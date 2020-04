Playlist para viajar a través de la música

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Basta con apretar un botón para explorar, recorrer y conocer diferentes ciudades del mundo desde tu habitación. No importa qué tan lejos estén Londres, París o Manchester. Todas las ciudades del mundo tienen sus historias y casi siempre hay una canción que las acompaña. La música es parte fundamental de las cultura y tradiciones de muchas ciudades del mundo. Pero además tiene el poder de llevarnos a cualquier lugar sin importar ni el tiempo ni el espacio, sin importar las distancias, los kilómetros, los océanos.

Y eso lo sabe la reconocida guía de viajes australiana Lonely Planet, una de las más importantes del mundo. Por eso en esta época de aislamiento, donde viajar es imposible, desde su página propone diferentes actividades para poder “recorrer el mundo desde tu casa”.

Una de ellas es la música: en su cuenta de Spotify reúne canciones de intérpretes o bandas locales, así como ritmos y sonidos tradicionales de diferentes ciudades del mundo. Se trata de una experiencia musical que permitirá seleccionar el próximo destino sin movernos de casa. Lonely Planet Spotify cuenta con 80 listas que evocan diversos tipos de travesías y metrópolis. Estas son algunas de ellas.





Nueva York

Las insomnes calles de Manhattan han sido escenario de innumerables novelas, películas y, desde luego, canciones. Quizás el controvertido cineasta Woody Allen sea uno de los que mejor ha retratado Nueva York en la pantalla: desde Un misterioso asesinato en Manhattan de 1993 hasta la última, Un día lluvioso en Nueva York. En la Gran Manzana nacieron importantes grupos y artistas. ¿Ejemplos? Blondie y A Tribe Called Quest, Lady Gaga, Kiss o Lou Reed.



En la lista de reproducción dedicada a Nueva York hay desde hip hop, grunge y new wave. También, temas de Madonna; entre ellos, Vogue, que ganó popularidad gracias a la comunidad gay de dicha ciudad. También hay canciones como Dancing Barefoot, de Patti Smith, Sunrise, de Norah Jones, You dont know my name, de Alicia Keys o Someday, de The Strokes.



Londres

Londres es atractiva para turistas de todas partes del mundo. Incluso a los que quieran visitarla sin salir de casa. La ciudad más importante del Reino Unido se encuentra dividida por el Río Támesis, tiene numerosos barrios con encantos particulares, parques, jardines, vida nocturna y un gran bagaje cultural. Además es la ciudad de muchos e importantes artistas. Muchos de ellos son capaces de trasladarnos a la capital inglesa.



En la playlist destacan, entre otras, canciones de The Cure, Amy Winehouse, The Kinks, Sampha, George Michel, The Police y Adele. Figuran, además, los clásicos Girls and Boys, de Blur, y Bennie And The Jets, de Elton John.

París

La capital francesa es capaz de enamorar a cualquiera. Desde la Torre Eifel, el Arco del Triunfo o el Moulin Rouge hasta sus callecitas ocultas y de película o sus iglesias, sus barrios bohemios o sus sabores. París lo tiene todo. Y aunque temporalmente no podamos visitarla, sí podemos escucharla.



Porque también esta playlist tiene una selección variada de música para llevarnos a pasear y a recorrer el encanto de París.



Desde música electrónica underground hasta temas legendarios del siglo XX. Hay grupos como Daft Punk , Justice, Les Nubians, y estrellas como Jain, Zaz o Edith Piaf, una de las mayores artistas francesas. La vie en rose sea, quizás, una de sus canciones más emblemáticas, una de esas que seguro nos transportarán al medio del Jardín de Tullerías.

La Habana

Dicen que La Habana es una ciudad detenida en el tiempo. Que es auténtica, nostálgica y colorida. Que visitarla es una experiencia diferente a todo. Caminar por sus calles angostas hasta internarse en La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982, disfrutar de su arquitectura de época, de sus iglesias castillos, sus monumentos y de sus casas de colores, probar su gastronomía (la típica “ropa vieja”), sentir sus aromas y sus ritmos. Nadie es el mismo después de visitar la isla.



Sin duda, los géneros más alegres y divertidos representan a la capital de Cuba.



El mambo, la timba, el chachachá y la salsa se apoderan de esta playlist, con grupos y músicos como Buena Vista Social Club, La Lupe, Joe Cuba, Cuban Link, Gente de Zona, Yotuel, Doble Filo, Perico Hernández, La Lupe, Justo Bentancourt y, por supuesto, la gran y emblemática Celia Cruz con Quimbara.



Ciudad de México

La capital mexicana es el corazón de una cultura viva que tiene desde historia hasta nuevos artistas. Es un gran lugar para visitar y adentrarse en las tradiciones mexicanas más antiguas. Caminarla es siempre la mejor opción para visitar sus barrios inundados del art nouveau y art déco, disfrutar su oferta gastronómica y perderse por las calles de la ciudad con más museos del mundo. Como no es posible actualmente, también tiene su música.



Panteón Rococó, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio aparecen con sus mejores temas. En esta playlist también entran Christian Castro, Thalía, Santana, Dulce María, Los Ángeles Azules y las infaltables rancheras de Aida Cuevas.