Un robo y fama mundial

Álvaro Morte es Álvaro Morte, pero también es el Profesor. Es un actor español que tiene su propia compañía de teatro, pero también es quien llevó a cabo el mayor atraco en la historia española. Álvaro Morte es Álvaro Morte, pero por siempre será el hombre que vistió a un grupo de ocho personas con un enterito rojo y unas máscaras de Dalí. Será por siempre el “malo” que demostró que los malos son malos dependiendo de quién los mire. Álvaro Morte es y será para siempre, el protagonista de La casa de papel, la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix que ya comenzó con el rodaje de su tercera temporada para estrenar a mediados de 2019.

Pero antes de ser la mente maestra del atraco a la Casa del Papel y la Moneda de España, Álvaro Morte es un actor especializado en Shakespeare y teatro isabelino, que, sobre todo, sabe lo que hace y hacia dónde va. Y que, al igual que el Profesor, es consciente de que el de actor es ante todo, un oficio de artesano y que para hacerlo bien, es necesario planificar cada rasgo de cada personaje de forma meticulosa y con mucho trabajo. Eso es, justamente, lo que está haciendo con su papel en El embarcadero, la nueva serie de los creadores de La casa de papel, que comenzó a filmarse a comienzos de este año y está siendo creada para la televisión española.

Es, además, un actor que hasta 2017, cuando la serie de las máscaras de Dalí llegó a Netflix, no sabía de la demencia a la que pueden llegar los fanáticos. “Cuando de repente ves que alguien se está tatuando tu cara te das cuenta de que está pasando algo increíble. Estamos abrumados por la repercusión que está teniendo la serie en todas partes”, dijo Morte en una entrevista con la revista Vanity Fair. “Cuando estuvimos en Roma presentando la nueva temporada piramos. Yo en Madrid vivo de una forma muy normal. La gente de vez en cuando me reconoce por la calle, me pide una foto y ya está, pero lo de Roma fue una locura. Nos vimos atrapados en una persecución que parecía sacada de una película a lo The Italian Job (una película de 1969 que tuvo una remake en 2003) . Un grupo de fans se subió a un coche y siguió a nuestra furgoneta por las calles de la ciudad. Al final acabamos parando para hacernos fotos con ellos”.



La casa de papel prepara su nueva temporada

Entender de otra manera

Nació en Algeciras, Cádiz, en 1975 pero de muy joven se fue a estudiar arte dramático a la ciudad de Córdoba, en España. De Córdoba se fue a Madrid y sintió vértigo. Dejaba a su ciudad y a su familia atrás para instalarse en la capital española, donde todo es mucho más intenso y veloz. “Venir de fuera de Madrid, la ciudad más vertiginosa de España, es un reto, pero a mí encantan los retos”.



De Madrid a Finlandia tras ganarse una beca, como para que el vértigo no se terminara. “En Finlandia el mundo de la interpretación es maravilloso porque ellos consideran que la interpretación es un arte que hay que respetar muchísimo, que es algo muy importante y necesario para la vida de la gente y la sociedad y lo cuidan mucho. Allí si eres actor eres una persona importante”, dijo en entrevista con MEW Magazine TV. Allí Morte entendió varias cosas; entre ellas, que no en todo el mundo era “normal” que un actor tuviese que tener un trabajo o profesión paralela para poder vivir o que para ser un actor “de verdad” no queda tiempo para una profesión paralela, lo que es prácticamente lo mismo.



Morte aprendió a tomar a la actuación como algo siempre ajeno, es decir, a acercarse a sus personajes desde la mirada más objetiva posible y desde ahí afuera empezar a componerlos. Sin embargo sabe que siempre hay algo suyo en sus interpretaciones y que nunca un personaje se va sin dejarle una huella. Algo así sucedió con el Profesor, de La casa de papel: en la enfermedad que padeció su personaje siendo un niño reside el gérmen de todo el atraco a la casa del papel y la moneda que él está llevando a cabo. Algo del pasado en la cama de un hospital de su personaje estuvo, justamente, teñido por el recuerdo de uno de los momentos más difíciles de la vida de Morte: con poco más de 30 años el actor se enfrentó a un cáncer que siempre supo que iba a superar. Incluso cuando el médico le dijo que le quedaba poco tiempo de vida. Incluso durante un tratamiento que más de una vez lo dejó cerca de la lona, pero que nunca lo derrotó del todo. “Me lo tomé como algo pasajero, como una gripe”, dijo el actor en entrevista con El Observador.



El cáncer pasó y también pasaron los años. En el camino Morte creó su propia compañía de teatro, 300 Pistolas, de la cual forma parte del elenco y también es el director. La compañía surgió como un proyecto para recuperar al teatro clásico de una forma innovadora pero honesta, sin que un texto de Shakespeare derive en una representación lenta y tediosa. Fue parte del elenco de varias series españolas como Planta 25, Amar es para siempre, El secreto de Puente Viejo, entre otras. Todo eso hasta que en 2017 Álex Pina lo convocó para ser el protagonista de la serie que, un año después, cuando Netflix adquiriera los derechos, le cambiaría la vida para siempre.

No esperaba, Morte, que su cara estuviera en los diarios y revistas del mundo, que Bella Ciao, el himno de su personaje, se transformara también en el himno de todos sus fanáticos y seguidores, ni que la escena del profesor y Berlín cantándola iba a ser una de las más recordadas y gloriosas del streaming. No lo esperaba, Morte, pero con Netflix no se puede. Y lo que empezó siendo una serie más emitida por Antena 3, de España, terminó siendo un éxito a nivel mundial.