Proust el preguntón

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La angustia oral.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—Dos: el mal olor y la paranoia.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Pensar qué tenía que hacer y no hice.

—¿Cómo le gustaría morir?

—Mirando el mar, en llamas.

—¿Qué no perdonaría?

—La traición. O que no me conviden.

—¿Qué lo hace reír?

—Mis hijos. Hasta cuando me hacen enojar.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—La lealtad y la sinceridad estabilizan, resultan fundamentales.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Tocar más de un instrumento.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Vapear y hacer asados bajo lluvia.

—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando resulta obvio que estoy mintiendo.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—El pájaro loco.

—¿A qué persona viva admira?

—Al abogado de mi mamá.

— ¿Cuál es su mayor miedo?

—Que mis hijos no quieran estar conmigo.

— ¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Haber probado la nicotina.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Hacer chistes y caer en gracia por ello.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Tener dos o tres pelos rojos en la cabeza y no más que esos.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Saber negociar.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Saber negociar.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Dientes de leche, muchos.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—Estar solo.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—Ser independiente.

— ¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—Ser fiel.

—¿Qué palabras o frases usa más?

—"No se peleeeennnnn".

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Leer más letras y menos números o más ficción y menos prensa.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En la playa con mis hijos.

—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—Que todos seamos del mismo cuadro.

—¿Cuál es su héroe de ficción favorito?

—El gato de mi novia.

—¿Cuál es su héroe de la vida real?

—Mi madre, la de verdad.

—Si después de muerto debe volver a la Tierra, ¿convertido en qué regresaría?

—En una nube de vapor (hace unos meses hubiera dicho de humo).

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál escogería?

—Kevin McCallister.