil personas de 19 países europeos, además de Estados Unidos y Canadá, un resultado que parece concluyente.

EL INSTINTO.

Especies invasoras son responsables de las extinciones

Las especies invasoras son el principal factor de extinción de la naturaleza, por eso debe reducirse su expansión, advirtió en Roma Pietro Genovesi, un experto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El director del grupo especializado en especies invasoras de la UICN aseguró que estas son responsables por sí solas del 16% de las extinciones en el mundo, un porcentaje que se eleva al 40% en combinación con otras amenazas. "Son un importante desafío para la conservación de la diversidad", dijo Genovesi, y llamó a reducir su expansión. Actualmente hay más de 79.800 especies naturales amenazadas, de las cuales más de 23.000 están en riesgo de extinción, según la UICN. De acuerdo con la tendencia actual, hasta un 16% de los mamíferos y las aves podrían ser especies invasoras si se introducen en lugares nuevos. El especialista puso como ejemplo al castor, que ya ha destruido más de siete millones de hectáreas en Tierra del Fuego.

LA VISTA.

Implante de retina permite que pacientes superen ceguera

Un implante de retina muestra los primeros signos de seguridad y eficacia para tratar la pérdida de visión causada por la degeneración macular asociada a la edad, un trastorno progresivo que en la actualidad no tiene terapia posible en fases avanzadas y que afecta a entre 10% y 20% de los mayores de 65 años en todo el mundo. Tras evaluar su éxito en animales roedores, se ha probado en cuatro pacientes en California y los resultados reflejados en la revista Science Translational Medicine apoyan la seguridad, la integración anatómica y la actividad funcional de este nuevo implante experimental como una alternativa futura para la ceguera de la DMAE, expone el autor de la investigación, Amir Kashani, de la Universidad del Sur de California, publicó el diario El Mundo. Ellos han desarrollado un implante de retina compuesto por células madre embrionarias humanas que descansan sobre un material (polímero) y forman una membrana que imita al epitelio pigmentario retinal, que es donde comienza la degeneración macular.

EL OÍDO.

Google logra silenciar voces en un video en forma selectiva

Han desarrollado una aplicación que emplea la inteligencia artificial para aislar la voz en videos o grabaciones y silenciarla según sea necesario. De momento, no contamos con un sistema de puntuación de personas (en Occidente, porque en China sí) ni dispositivos que nos permitan tener una memoria perfecta, ¿pero una tecnología que permita silenciar la voz de una persona? Google está trabajando en ello, publicó el diario El Mundo. No es la única tecnología de esta índole que hemos visto en los últimos meses. Las aplicaciones que sustituyen rostros a la perfección y los animan para hacerlos decir algo que nunca han dicho también están en desarrollo y son incluso más peligrosas sobre el papel que la opción de quitar la voz a alguien. Google ha demostrado en un video esta semana que han conseguido que una inteligencia artificial aísle con relativa facilidad las voces de los interlocutores en un video o en una grabación para omitirla por completo.

EL OLFATO.

La Haya limita consumo de marihuanapor su olor

La Haya se convirtió en la primera ciudad de Holanda en prohibir en el centro el consumo de cannabis, luego de numerosas quejas de residentes y turistas por el olor y las molestias sonoras provocadas por los consumidores. "En 13 lugares de La Haya está prohibido consumir drogas blandas en el espacio público", declaró el ayuntamiento de la ciudad sede del gobierno. La prohibición se aplica al centro de la ciudad, en los alrededores de la estación y en las calles comerciantes para "combatir las molestias" y desalentar los comportamientos antisociales, continuó la municipalidad. Holanda legalizó en 1976 la posesión de cannabis, su consumo y su reventa al detalle por hasta cinco gramos. Pero su cultivo y reventa al por mayor, principalmente controlados por organizaciones criminales, están prohibidos. Los habitantes de La Haya y los turistas se quejan desde hace varios años del olor de la droga.