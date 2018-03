Proust el preguntón

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Son muchos los defectos que uno contiene. Pero si se trata de mencionar uno diría: la autoexigencia excesiva.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La falta de consideración a los demás, cuando las personas no ven al "otro".

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Tranquilo, alegre y optimista.

—¿Qué no perdonaría?

—Soy amiga del perdón, pero me costaría mucho perdonar el abuso sexual y la tortura.

—¿Qué la hace reír?

—Les Luthier, los cuentos de Landriscina y las "metidas de pata" que suelo cometer.

—¿En qué ocasiones miente?

—Trato de no mentir, pero confieso que más de una vez he tenido que echar mano a la famosa "mentira piadosa", principalmente cuando se trata de no hacer sufrir a otros.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Quizás sea Donald Trump. Más que desprecio, me inspira dolor.

—¿A qué persona viva admira?

—A Sri Mataji Shaktiananda, Gloria de León (mi maestra de canto) y a Circe Maia.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Estudiar teatro y pintura.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—Las sombras de nuestra humanidad, la vida del planeta y el futuro de [email protected] niñ@s.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Bailar.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mi guitarra.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—La capacidad de amarse a sí misma primero para luego amar a otros, a través del comprendimiento, la empatía, brindar y brindarse, acompañar y acompañarse, cuidar y cuidarse, etcétera.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—Lo misma que aprecio en una mujer.