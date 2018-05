Proust, el preguntón

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La incapacidad de frenar mi mente a veces.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—El sentimiento de superioridad.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—A 100 kilómetros por hora.

—¿Cómo le gustaría morir?

—Sin darme cuenta.

—¿Qué no perdonaría?

—Que le hagan daño a quien amo.

—¿Qué la hace reír?

—Cualquier tontería.

—Cuál es su idea de la fidelidad?

—Autenticidad.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Mi carrera universitaria.

—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando la verdad puede ser muy cruel.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Cualquier persona que se aproveche de la inocencia de un niño.

—¿A qué persona viva admira?

—Baryshnikov.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—Como madre temo por mi hija.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La belleza.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Mis piernas.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Cantar.

—¿Cuál es su mayor logro?

—La constancia.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—No hay ninguna cosa que me genere esa sensación y lo que atesoro no me pertenece.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La intolerancia.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—La seguridad.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—El compañerismo.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—El día que nació mi hija.