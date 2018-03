Seis Sentidos

instinto Ya no quedan caballos salvajes en el mundo

Los caballos han formado parte de la historia humana como pocos animales. Nos han acompañado en nuestros viajes, en la guerra y en los cultivos, apostamos por su velocidad. Desde hace tiempo, los investigadores creen que fueron los Botai, un antiguo grupo de cazadores y pastores que habitaba lo que hoy es el norte de Kazajstán, los primeros que domesticaron a estos equinos hace 5.000 años. Una nueva investigación de ADN antiguo hace trizas esa teoría: los caballos modernos no surgieron de esa primera doma, sino de un grupo desconocido. El estudio, publicado en la revista Science, demuestra que los Przewalski de Mongolia, los únicos caballos salvajes que se creía quedaban en el mundo, no lo son realmente. Los caballos supuestamente "salvajes" de Przewalski aparecieron en la misma parte del árbol genealógico que los de Botai. Ello demuestra que escaparon de ese mismo grupo, lo que implica que no quedan caballos puramente salvajes en el mundo.

tacto Crean aparato para extraer sangre sin causar dolor

Motivados por su experiencia personal, alumnos de la Universidad Católica crearon un artefacto electrónico que permite extraer sangre de forma indolora y sin dejar marcas. Este fue probado por primera vez en diciembre en una clínica privada, y ha tenido una buena recepción por parte de las enfermeras y los pacientes, según publicó El Mercurio. Bautizado como "Healthic", es un brazalete que se ajusta al brazo y genera calor en menos de un minuto en la zona de punción, logrando así una mayor dilatación de las venas, lo que ayudaría a encontrarlas con facilidad. La temperatura, que podría alcanzar una máxima de 45ºC y es controlada por el equipo médico. Los creadores fueron los estudiantes de Ingeniería Francisco Morales (24), Tomás Barañao (24) y Nicolás Jara (23). Este último debió tratarse un cáncer a los 17 años, por lo que tuvo que recibir constantes pinchazos. El dispositivo está pensado especialmente para pacientes oncológicos, pediátricos y adultos mayores.

gusto Alertan por el mal uso de las bebidas energéticas

Para prolongar las noches de fiesta, muchos combinan bebidas energéticas con alcohol. Aunque el efecto estimulante de la cafeína y de otros ingredientes presentes en estas bebidas favorece ese propósito, también demora la aparición de síntomas como náuseas, alteraciones en el habla o malestar general, que indican que ya se ha bebido demasiado. La persona entonces consume más, y el riesgo de sufrir una intoxicación alcohólica es mayor. "Es común recibir en atenciones de urgencia casos de altas ingestas de alcohol enmascaradas por bebidas energéticas; se ve casi todos los fines de semana, sobre todo en esta época", indicó el doctor Ricardo González, urgenciólogo de la Clínica Alemana, a El Mercurio. El fenómeno se viene repitiendo desde hace algunos años y, según estadísticas de otros países, alrededor del 40% de las intoxicaciones alcohólicas en jóvenes de entre 15 y 25 años son por esta asociación. La razón está en que las bebidas energéticas minimizan la autopercepción de ebriedad. Así lo demuestran una serie de estudios.

vista Nieve roja en la Antártida por el calentamiento global.

Un nuevo indicio del calentamiento global está saliendo a la luz en la Antártida. Cada vez es más frecuente ver nieve teñida de rojo. Se trata de floraciones de microalgas ("algas de nieve"), que tienen lugar especialmente en la época estival. Pero estas floraciones tienen un lado inquietante. En todas las zonas donde se producen, la nieve tiene características mucho más líquidas. "Acelera mucho el derretimiento de la nieve, todavía no sabemos cuánto más", reconoce Iván Gómez, investigador del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (Ideal) de la Universidad Austral de Chile, según una nota en El Mundo. Junto a su colega Pirjo Huovinen, este verano realizaron desde la Base Yelcho un muestreo y analizaron su reacción frente al aumento de la temperatura y los rayos UV. Según determinaron, la mayor temperatura que experimenta el continente helado favorece el derretimiento de la nieve y aumenta las floraciones de las algas de nieve con lo que el derretimiento se acelera.

oído Aparece tema inédito de Amy Winhouse que grabó a los 17

Un tema inédito que la cantante británica Amy Winehouse grabó como parte de una maqueta cuando tenía 17 años ha salido a la luz gracias a un productor que ha compartido la grabación a través de internet, informó el diario londinense Camden New Journal. Winehouse, que falleció con 27 años en 2011, había grabado diez años antes la canción "My Own Way" en el estudio del productor Gil Cang en Hornsey Road, en el noreste de la capital británica, un trabajo que nunca se llegó a publicar. La cantante trataba en aquella época de llamar la atención de las discográficas para firmar su primer contrato, que rubricó finalmente en 2003 con el sello Island Records, filial de Universal Records. Winehouse lanzó con esa firma los dos álbumes de estudio que publicó en vida, "Frank" (2003) y "Back to Black" (2006). Tras su muerte, causada por una intoxicación alcohólica, Universal publicó un álbum póstumo con rarezas e inéditos de la cantante.

olfato Científicos hallan relación entre el olfato y la demencia

Al día de hoy conviven en todo el mundo en torno a 47 millones de personas con demencia. Una cifra que, según alertan los expertos, crecerá en los próximos años hasta alcanzar los 66 millones en 2030 y los 115 millones en 2050. De ahí la importancia, crucial, de diagnosticar precozmente a los afectados. Y en este sentido, investigadores de la Universidad de Chicago han encontrado una forma de lograrlo, requiriendo que las personas mayores se sometan a un test olfativo. Como explica Jayant M. Pinto, director de esta investigación publicada en Journal of the American Geriatrics Society, "la pérdida del sentido del olfato es una señal muy fuerte de que algo ha ido mal y de que se ha producido un daño significativo. Así, el test, ciertamente sencillo, empleado en nuestro estudio para evaluar la capacidad olfativa se presenta como un método rápido y barato para identificar a la población en alto riesgo de desarrollar demencia".