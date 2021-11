Pía León, ella es la mejor chef del mundo y así lo logró 

Para cocinar tiene que tener el pelo recogido, las manos limpias y sin pulseras, los dedos sin anillos y con las uñas cortas, la camisa inmaculadamente blanca, la cabeza libre de todo lo que no sean porciones y combinaciones de ingredientes. Dice Pía León que para cocinar tiene que tener un equipo que comparta su amor. Pero que también necesita tener sus propias ideas muy presentes y una voz contundente que se exprese en el plato. Al canal Telemundo le habló de su pasión: “Para mí, ser una chef significa cumplir mi misión en la vida. No creo que pudiera ser cualquier otra cosa con la misma convicción”.

Pía León (34) es de Perú, donde la gastronomía siempre rankea alto en comparación con el resto del mundo y es, ella, la cocinera del momento. En agosto, la organización The World’s 50 Best Restaurants la reconoció como la mejor chef mujer del mundo.

“He tenido paciencia y he sabido esperar mi momento. Ahora me convierto de repente en un referente para la gente que se inicia en el mundo de la gastronomía”, dijo a El País de Madrid. En varias entrevistas su discurso deja claro que con esto, con el premio, no pasa a creerse mejor que nadie. Pero sí, alguna vez soñó con el reconocimiento y a su hermana (melliza, son las menores de cuatro hermanos) le dijo que un día lo iba a ganar (ver aparte).

el debate

La distinción entre mujeres y hombres

Desde que Pía León empezó a destacar como chef, una pregunta recurrente ha aparecido en las entrevistas: “¿No le molesta que la llamen esposa de?” Ante eso, su respuesta ha sido, siempre, que no. Que desde que comenzó sintió que era una chef distinta a su esposo y que entendía que él fuera más reconocido con los 15 años de ventaja que le llevaba en la carrera gastronómica. En sus inicios en Central, fue la primera mujer del equipo.



Ahora, con el premio a la mejor chef de 2021 en sus manos, la pregunta que se repite es si considera que no debería haber una categoría distinta para chef hombres y mujeres.



A El Comercio, explicó: “Yo siempre digo: por algún punto empieza el camino, y así fue [con este premio] hace 10 años. Estoy confiada en que pronto, espero, ya no exista. Me preguntan por qué recibo el premio, y la verdad es que vamos a ser realistas: es una plataforma espectacular, estoy sumamente agradecida porque es un reconocimiento a mi trabajo, y espero que ya no se hagan estas diferencias de género. Soy mujer y apoyo a las mujeres. Para mí, honestamente, quien quiere, quien tiene las ganas y las metas claras, sea hombre o mujer, lo va a conseguir, depende de cada uno. Hoy en día en las cocinas todavía hay más hombres, y lo contrario es algo que no se puede forzar”.



Otras y otros chefs con carreras de destaque internacional han rechazado el premio. Sin ir más lejos, este año, Norma Listman y Saquib Keval de Masala y Maiz en México, no aceptaron el reconocimiento que se les hizo y luego de agradecer a sus colegas, explicaron en sus redes sociales: “A nuestro juicio, instituciones como The World’s 50 Best fomentan una cultura fracturada a causa del abuso y el sexismo (entre otros). Estamos convencidos de que para lograr el cambio que nuestra industria necesita, requerimos dejar de contribuir con un sistema que recompensa y prospera a partir de la explotación de los trabajadores”.