Robert Plant, el caballero del rock

Es fanático de la literatura de J.R.R. Tolkien. Desde hace unos años ostenta el título de caballero. Fue la voz distintiva de una de las mayores bandas del rock y coautor de una de las canciones más celebradas de la historia de la música moderna. La misma canción que, luego de una larga batalla legal, superó las acusaciones de plagio que echaron sombras sobre la composición.



Robert Anthony Plant (71) es en sí mismo un ícono del rock, una presencia escénica imponente y vital. Pero su vida ha estado signada por la tragedia, al punto de incidir directamente en su carrera e impedir la reunión de la mítica banda británica Led Zeppelin.

La historia de la banda es parte de las leyendas del rock moderno. El grupo nació en 1968, un año de inflexión para la música y la cultura en general. Un año de revoluciones y fuertes manifestaciones callejeras. En las islas británicas el rock estaba alcanzando sus cotas mayores a la sombra de grupos que habían cambiado las reglas para siempre como The Beatles o Rolling Stones, entre los más grandes.



En ese contexto, el guitarrista Jimmy Page, que salía de una primera experiencia con la banda The Yardbirds, buscaba una nueva integración luego que sus principales miembros se abrieran de la agrupación. Alguien le habló de un cantante que se estaba haciendo notar y viajó hasta Birmingham para verlo junto a otros dos integrantes de la banda. Y allí quedó profundamente impresionado por el rubio cantante que interpretaba una versión de Somebody to Love de los Jefferson Airplane. Al final del recital, Page se encaró con el joven Robert Plant y lo invitó a una audición y a hablar de música en su casa. Congeniaron en poco tiempo, ambos advirtieron que hablaban de lo mismo cuando hablaban de música. El baterista que tenía la formación original de los Yardbirds se retiró y fue Plant quien sugirió contratar a John Henry Bonham que haría unos años más adelante esa proeza inigualada de la percusión en la celebrada Moby Dick. La formación que pasaría a la historia ya existía aunque todavía en sus primeras giras por Escandinavia se llamaban New Yardbirds. Pero un antiguo integrante de la banda reclamó por los derechos y debieron cambiar el nombre, así fue que eligieron el que los llevaría a la fama: Led Zeppelin.

GIRO DRAMÁTICO. En 1975 era la banda más grande del rock. Fiestas enloquecidas, sexo salvaje, acusaciones de satanismo y ocultismo, drogas, todos los tópicos del rock’n’roll ya formaban parte de la leyenda de Zep, como les llamaban los fans. Pero las cosas cambiarían drásticamente.



Cuatro años antes habían publicado una de las baladas más célebres. Hay quienes sostienen que es la canción perfecta, desde sus acordes iniciales Stairway to Heaven se entonaba (se entona) como un himno del rock.



En agosto de 1975, Plant y su esposa tomaban unas vacaciones en una isla griega cuando sufrieron un accidente automovilístico. El mini Morris que conducía Maureen patinó fuera de la carretera y cayó por un barranco. Plant se fracturó un tobillo, pero a su esposa debieron internarla con lesiones bastante graves y estuvo internada en estado crítico. La banda debió suspender varias presentaciones ese año. Estaban preparando las canciones para el álbum Presence y el impasse sirvió para el trabajo en estudios.



Plant y Page cuando se publicó la canción que hizo historia.

Aunque recién a fines de 1976 la banda retomaría su rutina a pleno, visto en retrospectiva, aquella parecía una primera señal. El 26 de julio de 1977, Plant y los demás integrantes de la banda terminaban de registrarse en un hotel de Nueva Orleáns donde darían un concierto cuando una llamada telefónica lo dejó sin aire. Era su esposa Maureen para decirle que su hijo Karac, de cinco años, acababa de fallecer como consecuencia de un virus. Toda la gira de Estados Unidos fue suspendida y Plant viajó de inmediato al Reino Unido.



En los dos años siguientes Robert Plant pasó alejado por completo de la música. Led Zeppelin continuó grabando hasta 1980, pero la muerte de Bonham terminó definitivamente con la carrera de la banda. En alguna entrevista, el guitarrista Jimmy Page dejó entender que, si hubiera dependido de él, la banda se hubiera vuelto a formar.



En los años siguientes, luego de superar la pérdida del hijo, Plant comenzó a volver activamente a la música. Desde entonces y, sobre todo a partir de los 2000, Plant ha tenido una rica carrera como solista. En esa línea Plant ha mostrado su amplio gusto por la música en los más diversos géneros, desde el soul y el country a la música árabe y la música étnica de distintas regiones africanas.



En julio de 2009, Robert Plant fue investido por el príncipe Carlos de Gales como Comendador de la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música. Ese mismo año, también amante del fútbol, fue nombrado vicepresidente del Wolverhampton Wanderers Football Club.



El papel de Robert Plant en la música contemporánea, más allá del rock, ha sido destacado por numerosas publicaciones especializadas. La revista Hit Parader lo colocó en 2006 entre las primeras posiciones de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. Algo parecido hizo la Rolling Stone un par de años después al darle el puesto número 15 entre los mejores 100 cantantes de todos los tiempos. Ha sido inspiración para otros músicos míticos como Freddy Mercury, Kurt Cobain, Tori Amos o más populares como Lady Gaga que han tomado a Plant como una referencia artística.