Seis Sentidos

EL TACTO.

Un joven crea prótesis de manos para regalar

Joaquín Vergara es un joven de Mendoza, Argentina, que tiene 18 años y fabrica prótesis de mano con su impresora 3D para regalarlas a quien las necesite. Su acción solidaria se volvió viral en las redes sociales, tanto en su cuenta de Twitter como de Instagram. Como informa La Nación, Joaquín difundió desde allí su idea y pidió ayuda para que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. "Con mis impresoras 3D estoy fabricando prótesis para personas que las necesitan. Son totalmente gratis, espero que me puedas ayudar a difundir. Cualquier duda contáctese conmigo por este medio", dice el epígrafe del video. En diálogo con el sitio Unidiversidad, el joven mendocino explicó el método para poder recibir una mano hecha a medida: la persona que solicite la prótesis debe enviar una foto de su mano. "No me gusta dar falsas expectativas por eso observando la foto me aseguro si es posible fabricarla", explicó. "Es algo que cualquiera puede hacer", agregó.

EL GUSTO.

Niall Keating es el chef más prometedor del año 2018

La Guía Michelin premió el pasado miércoles al británico Niall Keating, de 27 años y chef del restaurante de la posada Whatley Manor en Malmesbury (Inglaterra), como el cocinero europeo joven más prometedor de 2018, y al francés Christian Constant, de 67 años, como el mejor "chef mentor" del año. El primer galardón es "para reconocer y motivar al mismo tiempo a los jóvenes cocineros", explicó Michael Ellis, director internacional de las guías Michelin, en el acto de entrega de los premios, celebrado en Budapest.

Por otro lado, Constant, reconocido chef de 67 años que posee los locales gastronómicos Maison Constant en su país, ha sido distinguido por su labor de transmitir a los jóvenes sus exquisitos conocimiento culinarios. Como informó EFE, en el mismo evento se presentó la guía Michelin Main Cities of Europe 2018, que recoge los restaurantes considerados los mejores de cinco naciones de Europa Central y del Este: Hungría, Austria, República Checa, Grecia y Polonia. Austria es el que tienen más restaurantes con una estrella.

EL INSTINTO.

El fraude antivacunas cumplió 20 años de historia

Los disparates que se pueden leer actualmente —sobre todo en Twitter y Facebook— respecto a los supuestos efectos negativos de la vacunación tienen su origen en un "estudio" del médico Andrew Wakefield publicado por la revista The Lancet (que se retractó por haber publicado la charlatanería de Wakefield), hace 20 años. El "estudio" —que vinculaba la vacunación con el desarrollo de enfermedades del espectro autista— fue desmentido en varias instancias, y a Wakefield se le retiró la licencia para ejercer la medicina. El informe, basado en los casos de apenas 12 niños, no solo estaba construido sobre endebles fundamentos, sino que también se comprobó posteriormente que Wakefield había manipulado los datos. Hay quienes también señalan la responsabilidad de muchos medios de comunicación, que replicaron acríticamente las falacias y mentiras de Wakefield, quien sigue dando charlas contra la vacunación y publicando libros, según informó el portal Vox.

LA VISTA.

Hay miles de galaxias nuevas en el Universo

Un equipo de astrónomos ingle- ses creó uno de los "mapas en 3D más grandes del Universo", según informó la agencia española de noticias EFE. Ese mapa les permitió a los astrónomos descubrir , casi 4.000 galaxias que antes no se conocía. Eso fue posible gracias al telescopio Subaru del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, uno de los más grandes del mundo (situado en Hawai), y también el telescopio Isaac Newton del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma (España). Gracias a esos dispositivos visuales, los científicos de la ciudad de Lancaster pudieron "viajar en el tiempo" a 16 épocas diferentes de hace entre 11 y 13.000 millones de años, descubriendo así casi 4.000 galaxias tempranas. Como la luz emitida por esas galaxias tarda miles y miles de años en llegar a la Tierra, los telescopios que captaron esa luz se conviertieron en máquinas del tiempo que permitieron descubrir constelaciones que existían cuando el Universo era mucho más joven, de acuerdo a lo que dijeron los astrónomos.

EL OÍDO

Las ballenas también tienen vocación de cantantes

Un estudio llevado a cabo durante tres años en el Mar Árctico descubrió que a la ballena boreal o de Groenlandia (Balaena mysticetus) le gusta cantar. Según lo que publicó BBC Science en su web, el rango de tonos que las ballenas de Groenlandia manejan las asemejan a los pájaros por su variedad. En el tiempo que duró el estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores liderados por la profesora Kate Stafford, se llegaron a identificar "184 tipos únicos de canciones" de estas ballenas, que están emparentadas con las yubartas, o ballenas jorobadas, que también cantan. Solo que se trata de dos tipos de cantos muy diferentes. Stafford: "Veo al canto de las yubartas como el equivalente a la música clásica, muy ordenada, y puede durar hasta media hora. Una ballena de Groenlandia, por su lado, canta temas mucho más cortos, entre 45 segundos y dos minutos, pero repite esa canción una y otra vez".

EL OLFATO.

¿Saben los perros qué es lo que detectan con su olfato?

Que los canes tienen un alto sentido del olfato es conocido. La nariz canina sirve para rescatar gente luego de un terremoto o para detectar drogas en los aeropuertos. Pero era menos sabido si el animal sabe qué es lo que está oliendo. Ahora se conoce que el perro se hace una imagen mental aproximada de su "presa". Investigadores de la Universidad Friedrich Schiller en Alemania, de acuerdo a lo publicado por Science Daily, estudiaron a 48 perros. Estos fueron divididos en dos grupos y tenían que oler un objeto y luego recuperarlo de un escondite. Solo que en algunos casos, el perro "descubría" un objeto distinto al que había olido inicialmente. Por las reacciones de los animales registradas en video, los científicos concluyeron que la "sorpresa" descolocaba al animal. La conclusión: el perro tenía una imagen mental de lo que iba a encontrar, y le causaba sorpresa si hallaba algo diferente.