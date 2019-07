El regreso de los años ochenta en la pantalla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿Cómo que no viste 'Chernobyl' todavía?”, me preguntan una y otra vez. “Es que todo eso yo lo viví en vivo y en directo”, respondo. No tanto por despreciar la serie. Sin haberla visto aún, estoy seguro que es excelente. Más bien, lo digo para poder sacar chapa de ser un “auténtico” hijo de esa década, cuando Stephen King estaba en su período de máxima inspiración, la sigla VHS no era vintage y los discos de vinilo no eran un capricho hipster, sino el formato que todos maldecíamos por el poco tiempo que pasaba antes que empezara a emitir sonidos rasposos y chirriantes.

Más allá de esas banalidades, propias del desfase de mi avanzada edad, la década de 1980 continúa ejerciendo una curiosa fascinación sobre el presente. Uno pensaría que con trap, EDM, marihuana legal, cumbia cheta y smartphones, los millennials y centennials tendrían con qué entretenerse. Pero no. No les alcanza. Siguen con fervor las aventuras de los personajes de "Stranger Things". Acuden en masa a ver películas como "Eso", "Ready Player One" o la enésima versión de "Halloween". Hasta en los blockbusters más contemporáneos como la saga de Avengers, hay referencias hacia una de las películas más exitosas de esos años, Footloose (estrenada en 1984 ).

Los ochenta en la televisión de hoy

Dos producciones exitosas

series Deutschland 83-86 — Chernobyl 1) La Guerra Fría tuvo uno de sus puntos más candentes en la frontera que separaba a Alemania Federal de la DDR. Esta serie de espionaje tuvo dos temporadas y fue tal la repercusión que es la primera serie hablada en alemán en transmitirse en la televisión de Estados Unidos.



2) Elogiadísima por su fidelidad a los detalles en la reconstrucción de una Unión Soviética en decadencia, es uno de los grandes éxitos televisivos de este año. La serie fue basada en el libro "Voces de Chernobil", de la periodista y escritora Svetlana Aleksiévich, Nobel de literatura en 2015.



Es cierto que en un país en el cual nos vivimos quejando que todos los mercados son chicos, el de la nostalgia es enorme. De ahí que se palpe el entusiasmo —tanto entre veteranos como entre imberbes-—por el anuncio de que volverá a presentarse en Uruguay Bryan Adams, rockero ochentoso si los hay.

Andrés Sanabria, director del sello discográfico Bizarro Records, viene trabajando en la música nacional justamente desde esos años. Para él, el paso del tiempo que ubica a los jóvenes de entonces entre los adultos —con su poder de decisión y puestos de influencia— del presente explica buena parte del atractivo de los años 80 actualmente. “Los que tuvimos entre 12 y 20 años en esos tiempos tenemos marcada esa época, de manera similar a quienes fueron jóvenes en la década de 1960 viven referenciando a los Beatles y Zitarrosa. Dentro de 30 años, la referencia será la saga de Avengers”.

Para él, que vio todas las temporadas de "Stranger Things", “esos chiquilines no son diferentes de los de un barrio de Montevideo en esa época. Siendo un poco más grandes, esos chiquilines habrán tenido sus problemas con las razzias, habrán fantaseado con 'Vicio en Miami' y con las aventuras de Indiana Jones o Han Solo. Creo que tiene que ver con los recuerdos de la adolescencia, sea la época que sea”.

Los ochenta en el cine actual

Terror de aquellos años.

It 1 y 2 — Halloween 2018 1) Una de las novelas de Stephen King que ya había tenido su adaptación, en plena década de los 80. Pero esa película de 1986 no hizo mucho ruido. Sin embargo, cuando en 2017 se volvió a hacer una versión de ese libro, el éxito fue rotundo. Este año se estrena la segunda parte.



2) La película original de John Carpenter es de 1978, pero el fenómeno del impávido asesino en serie que brutalmente acuchilla a adolescentes incautos marcó a toda la década de los 80 y dio lugar al subgénero “slasher”. El año pasado, Mike Myers volvió a Haddonfield.



Mirada política

Para el escritor y académico Leandro Delgado, lo interesante del fenómeno de revisión es justamente que esos años le interesen a los más jóvenes. “Lo que está pasando, según los ejemplos que se manejan en esta nota, es que se recupera lo más conservador de esa época”, comenta Delgado. Para él, la serie "Stranger Things" posa su mirada sobre el supuesto idilio de la vida en los suburbios estadounidenses, y cómo ese idilio es destruido por la irrupción de “Lo otro”, sea un alienígena o, como en "Halloween", un asesino en serie desquiciado y desprovisto de cualquier racionalidad. Delgado (autor, entre otros títulos, de "Anarquismo en el novecientos rioplatense: cultura, literatura y escritura", de Editorial Hum) extiende su análisis político al presente. “Tanto en esos años como en los actuales, existe una arremetida conservadora. En aquel momento era Ronald Reagan. Hoy, es Donald Trump”.

La similitud señalada por Delgado entre los climas políticos de entonces y el presente, lleva a pensar en otra posible razón para el enamoramiento actual con esos años. Esa década fue, de alguna manera, la última en la que el mundo parecía ofrecer algunas certezas. Dependiendo de las convicciones políticas y filosóficas de cada uno, el mundo estaba claramente dividido en dos bandos: de un lado los “buenos”, del otro “el mal”.

Y aunque ya se había empezado a hablar de manera incipiente de fenómenos como la globalización, aún faltaba para la revolución tecnológica que conectaría a todo el mundo a través de aparatosas computadoras primero y teléfonos “inteligentes” después.

Los artistas de aquella época en la de hoy

Buitres-Bryan Adams

Buitres — Bryan Adams 1) Aunque como banda empezó un año antes que terminara la década de 1980, hay una continuidad artística entre Buitres y Estómagos, una de las agrupaciones de rock más importantes de esos años, cuando el género de alguna manera se “reseteó” tras el fin de la dictadura.



2) Hace 35 años, en 1984, este canadiense tomó a las listas y las radios por asalto con canciones como Heaven, Summer Of 69 y Somebody, todas ellas del álbum Reckless. Este año regresará por tercera vez a Uruguay, para presentarse en el Antel Arena.



Cuando cae el Muro de Berlín en 1989, se acaba no solo el “siglo corto” del cual hablaba el historiador inglés Eric Hobsbawm. Se termina, también, una manera de pararse subjetivamente ante el mundo. Aunque existiera el miedo del Día del Juicio Final en forma de un holocausto nuclear, el famoso détente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética le daba a muchos una razón para aferrarse a una idea: ninguno de los bandos sería tan inconsciente de apretar el botón y sumergir a todo el mundo en un eterno invierno posnuclear.

No suena descabellado pensar que la negación operaba sobre una actitud así. Pero la clara demarcación entre dos polos que se dividían el mundo en zonas de influencia parecía reconfortar, por más retorcido que se nos antoje hoy, esa comodidad. No todo tiempo pasado fue mejor, aunque lo parezca.

Lo que dejaron esos años

Cintas VHS, salas de "maquinitas", sintetizador y Prince.

Para Andrés Sanabria, la década en cuestión fue una eminentemente musical. Puesto a recordar hechos relevantes de aquellos años, Sanabria enumera: “Las páginas culturales de los semanarios, y la revista GAS; los sábados de "Ruta 66" en la radio y los videoclips en Canal 5 de noche; los discos de Jaime Roos, La Tabaré, Prince, Bruce Springsteen y The Cure; los dos festivales de Montevideo Rock, y las salas de maquinitas en el Centro y en Pocitos”.

Para Leandro Delgado, en tanto, el legado de esa época consta de una mezcla de tecnología y hechos políticos: “El VHS, los sintetizadores, el doble casetero, la vuelta de la democracia en Uruguay y el rock uruguayo que esa apertura democrática permitió”.