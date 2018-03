Seis Sentidos

EL TACTO.

Tomar de la mano a un enfermo ayuda a calmar su dolor

Tomar la mano a una persona que está enferma, no solo permite sincronizar la respiración o el ritmo cardiaco sino también las ondas cerebrales, lo que puede ayudarles a aliviar parte de su sufrimiento. Esa es la principal conclusión de una investigación realizada en conjunto entre Universidad de Colorado en Boulder (Estados Unidos) y la Universidad de Haifa (Israel), informa el portal Excelsior. Según el artículo que publicaron en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), cuanto mayor es la afinidad con la persona afectada más se sincronizan sus actividades eléctricas y más alivio del dolor se consigue. "Este hallazgo ilustra el poder y la importancia del contacto humano", afirmó Pavel Goldstein, uno de los responsables del estudio. Además, se lamentó de que en el mundo moderno se han desarrollado nuevas formas de comunicación que favorecen que haya "menos interacciones físicas".

EL GUSTO.

La mesa de Obama en bar de Vietnam es objeto de culto

Animadas por el interés de turistas y curiosos, las dueñas del bar Bun Cha Huong Lien, en Hanoi, han convertido en un objeto de culto la mesa en la que cenaron Barack Obama y el chef Anthony Bourdain en 2016. Las propietarias han colocado dentro de una vitrina la mesa, los dos taburetes de plástico en los que se sentaron, los utensilios que usaron, una jarrita que habitualmente contiene salsa de pescado o de soja, y dos botellas de cerveza marca Hanoi iguales que Obama y Bourdain consumieron. La cena consistió en un plato de fideos con carne de cerdo y quedó para la posteridad en una grabación filmada por el canal de televisión CNN. Desde que la imagen del entonces presidente estadounidense, cerveza en mano, durante su visita oficial a Vietnam dio la vuelta al mundo, este pequeño bar bien conocido por los lugareños se ha convertido en un lugar de peregrinaje de curiosos y turistas. Las dueñas crearon un "menú Obama" que imita el que tomó el mandatario: un plato de bun cha, rollitos vietnamitas fritos y una cerveza Hanoi.

EL INSTINTO.

La empatía tiene un componente genético

Parte de las variaciones genéti-cas influyen en la empatía, según un estudio de investigadores de universidades inglesas y francesas que publica hoy la revista Translational Psychiatry. La empatía, facultad imprescindible para entender las relaciones humanas, no resulta únicamente de la educación y de la experiencia, según las conclusiones de este artículo, informa EFE. El "mayor estudio genético" llevado a cabo sobre la empatía desvela que "nuestra empatía es en parte genética" y "confirma que las mujeres, por término medio, son más empáticas que los hombres", indicó el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia en un comunicado. Este diferente nivel de empatía entre sexos no deriva de la genética, explican los investigadores, sino de factores como la socialización o de otros factores biológicos no genéticos, como las influencias hormonales prenatales. Observaron además que "las variaciones genéticas asociadas a una menor empatía resultan también asociadas a un mayor riesgo de autismo".

LA VISTA.

París rescata del olvido a la única impresionista estadounidense

Reconocida en vida como la mayor artista estadounidense del siglo XIX, el paso del tiempo ha borrado la influencia de Mary Cassatt, una de las pocas mujeres del movimiento impresionista que se impuso en una escena masculina, rescatada ahora en París en una amplia retrospectiva. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Filadelfia, antes de mudarse a París donde soñaba con conocer al pintor Edgar Degas, que quedó prendado por la obra de Cassatt y la introdujo en la exposición del grupo impresionista en 1877, tras haber sido rechazada por el Salón oficial de la Academia de Bellas Artes francesa, convirtiéndola en la única estadounidense del conjunto y una de las pocas mujeres. "Cuando su galerista realizó la primera gran exhibición de su trabajo en 1893, en el ecuador de su carrera, un crítico francés la describió como la mayor artista estadounidense de su tiempo", explica Nancy Mowll Mathews, comisaria de la retrospectiva que acoge el Museo Jacquemart-André de París hasta el 23 de julio próximo.

EL OÍDO.

Realidad virtual y música pop en para recrear la Capilla Sixtina

La realidad virtual y la música del británico Sting se aúnan con la historia del arte para concebir un espectáculo que recrea el proceso de creación de la Capilla Sixtina y que se estrenó el pasado martes en el Auditorio Conciliazione de Roma. Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel (El Juicio Final. Miguel Ángel y los Secretos de la Capilla Sixtina) ofrecerá al espectador un ángulo de visión de 270º de la más famosa estancia vaticana acompañado por música y bailes, según EFE. Con un costo de 9 millones de euros, que han sido financiados por particulares, según indican en una nota sus promotores, la producción del espectáculo contó con el asesoramiento científico de los Museos Vaticanos. Una colaboración que la directora de esta entidad museística, Barbara Jatta, enmarca en un "deseo de síntesis" entre "tradición e innovación". "La innovación es imprescindible", agregó.

EL OLFATO.

Contaminación del aire afecta al bebé durante embarazo

Así lo demuestra una investigación realizada por el Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona, España, y el Centro Médico de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Países Bajos. La principal conclusión del estudio asegura que la exposición a la contaminación del aire durante el embarazo puede alterar la estructura del cerebro del bebé; estas anormalidades cerebrales potencialmente duraderas podrían afectar la concentración y la función cognitiva. El estudio reunió a más de 700 mujeres embarazadas y realizó un seguimiento a sus hijos desde la vida fetal. Los investigadores evaluaron los niveles de contaminación del aire en el hogar durante el embarazo. Se realizaron exámenes de neuroimagen estructural y de la función cognitiva cuando los niños tenían entre 6 y 10 años. Los que estuvieron expuestos a niveles más altos de materia particulada, tenían una corteza más delgada en varias regiones cerebrales de ambos hemisferios.