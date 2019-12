Rossana Taddei responde el Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Me olvido de los nombres.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—Que no respeten el espacio personal.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—La calma.

—¿Cómo le gustaría morir?

—En paz, sin sufrir.

—¿Qué no perdonaría?

—La violencia.

—¿Qué la hace reír?

—Los cachorros de cualquier especie.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—El respeto.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Tirarme con un parapente.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Mi pijama.

—¿En qué ocasiones miente?

—Para no herir puedo omitir información.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—No sé...

—¿A qué persona viva admira?

—Amélie Nothomb.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—El fascismo.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No tengo.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

No sé cuál es...Cualquier virtud sobrevalorada se vuelve afectación. Deja de ser virtud. El sacrificio por ejemplo podría estar sobrevalorado. Sacrificarse no me parece una virtud.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Lo que pueda disgustarme lo acepto y convivo armoniosamente con mi apariencia.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Tocar la batería y bailar con zapatillas de punta. También me gustaría hacer nado sincronizado.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Vivir la vida hasta ahora haciendo lo que me apasiona, canciones, música.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mi nódulo sinusal.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—El egoísmo.

—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

—La inteligencia.

—¿Y la que más aprecia en un hombre?

—La misma.

—¿Qué palabras o frases usa más?

—"Vamos".

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—El equilibrio y la armonía son la felicidad perfecta. La coherencia. Estar presente en el presente. Tejer. Cantar. Tocar música, Crear.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Creando.

—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—No cambiaría nada.

—¿Cuál es su héroe/heroína de ficción favorito/a?

—Pippi Calzelunghe.

—¿Cuáles son sus héroes/heroínas de la vida real?

—Mis afectos.

—Si después de muerta debe volver a la vida, ¿convertida en qué persona o cosa regresaría?

—Volvería como extraterrestre.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál eligiría?

—Tarzán.