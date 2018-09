Proust, el preguntón

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Me preocupo de más. Con los años, mucho de más.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La informalidad.

—¿Cómo le gustaría morir?

—De viejo, con la mente despejada. No una sin la otra.

—¿Qué no perdonaría?

—Hasta la fecha, he perdonado de todo.

—¿Qué lo hace reír?

—Me pasa como con el perdón, de todo.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Reseñar con una constancia cercana al TOC todas las películas que veo, series de TV y libros.

—¿En qué ocasiones miente?

—En pocas.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Llevo minutos pensando y no se me ocurre nadie.

—¿A qué persona viva admira?

—Mi esposa. Mis padres. Mis hermanos. A muchos amigos, artistas, deportistas.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—No me atrevo ni a conjurarlo. Paso.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Haber sido cruel con personas que no lo merecían.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Ser políticamente correcto.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Me sobran demasiados kilos.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Tocar algún instrumento. La guitarra, quizá.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Iba a decir hijos, pero no son logros. Algún libro no me quedó mal, creo.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mis libros e historietas.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—La honestidad.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Cuando y dónde sea esté con mi familia y amigos.