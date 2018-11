Proust el preguntón

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?



—No sé escuchar.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?



—La violencia.

—¿Cuál es su estado mental más común?



—Proactivo.

—¿Cómo le gustaría morir?



—Evitando remordimientos.

—¿Qué no perdonaría?



—El asesinato.

—¿Qué lo hace reír?



—Por suerte, muchas cosas.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?



—Tener más tiempo libre y libertad de acción.

—¿En qué ocasiones miente?



—Cuando la verdad no aporta.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?



—No tengo, es fácil juzgar y despreciar. No conozco tanto a aquellos que no me agradan.

—¿A qué persona viva admira?



—A todo aquel que ante la adversidad puede mirar más adelante y seguir.

—¿Cuál es su mayor miedo?



—Hablar en público.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?



—Hablar cómodamente en público.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?



—Ser conservador.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—La nariz.

—¿Qué palabras o frases usa más?



—Planificar.

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?



—Cuando ningún pensamiento que interrumpe ese estado.