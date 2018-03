Seis Sentidos

El TACTO.

Dispositivos permiten a personas ciegas más autonomía

"Solo el 6% de los libros publicados tienen una versión en braille y, en el mundo, cerca del 80% de las personas ciegas no saben leer o escribir", explica Eric Sicart, socio de BraiBoook, empresa española que creó un dispositivo portátil para leer en braille. Sobre la mesa de su stand, en la feria de innovación FYFN (Four years from now) de semanas atrás en Barcelona, tiene un ejemplar de Harry Pottter. Al lado del libro, seis grandes tomos en braille. "Todo esto es el espacio que ocupa Harry Potter en braille, y eso que faltan tres tomos más. En promedio, un libro en braille tiene un costo de 107 euros", aclara Sicart. BraiBoook es capaz de transformar cualquier libro que está en formato digital (PDF, TXT o ePUB, etcétera) en braille. Para leer, la persona no vidente pone su dedo índice en el extremo del dispositivo, allí unos puntos móviles de plástico se mueven rápidamente para formar cada letra del alfabeto braille. No es necesario ni siquiera mover el dedo.

EL GUSTO.

Festejarán en México el Día Nacional del Tequila

Con el propósito de promover la cultura y tradición del tequila, el Senado aprobó celebrar la bebida mexicana por excelencia, el tercer sábado de marzo de cada año. En un principio se iba a hacer el sábado pero luego los legisladores cambiaron de idea. "En diversas entidades federativas existen disposiciones administrativas que prohíben el consumo de bebidas alcohólicas los domingos", expusieron los productores, y además destacaron "celebrar el sábado propiciaría una estrategia comercial del tequila, ya que tendría más impacto en derrama económica y el resultado de ventas sería mayor, por ser el día más propicio para realizar festejos". Con base en reportes de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, el dictamen sometido al pleno del Senado indica que en 2015, la producción total de la bebida fue de 228.5 millones de litros, y en 2016 se tuvo un aumento de 19.6% al sumar 273.3 millones de litros. La exportación del tequila tuvo un incremento de 8.2% entre 2015 y 2016 y las ventas tuvieron como destino más de 120 países.

EL INSTINTO

Cambios en el tono del rostro delatan cómo nos sentimos

No es necesario poner cara de felicidad o fruncir el ceño para saber que alguien está contento o enojado. Independiente de los músculos faciales, hay otro detalle capaz de revelar qué pasa por la cabeza de una persona: cada emoción se asocia a leves cambios de color en la cara. De hecho, es posible identificar de manera correcta —hasta el 75% de las veces— los sentimientos de otros basándose solo en sutiles cambios en el flujo sanguíneo alrededor de la nariz, las cejas, la frente, las mejillas o el mentón.

"Todos (incluidos los científicos) asumen que las expresiones faciales son producidas por cambios en los músculos faciales. Pero hemos identificado patrones de color que son únicos para cada emoción", afirma al diario El Mercurio Aleix Martínez, científico y profesor de ingeniería eléctrica e informática de la Universiad Estatal de Ohio, autor de un estudio publicado esta semana en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

LA VISTA.

Estrena en chile obra de teatro protagonizada por un robot

Esta semana se estrenó en el Centro GAM de Santiago el montaje japonés protagonizado por el androide modelo Geminoid-F.. "Involucrar a los robots en el arte del futuro es inevitable", dice el dramaturgo Oriza Hirata, de la compañía Seinendan. Se trata de la robot, modelo Geminoid-F, que fue diseñada especialmente para dar vida a este montaje, que revolucionó la escena teatral japonesa hace ocho años. Es el debut latinoamericano de la pieza por el dramaturgo Oriza Hirata, de la compañía Seinendan, y el profesor e ingeniero Hiroshi Ishiguro, responsable del Laboratorio de Telecomunicaciones Avanzadas de Japón. "Hemos estado en 20 países alrededor del mundo. Esta es nuestra primera vez en Latinoamérica, y pienso que desde aquí se generará un lazo más fuerte", dice Hirata. Sayonara es una obra breve que no supera los 25 minutos de duración, y cuenta la historia de Leona, una robot humanoide que interactúa con Tania, una mujer que ha caído gravemente enferma.

EL OÍDO

Spotify anuncia su llegada a África, Israel y Rumania

La plataforma de música Spotify anunció hoy su llegada a Sudáfrica, lo que supone su desembarco en el continente africano, según informaron los medios del país austral. "Hola Sudáfrica. Únete a la fiesta", invitó Spotify a través de la red social Twitter.

Junto a Sudáfrica, Spotify también anunció su lanzamiento en Israel, Rumania y Vietnam, según indicó la compañía en un comunicado. En palabras de la directora de Mercados de Spotify, Cecilia Ovist, desde la empresa sueca se declararon "entusiasmados" con la posibilidad de conectar "sus ricas culturas musicales con millones de artistas y usuarios alrededor del mundo".

Spotify es el servicio de reproducción de música en línea más grande del mundo, con 159 millones de usuarios repartidos en algo más de 60 países. Sin embargo, hasta ahora, no estaba presente en África, según informó la agencia EFE. Por otra parte, Spotify anunció que comenzará a cotizar en Bolza.

EL OLFATO.

Ambientes muy higiénicos hacen a los niños más alérgicos

Muchos padres son obsesivos con la limpieza de sus hijos. Los especialistas recomiendan evitar aplicarles jabones estériles, ya que estos afectan el desarrollo de sus defensas. "En los niños se debe mantener una higiene, pero se debe evitar que crezcan en un ambiente estéril", dice María Angélica Marinovic, inmunóloga de la Clínica Santa María de Chile. El sistema inmune de un niño comienza su desarrollo desde el momento en que nace hasta los 12 años, y para que ello ocurra con total normalidad, es crucial el contacto con los microorganismos del ambiente, agrega. Según la microbióloga Marie-Clarie Arrieta, de la Universidad de Calgary (Canadá), a consecuencia de la manía de algunos padres por evitar la suciedad, muchos niños terminan alérgicos hacia los alimentos cuando son adultos. Ella aborda el tema en el libro Dejalos comer tierra: Salvando a tus hijos de un mundo excesivamente limpio.