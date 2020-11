Los que se van con la segunda ola

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Algunos lo decidieron de pronto. Otros lo resolvieron pese a todos los obstáculos. Ninguno sintió que la pandemia debía ser un escollo para sus planes. ¿Objetivos? Ampliar conocimientos, ganar dinero y generar ahorros, buscar otros horizontes. Y un cierto espíritu de aventura. Se trata de uruguayos que en este año bisagra tomaron la drástica decisión, a contracorriente, de abandonar el país e ir a probar suerte fuera de fronteras. Dos parejas, una asistente ejecutiva y una joven abogada son los protagonistas de estas historias. Pero lo cierto es que hubo muchos más uruguayos que, contra todo pronóstico, decidieron no quedarse en casa, abrieron la puerta y salieron al mundo a concretar un sueño.



Para algunos de ellos la pandemia no fue sino un acicate para lanzarse al ruedo. El confinamiento, como le pasó a muchos, los hizo pensar que, después de todo, las oportunidades están ahí y uno tiene que salir a tomarlas. Es ahora o nunca. No sabemos lo que pasará después; una verdad que se reveló para muchos a un precio que difícilmente hubieran querido pagar antes del 13 de marzo.



Distintas culturas, distintas realidades políticas y sociales, pero todas con un factor en común: la sombra del coronavirus. En algunos sitios esto significa severas restricciones, impensables en Uruguay como el toque de queda. En otros las cifras diarias pueden espantar y obligar al visitante a redoblar por sí mismo las precauciones. Sin embargo, quienes han emprendido la experiencia no han dejado de constatar algo: la vida sigue.



María Victoria y Juan Ignacio se instalaron en Barcelona hace apenas dos meses.

CLIMA CARIBEÑO. Francisca Rodríguez y su novio Facundo Puig (26, ambos) llegaron a Santo Domingo hace un par de meses, apenas. En estos días que pasaron pudieron conocer parte de la costa caribeña, pero las restricciones y las obligaciones laborales comenzaron a restarles tiempo.



Llegaron a República Dominicana con la idea de encarar un nuevo horizonte laboral. Facundo trabaja para la marca Mercedes Benz; lo hacía ya en Montevideo para los representantes de la poderosa marca alemana, Autolíder. Hace unos meses recibió una llamada telefónica que lo dejó cavilando sobre su futuro.



“La verdad que era un destino inesperado y en un momento, sobre todo, inesperado, pero las condiciones servían. Nos llamaba la atención la aventura de conocer un lugar nuevo y diferente, también teníamos el antecedente de un compañero de Uruguay que estuvo trabajando varios años”, cuenta Facundo.



Con Francisca -Fran en casa- se habían conocido en la empresa. Fran es licenciada en comunicación por la Universidad de Montevideo y Facundo lo es en marketing, por la UDE. Cuando llegó la propuesta, Fran ya no estaba en la compañía. Lo hablaron, lo comentaron con sus familias y, finalmente, decidieron que sí, irían a probar suerte a Santo Domingo.



Georgina es abogada y también eligió Barcelona para estudiar un máster.

“No es un momento fácil, sin duda, pero, bueno, fue por el lado del crecimiento tanto personal como profesional. La oportunidad era muy interesante para los dos y nuestras familias lo tomaron bien”, reconoce Facundo.



No demoraron mucho en tomar la decisión. “Al principio fue sorprendente, pero después vimos que nos valoraban acá por los estudios; aquí se valora mucho a las personas que estudian, no tienen la posibilidad de estudiar porque salen muy caras las universidades”, dice Fran.



Lo cierto es que la formación y experiencia laboral que ambos han cosechado en Montevideo los convierten en jugadores de primera línea en el país caribeño. Mientras Facundo comienza a dirigir un nuevo equipo en las oficinas locales de la Mercedes Benz, Fran se probará como directora de un ambicioso proyecto multimedia. Se trata de la compañía Multimedios del Caribe que abarca diarios, magazines, canal de televisión y una plataforma web en desarrollo. “Es un gran desafío; no son líderes en el mercado, pero están luchando por ser líderes en el medio digital”, explica Fran.



Lo cierto es que Francisca y Facundo ya están de lleno en su nueva vida. Todavía acostumbrándose al cambio.



Algunos eligen probar suerte primero como turistas y luego gestionan la visa.

“Lo primero fue un golpe de calor importante, considerable, y creo que, en relación a Montevideo, es una ciudad mucho más ruidosa, con más movimiento, muy desordenada”, cuenta Facundo.



“El primer día fuimos al súper, que queda a dos cuadras de acá, tenemos que cruzar una avenida y demoramos 20 minutos. Dos cuadras, no podés caminar, la ciudad no está hecha para que la gente camine, por el calor, y bueno, de hecho no hay veredas”, apunta Fran.



Santo Domingo es una ciudad de enormes contrastes, sobre todo sociales. En los barrios residenciales como en los que viven Francisca y Facundo no falta nada. Es como un “Miami clase B”. Pero basta con salir un poco hacia la periferia de la ciudad para ver ómnibus con gente hacinada, sin tapabocas ni ningún tipo de observancia a las medidas de prevención contra la COVID-19.



Como en casi todo el Caribe, la pandemia viene causando estragos, aunque la vida para los dominicanos siga discurriendo en la misma forma desordenada y exuberante de siempre.



Francisca y Facundo instalados en Santo Domingo y trabajando a pleno.

AMISTOSO. Algo parecido ocurre en Ecuador, donde el avance del virus ha sido terrible sobre todo en zonas como Guayaquil. En cambio en Quito, la capital, todo parece discurrir más normal. Allí se estableció Anabella Italiano (51), una secretaria ejecutiva que fue a ocupar su cargo en la sede de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) cuando la convocó el director local.



Y está plenamente satisfecha con la opción. “Me encontré con un país amistoso pero culturalmente distinto al nuestro, un país geográficamente opuesto al Uruguay, hermoso pero diferente. Un ejemplo es sentirte encajonada entre montañas, volcanes, no existe el horizonte, no puedes explayarte mirando a la distancia; además existen muchas comunidades de indígenas que mantienen sus culturas”, explica fascinada.



La situación en cuanto a la pandemia es muy complicada, reconoce Anabella. Tal vez sea una de las cosas en las que más difiere con la experiencia uruguaya. “¡Uuuh!, es muy complicado por el tema del país. Hay muchos casos diarios, no respetan la institucionalidad, no suelen creer en lo que dice el gobierno. Y esta pandemia dificulta el insertarse en la sociedad; prácticamente no salgo de mi hogar a no ser por temas laborales. Se extraña aún más el paisito”, dice con nostalgia.



Tenía el viaje a Ecuador previsto desde principios de este año, pero al desatarse la pandemia tuvo que postergarlo. Por casi seis meses debió “congelar” su vida ya dispuesta para el nuevo destino hasta que, finalmente, surgió la ventana para concretarlo. Para Anabella es una oportunidad económica y profesional, pero sigue soñando su futuro en el “paisito”.



“Por el momento pienso volver a mi país una vez finalizado mi contrato cerca de marzo de 2023”, asegura.





Para Anabella se trata de una oportunidad profesional única y allá fue.

OTOÑO EN BARCELONA. Otros jóvenes uruguayos fueron más lejos en busca de sus horizontes. Barcelona y Madrid son dos poderosos centros magnéticos para muchos latinoamericanos, pero quienes se deslumbran con la primera le han jurado amor eterno. Claro que la de hoy ya no es aquella ciudad multicolor y plena de visitantes extranjeros. Los catalanes viven su diaria epopeya sin que su querida urbe haya perdido el esplendor. Y esto sigue cautivando a los eventuales visitantes.



Es el caso de María Victoria Díaz (29) y su novio Juan Ignacio (33), dos jóvenes ingenieros que fueron a ampliar sus conocimientos. Victoria fue quien tuvo la súbita inspiración hace apenas unos meses, en medio del confinamiento.



“Lo mío fue una situación medio loca; conozco a varios uruguayos que vinieron a hacer la beca, a estudiar, pero ya lo tenían planificado desde antes, desde el año pasado. Yo lo decidí en plena pandemia, tomé la decisión profesional de no programar más y pasarme a la parte de gestión. En verdad lo decidí en junio cuando todo se calmó y parecía que estaba todo bien”, cuenta Victoria.



La posibilidad de hacer un máster en gestión de proyectos en la Universidad de Barcelona era casi exactamente lo que quería hacer Victoria en ese momento. “Tengo una amiga que está haciendo este mismo máster pero online, pero a mí me gustaba la idea de hacerlo presencial”, cuenta la joven ingeniera.



Su pareja, Juan Ignacio, también ingeniero, trabaja en régimen de freelance para una firma estadounidense, por lo que no le significaba grandes cambios mudarse a España. Y también le interesa la posibilidad de hacer un máster allí, aunque aún está explorando opciones.



“Cuando llegamos fuimos a un hotel mientras buscábamos apartamento, todavía estaba empezando la segunda ola, pero no habían empezado las medidas más fuertes”, recuerda Victoria.



Comenzaba a entrar el otoño en Barcelona, con temperaturas templadas y cielos despejados que hacían recordar a la primavera montevideana. Durante esos primeros días, Victoria y Juan Ignacio tuvieron ocasión de recorrer la ciudad, disfrutar de la costa catalana, sobre todo de sus ramblas tan evocadoras. Fue una suerte que pudieran disfrutar de esa tregua. Unos días después, luego que Victoria comenzara las clases en las aulas de la universidad catalana, le llegó el aviso por correo electrónico: las clases dejarían de ser presenciales debido al embate de la segunda ola de coronavirus. “Tenía miedo de que si se pasaba a online capaz que me cancelaban la visa”, recuerda. Pero sus temores fueron disipados pronto. Comenzaron las restricciones, el cierre de bares y restaurantes, la vida acotada del confinamiento, aunque con cierta soltura. “En sí, la realidad es que más allá de que no puedo ir a clases, el resto está como súper normal, con tapabocas todo el tiempo; es una vida bastante normal”, reconoce Victoria.



Gradualmente Victoria y su novio se fueron adaptando al ritmo barcelonés. Los locales llevan con total naturalidad su vida, aunque las noticias diarias sobre el avance de la pandemia y el número de casos es por momentos alarmante. Esto no ha impedido que los jóvenes profesionales disfruten de la ciudad.



El máster tiene una duración de ocho meses pero, una vez concluido, es muy probable que se queden un periodo más ya que Juan Ignacio tomará otro curso, aunque aún no ha decidido si en la misma universidad.



Mientras tanto se han adaptado a la vida cotidiana en un barrio bonito de la capital catalana, cerca de la Sagrada Familia. “Tenemos unos vecinos argentinos en el edificio, muy buena onda, y eso ayudó pila. Tenemos intereses en común: a mí me encanta la huerta, la comida saludable, en la azotea ellos tienen una huerta con otros vecinos”, comenta Victoria.



Claro que ya comenzaron a tender las redes de contactos con otros uruguayos; hay unos cuantos que residen allí desde hace cierto tiempo. De hecho, Victoria ya encontró a otro uruguayo en el mismo salón de clases y ya coordinaron para aunar esfuerzos durante la maestría.



De todas maneras encuentran que Barcelona es, de algún modo, más amigable que Madrid con sus aires de gran capital europea. “Creo que lo que más me fascinó es la ciudad en sí; las calles son angostas y hermosas, también pasa que al no haber turistas ahora entonces es como más barrio, solo la gente local y algún que otro turista es lo que se ve en este momento”, cuenta.



Como toda pareja ya empiezan a hacer planes de supervivencia. El costo de vida en Barcelona, si bien puede parecer accesible, para los ahorros uruguayos -tipo de cambio mediante- pueden resultar algo excesivos. Por ello Victoria comenzó a explorar algunas posibilidades de trabajo que, gracias a su currículum, ya comenzaron a surgir.



“Con la visa solo puedo trabajar cuatro horas acá, entonces eso está un poco complicado. También puedo hacer algo freelance para Estados Unidos, ahora nos enteramos de que viviendo los dos en el mismo lugar podemos obtener con un escribano como una residencia, sin estar casados, y eso me permitiría trabajar ocho horas. Ya estoy teniendo entrevistas laborales, ya me están contactando; actualizamos el Linkedin cuando estábamos acá y al poco tiempo nos empezaron a caer ofertas laborales”, cuenta Victoria.



A dos meses de haber llegado al país todas las cartas parecen estar sobre el tapete y solo se trata de jugarlas.



En una situación similar está Georgina Dell’Acqua (30), una joven abogada que también está haciendo un curso en la misma prestigiosa casa de estudios. “Estoy haciendo un máster en políticas públicas relativas a temas de igualdad y políticas de género en la Universidad de Barcelona”, cuenta por videollamada.



Increíblemente, Georgina y María Victoria no han llegado a conocerse aunque acuden a la misma universidad -en áreas diferentes- y viven a pocas cuadras en la misma zona residencial. Las coincidencias no acaban allí.



“Me vine hace dos meses, llegué en septiembre, pero hace años que tenía ganas de vivir un tiempo afuera, así que decidí hacer este máster más allá de la pandemia porque entendí que era el momento”, resume Georgina.



Como abogada se desempeñaba en Montevideo en un estudio corporativo, pero aún desde la actividad privada, Georgina siempre estuvo interesada en las políticas públicas, en particular en aquellas dirigidas a temas de equidad y género, así como igualdad social. Los planes de ensanchar su horizonte profesional venía gestándose desde hacía tiempo, así que la decisión estaba madura cuando finalmente y pese a todo se resolvió a dar el brusco giro de timón.



“Creo que la pandemia me permitió ver la ciudad de otra manera. Al principio pude salir y recorrer varias ciudades, la Costa Brava y demás. Después empezó a complicarse con las restricciones; ahora, por ejemplo, no podemos salir de los municipios. También es más difícil conocer gente”, dice.



Gracias a algunos contactos con otros uruguayos residentes en la capital catalana Georgina pudo abrirse camino a poco de arribar. Finalmente consiguió un apartamento compartido con otra estudiante catalana, con quien convive ahora.



“En la clase soy la única extranjera, son todos catalanes. Vivo con una catalana que me ayuda bastante en la comprensión del idioma, es fácil sobre todo de leer pero hablado es bastante más complicado”, cuenta.



“Es cierto que hay diferencias culturales pero, en general, somos bastante parecidos en un montón de cosas, así que no me costó nada adaptarme”, reconoce.



Georgina piensa quedarse al menos por un año, aunque la pandemia obliga a reevaluar los planes en forma constante. “En Uruguay no hay idea de lo que implica esta pandemia, lo que significa no solo en lo económico por los negocios que cierran y demás, sino por las restricciones en general a todas las libertades de movimiento”, señala.



Un conocimiento de primera mano que Georgina, al igual que María Victoria, Anabella y Francisca bastante más lejos comenzaron a adquirir sobre la marcha de la peor epidemia de la historia. Pese a ello ninguna de ellas dejó de lado sus sueños y sus planes de crecimiento personal. Una vida lejos y en momentos difíciles, pero cerca de sus sueños.

Dejar atrás familia y amigos siempre es una decisión difícil.

Working holiday Para pasear y trabajar Desde hace cierto tiempo Uruguay tiene acuerdo con varios países sobre el programa de vacaciones y trabajo conocido como Working Holiday. En este régimen hay cupos de visas para ambas categorías con Nueva Zelanda, Australia, Francia, Países Bajos y Alemania. El programa está especialmente dirigido a personas menores de 30 años, un público juvenil en busca de perfeccionar sus horizontes profesionales o académicos gracias a este beneficio. En este momento, la Embajada de Alemania en Montevideo, por ejemplo, está otorgando visas a jóvenes uruguayos interesados. Para este país las visas son ilimitadas, por lo que no habría problemas de cupos como sí existen en otros de los países que son parte de este acuerdo. Tal es el caso, por ejemplo, de Australia que abrió su convocatoria el pasado 1° de julio pero cuenta con un cupo para 200 personas previsto para este año. Ello implica que una vez superada la cantidad los interesados deberán esperar hasta el año entrante para postularse y conseguir un lugar en el Working Holiday.

Muchos se lanzan a probar suerte aún sin visa

Fuentes de la Cancillería consultadas por Revista Domingo señalaron que si bien se sabe que muchos uruguayos están tramitando distintos tipos de estadías por trabajo u estudio, no se conocen cifras. En tal sentido, las fuentes señalaron que quienes realizan estos trámites no pasan por Relaciones Exteriores “ya que lo hacen directamente con el país de destino y no todos los uruguayos que salen al exterior se registran en los Consulados”. Además, algunos países no requieren de visado debido a acuerdos previos con Uruguay. “También hay muchos uruguayos que pueden ir como turistas y quedarse de manera irregular, o también hay quienes que tienen pasaporte europeo y con eso viajan a Europa”, explicaron las mismas fuentes. La doble nacionalidad ha facilitado el ingreso a numerosos compatriotas que actualmente trabajan o estudian en capitales europeas, principalmente en España e Italia. De hecho, la cantidad de uruguayos residentes en el exterior es estimada por Relaciones Exteriores en unos 500.000, aunque podría haber un número algo mayor. La mayor parte de ellos se encuentran en el Viejo Continente, pero también en varios países latinoamericanos, principalmente en Argentina donde la colonia de uruguayos es numerosa. Muchos de ellos formaron parte de algunas de las sucesivas oleadas migratorias que comenzaron a producirse en la década de 1970, sobre todo como exiliados políticos de la dictadura. No obstante, el llamado exilio económico ha sido una corriente constante que en algunos periodos se acentuó como durante la crisis de 2002. Las restricciones de movimientos existentes en casi todos los países debido a la pandemia ha limitado los flujos, aunque algunos no se han visto impedidos de seguir adelante, como se ha visto.