Proust el preguntón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—El desorden.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La necedad y la intolerancia.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—En ocho cosas a la vez.

—¿Cómo le gustaría morir?

—No me gustaría.

—¿Qué no perdonaría?

—Los años te enseñan que hay que estar en el momento para analizar caso a caso.

—¿Qué la hace reír?

—El chiste fácil que surge con la oportunidad.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—La prueba del verdadero afecto.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Un año sabático de viaje por el mundo.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Que me inviten para responder este cuestionario.

— ¿En qué ocasiones miente?

—Cuando me preguntan en qué ocasiones miento.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Desprecio no sé… Puedo decir que hay alguna gente que no me cae bien.



—¿A qué persona viva admira?

—Los que arriesgan su vida por los demás como parte de su trabajo (bomberos, policías).

—¿Cuál es su mayor miedo?

—No aprovechar el tiempo.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No dedicar más tiempo a mi hijo.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La prudencia.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Las piernas.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Hablar 10 idiomas.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Trabajar y vivir de lo que me gusta.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mi primer oso de peluche, y dos joyitas que me regalaron cuando nací.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La insensibilidad.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—Carisma y valentía.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—Determinación y sensibilidad.

—¿Qué palabras o frases usa más?

—“Yo lo hago”.

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Salud, dinero y amor.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En Boston, 2009, durante mi posgrado en periodismo científico en MIT/Harvard.

—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—Su dispersión por el mundo.

—¿Cuál es su héroe de ficción favorito?

—Superman; no hay otro.

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—La gente que, pese a las carencias básicas, es feliz.

—Si después de muerta debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—En la persona que construya una máquina del tiempo.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál eligiría?

—Jo March o Luisa Lane.