Seis Sentidos

TACTO

Crean nueva tecnología para prótesis de manos

Un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México, trabaja en un prototipo de mano que contempla la reparación de los músculos atrofiados tras la pérdida de extremidades, además de un instrumento para coactivar músculos, con base en señales electromagnéticas. Como informa el diario El Universal, el profesor Alfredo Ramíerez García, del departamento de Ingeniería Biomédica de la universidad, explicó que el instrumento responde a los estándares de salud mecánicos, de resistencia y peso, pero a un menor costo que otras prótesis. De esta forma, el docente explicó que además se está construyendo un reeducador muscular, instrumento que sirve para lograr que el individuo genere las señales suficientes como para activar y utilizar la prótesis de manera adecuada. Del proyecto forman parte varios docentes y estudiantes. Además, en la misma universidad se está trabajando en un estudio científico sobre el tema.

GUSTO

Los insectos saltan hasta la alta cocina en Bangkok

Los comensales no protestan al ver una enorme cucaracha coronando su plato cuando acuden a un restaurante en Bangkok donde los insectos son el ingrediente principal en el menú. Risotto de marisco con saltamontes, costillas de ternera con pasta de grillo, vieiras con orugas de bambú y de postre helado de vainilla con gusanos de seda, son una muestra de la variada carta del establecimiento Insects in the Backyard. "Los insectos son el futuro. Los expertos alertan que el sistema actual de producción de alimentos pone al límite al planeta y los insectos son el mejor sustituto por sus propiedades nutritivas al ser ricos en proteínas, vitaminas y otros micronutrientes", apuntó a la agencia Efe el chef Thitiwat Tantragarn. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica en un estudio el impacto ambiental y consumo de agua de las granjas de ganado bovino y porcino; y cómo los ranchos de insectos y su consumo pueden ayudar a garantizar el desarrollo sostenible de la industria alimentaria.

INSTINTO

Cuanto más tiempo con sus móviles, más infelices

Un mayor tiempo frente a dispositivos móviles por parte de los adolescentes coincide con sentimientos de infelicidad. Es lo que arrojó un estudio publicado esta semana por la Universidad Estatal de San Diego (UCSD), California, el cual analizó los datos de una encuesta realizada a más de un millón de adolescentes estadounidenses de entre 15 y 18 años. Todos habían sido consultados sobre el tiempo que pasaban en sus celulares, tabletas y computadoras, sobre sus interacciones sociales y su felicidad en general. Los investigadores encontraron que quienes pasaban más tiempo frente a los dispositivos, ya sea navegando en redes sociales, jugando o enviando mensajes de texto, eran menos felices que aquellos que invirtieron más tiempo en actividades deportivas, de lectura o de interacción cara a cara. "Los adolescentes cuyos ojos están habitualmente pegados a sus teléfonos inteligentes son notablemente infelices", dijo Jean M. Twenge, profesor de la UCSD.

VISTA

Beber dos cafés al día es bueno para la vista, según estudio

Investigadores de la Universidad lusa de Coimbra publicaron una investigación en la que concluyen que la cafeína ayuda a bajar la inflamación de la retina en caso de isquemia. De esta manera, el consumo de dos o tres cafés al día resulta una práctica saludable para proteger las células de la retina. La responsable de la investigación, Ana Raquel Santiago, explicó a la agencia EFE que en un principio la cafeína potencia los daños causados por una isquemia pero sirve para activar las denominadas células microglías de la propia retina que hacen que se resuelvan los daños de la inflamación que causa la propia isquemia. La inflamación se produce por la falta de riego sanguíneo en la zona de la retina, a la que no llegan ni nutrientes ni el oxígeno. El trabajo de este grupo de científicos permitió comprobar que "la cafeína logra a largo plazo combatir la isquemia de retina", aseguró Santiago. La isquemia de retina es una complicación asociada a dolencias degenerativas de la retina y contribuye a la pérdida de visión o a la ceguera.

OÍDO

La música de ORiordan en la despedida en su pueblo natal

La voz de Dolores ORiordan sirvió de banda sonora a la emotiva despedida que le brindó la semana pasada su pueblo natal, Ballybricken (Irlanda), donde dio el concierto "más importante de todos", el de la "vida misma", subrayó el sacerdote en el funeral de la líder de The Cranberries, fallecida el 15 de enero.

Su féretro entró en la iglesia de Saint Ailbe al son del Ave María de Franz Schubert que interpretó y grabó con Pavarotti, y salió entre aplausos una hora después acompañada por la canción When you are gone, incluida en el álbum de The Cranberries To the Faithful Departed (1996). Durante la misa también se escuchó a Dolores, que falleció a los 46 años, cantando Panis Angelicus, lo que generó en el templo una atmósfera mágica gracias a su distintiva voz. Además de decenas de parroquianos y vecinos de la artista, estuvieron presentes su madre Eileen, sus seis hermanos, y sus tres hijos Taylor, Molly y Dakota.

OLFATO

Los canes y sus capacidades olfativas por asociación

Un nuevo método para identificar el olor humano permite aprovechar la capacidad olfativa de los perros especializados en esa tarea sobre las evidencias obtenidas en el lugar que se investiga. Con el nuevo método, en menos de 10 segundos, un perro entrenado puede reconocer si una persona estuvo o no en un lugar o si usó o no una prenda que se le atribuye, aunque la presencia o el contacto haya durado apenas minutos. "Es un cotejo de huellas de olor humano con perros que trabajan en un alto rango en hechos de gran complejidad", dice Mario Rosillo, perito especializado en odorología forense. El veterinario, que hizo más de 300 pericias desde 2003, aplica y sigue mejorando el entrenamiento de canes con este método, en el que el animal huele una prenda o una muestra de olor base (evidencia) y aprende a resguardarlo en la memoria de corto plazo. (GDA / LA NACIÓN)