Proust el preguntón

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Dejar todo para último momento me molesta bastante.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—El egoísmo, por lejos.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Nervios de que no me vaya a dar el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer

—¿Cómo le gustaría morir?

—No me gustaría morir ni pensar en cómo va a pasar!

—¿Qué no perdonaría?

—¡Todavía no me encontré en una situación en la que no pude perdonar algo!

—¿Qué la hace reír?

—Mis hijas con sus ocurrencias, mi marido con las suyas, mis amigos.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—La tradicional.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Vivir unos años en otro país.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Uyyy... Soy muy sencilla.

—¿En qué ocasiones miente?

—A mis hijas, cuando les pongo verduras en la comida y no les cuento.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Nadie me genera “desprecio”. Es una palabra muy fuerte.

—¿A qué persona viva admira?

—No admiro a una sola persona en forma permanente, sino que a muchas personas que todos los días hacen cosas por los demás.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Por suerte no tengo. ¡Me porto muy bien, ja ja!

—¿Cuál es su mayor miedo?

—No poder trabajar de lo que más disfruto: la cocina.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La belleza, sin duda.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Mis piernas cortas.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Cantar. Siempre soñé con cantar bien.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Poder trabajar de lo que me apasiona, y disfrutarlo día a día.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mis libros de cocina y mi batidora.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La indiferencia a lo que pasa alrededor

— ¿Qué palabras o frases usa más?

—¡No te puedo creer!

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En este momento

—¿Qué cosas cambiaría de su familia?

—Tengo que poner “nada” ya que están todos leyendo, ¡ja!

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

— Las personas que desinteresadamente hacen cosas por los demás, día tras día.

Si después de muerta debe volver a la Tierra, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—En Adele, por cómo canta. ¡Pero sin toda la parte de la fama y paparazzis ja, ja!