Seis sentidos

EL TACTO

Origamis de cartón para proteger a los sin techo

Este Año Nuevo en Bruselas, varias personas que viven en la calle recibieron 2018 bajo un pequeño refugio de cartón, protegidos de las bajas temperaturas que estos días se han tomado la capital belga. Xavier Van der Stappen es quien está detrás de la idea, que nació al ver que los cartones que los sin techo usan por sus virtudes térmicas son difíciles de transportar, además de que los recogen de la basura. Como presidente de la ONG Culturas y Comunicaciones, Van der Stappen presentó esta semana el proyecto "ORIG-AMI", en alusión a la papiroflexia japonesa: un refugio de cartón en forma de A plegable como un acordeón y fácil de transportar como una mochila, que una vez abierto se asemeja a un túnel con cabida para una o dos personas. Tras un proyecto piloto en Lieja, la iniciativa se echó a andar el viernes con el reparto de 20 refugios en los alrededores de la Estación del Norte de Bruselas, informó el diario El Mercurio de Chile.

EL GUSTO

La comida influye sobre el estado de ánimo de las personas

Más allá de lo nutritivos que son o de las calorías que aportan, los alimentos también influyen en el estado de ánimo de quienes los consumen. Un aspecto que está dado no solo por el placer de comer o compartir algo que nos gusta, sino sobre todo, por el efecto que ciertos nutrientes o compuestos generan a nivel cerebral. Así, por ejemplo, se sabe que el chocolate, el café o el plátano tienden a mejorar el estado de ánimo, mientras que el azúcar y los alimentos procesados se relacionan con un ánimo negativo. Un estudio publicado este mes en la revista Nutritional Neuroscience aporta nuevos antecedentes sobre el tema. Allí, la doctora Lina Begdache concluye que "el estado de ánimo depende de lo que comemos, y lo que debemos comer cambia con la edad". Uno de los principales hallazgos de este trabajo es que la dieta y las prácticas dietéticas afectan de manera diferente la salud mental en jóvenes, en comparación con los adultos; los menores de 30 años que consumen comida rápida más de tres veces a la semana tienen mayores niveles de angustia.

EL INSTINTO

Tras un siglo nacen tortugas en archipiélago de Galápagos

Felicidad en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos: después de más de un siglo, han vuelto a nacer en estado natural tortugas en la isla Pinzón, luego de que se exterminaran con veneno a las ratas, en un proceso que obligó a sacar del sitio a los gavilanes. Y es que la presencia de la rata negra en la isla Pinzón, de 1.789 hectáreas, provocó la disminución de especies como la paloma de Galápagos, lagartijas y culebras, e incluso, durante años no pudieron nacer en el sector las tortugas gigantes, pues los ratones se comían sus huevos, informó el diario El Mercurio de Chile. En diciembre de 2012, tras cinco años de estudios sobre toxicidad, los expertos dispersaron desde un helicóptero un veneno por toda la isla. Los estudios alertaron de un riesgo para el gavilán de Pinzón, porque podía comerse las ratas muertas. Por esto capturaron a los doce que encontraron y los mantuvieron tres años en la vecina isla Santa Cruz, antes de decidir devolverlos a su hábitat natural.

LA VISTA

Basta mirar para poder detectar una enfermedad

Una investigación de la entidad científica británica Proceedings of the Royal Society B y citada por la publicación Science Mag reveló que "cuando uno está enfermo, eso está escrito en todo tu rostro". De acuerdo a los resultados, "la gente que está enferma comparte varios rasgos faciales como palidez, hinchazón, párpados caídos y apariencia de cansancio que revelan que se puede tratar de algo contagioso. Aunque pueda parecer obvio, hasta ahora nunca se había realizado un estudio así". Para concretarlo, 16 personas fueron inyectadas, algunas con un placebo y otras con una bacteria que provocaba que el sistema inmunológico respondiera como si se tratara de una enfermedad. Luego, les sacaron fotos y les mostraron esos rostros a 62 personas. Un alto porcentaje de los consultados identificó a quienes habían sido inyectados con la bacteria y presentaba, en particular, dos rasgos que fueron definidos como los predictores más eficaces de una enfermedad: los párpados caídos y la palidez de la piel.

EL OÍDO

Los músicos que tocan jazz son más creativos

Un estudio realizado por la Uni- versidad de Wesleyan en la ciudad de Middletown (en Connecticut, Estados Unidos) y citado por el portal de noticias y artículos científicos Science, arrojó que en comparación con cultores de música clásica pero también no-músicos, los músicos de jazz responden de manera más creativa a varios desafíos auditivos, como secuencias de acordes. Los investigadores le hacían escuchar a los tres grupos ciertas secuencias musicales, y registraban sus reacciones neurológicas. El estudio determinó que los músicos de jazz descifraban con mayor rapidez los cambios inesperados o poco comunes en las secuencias musicales escuchadas, y sus ondas cerebrales eran más intensas que las de los demás sujetos. De acuerdo al neurólogo Roger Beaty, entrenarse para ser receptivo a lo inesperado y lo poco común —como muchas veces hacen los músicos de jazz— puede aumentar la creatividad.

EL OLFATO

El aroma de la comida influye en el peso corporal

En la Universidad de California dos investigadores trabajan con una interesante hipótesis: si se carece de olfato, eso favorece el adelgazamiento, más allá de ingerir muchas grasas. Y también que tener un sentido muy desarrollado del olfato estimula al cuerpo a engordar, según lo que publicó El País de España en su versión web el pasado 2 de enero. Los responsables del estudio, Andrew Dillin y Celine Riera explicaron que quienes no pueden oler la comida, quema las calorías en lugar de almacenarlas y que las personas "son más sensibles a los olores cuando tienen hambre que después de haber comido. Mientras el cuerpo busca comida, almacena calorías de reserva, pero cuando la comida está asegurada, el cuerpo se siente libre para quemarla". Por ahora, la hipótesis se ha comprobado en animales, y se necesita confirmarla en sujetos humanos. De confirmarse, una nueva manera de adelgazar será ponerse palillos en la nariz.