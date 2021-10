Sebastián Angiolini: "Mi mayor miedo es la soledad en la vejez" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La autoexigencia.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La falta de empatía.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Ansioso…aunque en busca del equilibrio.



—¿Cómo le gustaría morir?

—En paz.



—¿Qué no perdonaría?

—La falta de lealtad.



—¿Qué le hace reír?

—El humor negro.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Lo principal es ser fiel con uno mismo.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Vivir en otro país.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— Ponerme perfume para irme a dormir.



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando no quiero herir a la otra persona.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Me parece un sentimiento demasiado negativo, ningún ser me inspira

desprecio.



—¿A qué persona viva admira?

—A las/los que intentan hacer de este mundo un lugar mejor.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— La soledad en la vejez.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No haber tenido herramientas para manejar determinadas situaciones.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Tener muchos seguidores en redes sociales.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Por el momento estoy conforme con mi apariencia.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—El canto.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Poder vivir de lo que me apasiona.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mi independencia

—¿Qué palabras o frases usa más?

—¡Qué regio!



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En mis viajes a NY, es una ciudad que me enamora.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—Batman



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Los que siguen adelante a pesar de las adversidades.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—En una versión mejorada de mí mismo.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—En Jack Pearson de “This is Us”