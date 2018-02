Seis Sentidos

GUSTO España quiere que las "tapas" sean patrimonio inmaterial

El gobierno español ha iniciado el trámite para que la "tradición cultural de las tapas en España" sea declarada Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial por considerar que es "uno de los elementos más representativos de la identidad cultural" española. El Ministerio de Educación y Cultura ha abierto el expediente para que esta popular consumición gastronómica sea reconocida en el futuro por la Unesco como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial, según la agencia EFE. "Las tapas se han convertido en uno de los elementos más representativos de la identidad no ya solo alimentaria, sino cultural (de España), adquiriendo un gran reconocimiento internacional que las asocia ya de una manera indisoluble a lo español", señala un texto oficial. En este sentido, la disposición también afirma que "tapear" o "irse de pinchos" se ha convertido en uno de los elementos "más representativos de la imagen exterior de España" y se ha configurado como uno de los elementos "más característicos y populares".

TACTO Por primera vez hallan guantes de boxeo de la época romana

Aunque el deporte está bien documentado en mosaicos y esculturas de ese período, hasta ahora no se habían encontrado indicios de la práctica del boxeo en la época romana. Por eso cuando se confirmó el hallazgo de dos guantes del siglo II d.C en el Muro de Adriano —un fuerte romano que se ubica en la frontera de Inglaterra y Escocia—, el arqueólogo Andrew Birley dijo sentirse extremadamente entusiasmado. "Es tremendamente emocionante encontrar algo que uno conoce a través de pinturas murales o jarrones. Verlo de forma real es bastante único; se aprende mucho más", comentó el especialista, director de excavaciones de Vindolanda Charitable Trust, la fundación a cargo de explorar el yacimiento. Parte de estos aprendizajes tienen que ver con las características físicas de los guantes: ambos están hechos de cuero, fueron rellenos con un material natural que amortigua golpes y no habrían cubierto toda la mano del portador, sino solo los nudillos.

INSTINTO Con WhatsApp jóvenes pueden comunicarse de modo amoroso

Las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp han permitido a los jóvenes de la comunidad indígena tsotsil —en la cual los adolescentes no pueden interactuar con el sexo opuesto sin mediación de los padres— experimentar el amor. La introducción del celular a esta comunidad mexicana ha propiciado nuevas habilidades tecnológicas, lingüísticas y de alfabetización que cambian la forma en que los jóvenes socializan y experimentan nuevas formas de afecto, entre ellas el amor, indicó la antropóloga María de Lourdes de León. En las comunidades tsotsiles tradicionales no existe el concepto de romance. La inserción de Whatsapp ha permitido "varias salidas a este tipo de patrón", expresó la especialista. La mensajería instantánea para teléfonos inteligentes —que se practica de forma clandestina— ofrece un nuevo espacio para explorar y compartir sentimientos y emociones de manera más privada, y la posibilidad de tener una intimidad que no existía.

VISTA Japón construirá el rascacielos de madera más alto del mundo

La empresa japonesa Sumitomo Forestry Co. anunció que su meta de aquí al año 2041 es construir el rascacielos de madera más alto del mundo: medirá 350 metros de alto y tendrá 70 pisos. Esta será su forma de conmemorar los 350 años de la compañía, que desde 1691 se dedica al suministro de madera. Aunque no se entregaron detalles sobre cuándo comenzaría a construirse el edificio, la compañía ya informó que este estará situado en Tokio y que se usará para albergar departamentos, oficinas y tiendas. Por ahora, la inversión estimada es de 600 mil millones de yenes —alrededor de 5.600 millones de dólares—, casi el doble que una obra convencional a gran altura. "A futuro esperamos mejorar la viabilidad económica del proyecto, reduciendo los costos mediante el desarrollo tecnológico", indicó el grupo. La firma explicó que estiman que el 90% de su construcción estará hecha en base a madera, pero que como resguardo ante posibles sismos, la estructura contará con algunas columnas y vigas de acero.

OÍDO Polémica en España por letra que cantante puso al himno

La cantante Marta Sánchez ha provocado una viva polémica al hacer una versión personal del himno de España con letra (la composición oficial no tiene), que tiene tantos defensores como detractores y que ha llevado incluso a cruces de declaraciones entre los partidos políticos. "Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí.". Así comenzó Sánchez su particular versión del himno durante un concierto la semana pasada por la noche en un teatro madrileño. Entre otras frases, el himno de la cantante señala: "Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón" o "Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin". Desde horas después de su actuación, uno de los vídeos de su actuación subido a Youtube se ha convertido en el más visto y ya supera las 530.000 reproducciones.

OLFATO Advierten sobre la contaminación de las pinturas y los perfumes

Los productos químicos que contienen compuestos refinados del petróleo, como los de limpieza para el hogar, pesticidas, pinturas o perfumes contaminan el aire urbano al nivel de los autos, según un estudio publicado esta semana en la revista Science. "A medida que el transporte se vuelve más limpio, esas otras fuentes cobran más y más importancia", dijo Brian McDonald, científico de la división de Ciencias Químicas de la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos, y autor principal de una nueva investigación que detectó una contribución "sorprendentemente alta" de este tipo de productos. El trabajo fue presentado en la reunión de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAS). Al liberarse, los compuestos volátiles orgánicos (VOC) producen ozono o material particulado, contaminantes atmosféricos dañinos para la salud, según la investigación, informó El Mercurio.