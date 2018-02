Proust el preguntón

—Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Definitivamente el orgullo.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La apatía política.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Tengo dos: dale que dale y no hay nadie.

—¿Cómo le gustaría morir?

—No quiero morir y pensar en eso me deprime ¿por qué me hacen esto?

—¿Qué no perdonaría?

—La falta de sensibilidad culinaria.

—¿Qué la hace reír?

—Los chistes malos de mi amigo con nombre de superheroe: Roy X.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Un vínculo sincero que te hace bien.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Tengo muchas asignaturas pendientes: ser niña cantora, revolcarme en nieve fluorescente, ser adoptada por una familia de osos panda, abolir el sistema capitalista...

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Conservar desde los 15 años un mechón de pelo humano, rubio y ajeno.

— ¿En qué ocasiones miente?

—Cuando es imprescindible.

— ¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Creo no sentir desprecio.

—¿A qué persona viva admira?

—A las que apelan a la alegría.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—Ídem cuatro.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—¿Por qué tuve que tomarme TODO el helado aquella vez y dejar a mi familia sin postre?

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La simpatía.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Nada, me gusta mi apariencia.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Hacer amigos.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Estar viva.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—La impresión de una copia de una foto de mala calidad de Armonía Somers.

