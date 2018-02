Seis Sentidos

EL TACTO.

Crean tatuajes que miden ritmo cardíaco y temperatura.

Investigadores chinos han desarrollado un método de bajo costo para fabricar tatuajes electrónicos temporales, capaces de monitorear parámetros como el ritmo cardíaco y la temperatura de la piel, informó esta semana la revista Flexible Electronics. El sensor metálico diseñado por un grupo de la Universidad Huazhong de Ciencia y Tecnología es extremadamente delgado, con un grosor de menos de una milésima de milímetro, y se puede pegar directamente sobre la piel. Al ser una capa tan delgada, el sensor se adapta a la textura de la piel y no interfiere con la transpiración ni resulta afectado por los movimientos del cuerpo. Fabricar tatuajes electrónicos de uso sanitario a partir de materiales inorgánicos ha resultado hasta ahora un proceso largo y económicamente costoso. YongAn Huang trató de solventar ese problema con un nuevo diseño basado en un lámina plástica de 1,4 micrómetros de grosor fabricada con tereftalato de polietileno, informó EFE.

EL GUSTO.

Japonesas se rebelan a regalar chocolates en San Valentín.

Las japonesas se han cansado de regalar chocolate a sus compañeros de trabajo el día de San Valentín. Una práctica casi obligatoria en el país asiático impuesta por las marcas de bombones que muchas mujeres consideran costosa y discriminatoria, informó la agencia EFE. A diferencia de otros países, donde son los enamorados los que intercambian regalos el 14 de febrero, este día tiene una connotación muy distinta en Japón, donde la tradición indica que las empleadas niponas deben comprar chocolatinas para todos sus superiores y colegas hombres. A los japoneses les cuesta romper con las tradiciones, pero esta práctica que se puso de moda en los años 60 por un anuncio de la marca de dulces Morinaga empieza a resentirse y el no al "giri-choco" o chocolate de compromiso u obligatorio se ha convertido en un tema viral este año. Según una encuesta de la empresa de empleo Shuffu JOB, un 70 por ciento de las japonesas considera esta tradición como una carga, mientras que sólo un 15 por ciento ve apropiado continuarla.

EL INSTINTO.

Los ejercicios cerebrales son útiles para los perros adultos.

Aprender de forma constante no solo es bueno para los humanos, también para los perros. Estos animales son capaces de aprender incluso en la vejez, y la resolución de problemas mentales crean emociones positivas y ralentizan el ritmo natural del deterioro mental. Sin embargo, los perros viejos casi nunca son entrenados o desafiados mentalmente. Para revertir esto, biólogos cognitivos del Instituto de Investigación Messerli de Vetmeduni, en Viena, utilizaron juegos en una pantalla táctil y los asociaron a una recompensa. Según vieron, los juegos computacionales servirían como sudokus para los perros viejos. "La sensación positiva al resolver un desafío mental es comparable a la sensación que tienen las personas mayores cuando aprenden algo nuevo, haciendo algo que disfrutan. El entrenamiento cerebral regular no solo nos remueve a nosotros, sino también a los perros de su apatía en la vejez, aumentando su motivación y compromiso", dijo Ludwig Huber, autor del estudio, según El Mercurio.

LA VISTA.

Un gorila con su cuidador es la mejor foto de vida silvestre.

Más de 20 mil amantes de la naturaleza votaron a través de internet por el Wildlife Photographer of the Year (fotógrafo de vida silvestre del año), categoría elección del público. Este año, la ganadora de este etapa del concurso —organizado por Museo de Historia Natural de Londres—, fue la canadiense Jo-Anne McArthur con su foto Pikin y Appolinaire. Pikin es una gorila que había sido capturada y se iba a vender como carne de animal silvestre. Pero su destino cambió al ser rescatada por la organización Ape Action Africa. La foto se tomó mientras era trasladada desde un santuario en Camerún a otro más grande, donde compartiría con más gorilas. Aunque iba sedada durante el viaje, después de un rato despertó. El camino estaba lleno de baches que hacían saltar al auto, pero Pikin se mantuvo tranquila, abrazada a su cuidador, Appolinaire Ndohoudou. El público que votó tuvo que elegir entre 24 imágenes seleccionadas por el museo. Entre las finalistas también hay una familia de osos polares.

EL OÍDO.

Beyoncé logra mil millones de streams en tres discos en Spotify.

La cantante estadounidense Beyoncé se convirtió en los últimos días en la primera artista femenina en alcanzar mil millones de streams en tres álbumes distintos en la plataforma Spotify. El más reciente disco de la intérprete en llegar a esa cifra fue 4 (2011), el cual incluye éxitos como Run the World (Girls), Best Thing I Never Had y Countdown. Anteriormente la reconocida cantante consiguió esos dígitos con I am... Sasha Fierce y su álbum homónimo Beyoncé. Beyoncé se dio a conocer en 1990 como vocalista principal del grupo Destinys Child. En 2003 publica su álbum debut Dangerously In Love, del que vendió 11 millones de copias, y obtuvo cinco premios Grammy, consagrándose como artista solista a nivel mundial. Desde entonces lanzó varios discos, colaboró con importantes artistas de la escena internacional y ganó numerosos e importantes premios y reconocimientos.

EL OLFATO.

Beijing logró en enero su primer mes invernal sin tener esmog.

La ciudad de Beijing, una de las más contaminadas del mundo, consiguió que el pasado enero no hubiera ni un solo día de esmog, la primera vez desde 2013 que no se producen altos índices de contaminación en un mes del período otoño-invierno, cuando el uso de calefacción aumenta los riesgos medioambientales.

Según informó el gobierno local de la capital, la concentración media de partículas PM 2.5 en el aire (las más pequeñas y nocivas) fue el mes pasado de 34 microgramos por metro cúbico, lejos de periodos de máxima alerta en temporadas anteriores en los que se llegaron a superar los 500 microgramos. Hasta 25 de los 31 días del primer mes de 2018 registraron una calidad del aire "buena" según los estándares, lo que produjo inusuales jornadas de cielo azul. La sustitución del uso de carbón por gas natural en sistemas de calefacción doméstica, junto a condiciones climáticas favorables, han contribuido a la mejora.