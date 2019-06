Proust el preguntón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Mi ansiedad.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—El egoísmo.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Mil cosas al mismo tiempo.

— ¿Cómo le gustaría morir?

—De un sueño al otro, sin ningún tipo de sufrimiento.

—¿Qué no perdonaría?

—Una infidelidad. Me pasó y no la perdoné.

—¿Qué la hace reír?

—Situaciones tontas.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Es un acuerdo de partes, de compromisos establecidos, que debe ser respetado y para eso es elemental la confianza.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Recibirme de Licenciada en Comunicación (por suerte me queda muy poquito). Conocer Cuba.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—La mayoría de cosas que hago deben ser en número par.

—¿En qué ocasiones miente?

—Trato de ser sincera, aunque pueda doler lo que diga.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Jair Bolsonaro.

—¿A qué persona viva admira?

—A mi padre, él es todo lo que está bien.

— ¿Cuál es su mayor miedo?

—Actualmente, que a consecuencia de una mala elección tengamos un retroceso en todos los logros obtenidos. Miremos a nuestros países vecinos, todo lo mal que la están pasando y ¡despertemos gente!

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No poder brindarles a mis hijas todo el tiempo que realmente se merecen.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Lamentablemente para gran parte de la sociedad, la idea de triunfo social es tener dinero. Es muy triste que nos hagan creer esto.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Mi cara de cansancio la mayor parte del día.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Tocar la guitarra.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Cada vez que logro (sí logro, porque no es fácil) trabajar de lo que tanto amo: la comunicación

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Un mate y una bombilla que eran compañeros de lectura de mi abuelo y mi biblioteca repleta de libros.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La falta de solidaridad y de empatía.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—La sororidad.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—El compañerismo.

—¿Qué palabras o frases usa más?

—“Justamente” y “Lo que no te mata, te fortalece”.

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Mi idea de felicidad perfecta es que no existe la felicidad perfecta, son solo momentos.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Cada vez que viajo a Brasil que es mi lugar en el mundo.

—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—Haber disfrutado más a mi abuelo paterno.

—¿Cuál es su héroe de ficción favorito?

—La Mujer Maravilla.

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Todos los que a pesar de las adversidades la siguen luchando.

—Si después de muerta debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—En quien sea, pero me encantaría regresar y hacer algunas cosas manera diferente.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál eligiría?

—Mafalda.