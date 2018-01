Proust el preguntón

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Lo mucho que me cuesta, demoro y hasta a veces atemoriza enfrentar mis metas.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La discriminación, cualquier forma de ella.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Una ansiedad casi controlada.

—¿Cómo le gustaría morir?

—Un buen ataque cardíaco.

—¿Qué no perdonaría?

—Algo muy grave como un asesinato de un ser querido, pero otras cosas... También me he mandado mis cagadas y me han perdonado.

—¿Qué lo hace reír?

—El humor negro sobre todo.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Sacar mi disco solista (falta poco).

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—En este momento debería decir Trump por cliché pero hay una lista…

—¿Cuál es su mayor miedo?

—Que algo le pase a mis hijos.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No haber arrancado mi carrera solista antes.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Ser una celebridad sin talento como se ve sobre todo en programas de la vecina orilla.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia

—Tengo una lista pero te diría que las cejas como primera opción.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Tocar el piano.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—Depende de la mujer.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—El humor.

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—No tengo, salvo mis viejos.

—Si después de muerto debe volver a la Tierra, ¿convertido en qué persona o cosa usted regresaría?

—Actor porno, espero. ¡Jajajaja!