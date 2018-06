Peter Lanzani, el actor que rompe prejuicios

Hay marcas que son difíciles de dejar atrás. Hay marcas sin argumentos y hay otras que pueden transformarse en prejuicio cómodo. Hay marcas con las que Peter Lanzani tuvo que cargar, romper para borrar y demostrar que sí, que puede, que talento le sobra, que es más que una cara linda con una sonrisa compradora. Lo hizo, Peter. Lo sigue haciendo.

Es verdad que los y las milennialls vamos a recordar por siempre a Thiago y su amor con Marianella (interpretada por Lali Espósito) en Casi Ángeles. Incluso hoy, a 11 años del estreno de la primera temporada de la tira juvenil de Cris Morena, se pueden ver varias cuentas de Instagram dedicadas a #Thiaguela (una cuestión un tanto extraña y de moda que surge de unir los nombres de los personajes y transformarlo en hashtag) que todos los días, casi a toda hora, suben fotos de la pareja, recuerdan —como siguiendo aquello que dice que todo tiempo pasado fue mejor— los capítulos de la novela, los abrazos, las peleas, los besos, y todo lo que implique a Thiago y Mar.

Pasaron ocho años desde que en la pantalla de Telefé se emitió el último capítulo de la cuarta y última temporada de Casi Ángeles. Ocho años desde que todos vimos cómo se despedían de nosotros: "Así como el día sigue a la noche, todo final anuncia siempre un nuevo comienzo. Que nos volvamos a ver. Gracias por tanto. Cris Morena". Y el final llegó. Y Peter, que empezó a trabajar en las ficciones de la productora argentina a los 16 años, creció, como crecimos todos, aunque las cuentas de Instragam se nieguen a aceptar que el tiempo pasó. Lo hizo con la marca de ser un chico Cris Morena, con el amor de sus fanáticos, es verdad, pero con la huella de ser una creación de la televisión juvenil. Se dudó de su talento, se cuestionó mil veces si sería capaz de dejar atrás a Thiago. Pero lo hizo, Peter. Lo sigue haciendo.

Tiene 27 años y es, junto a Luis Brandoni, el protagonista de Un gallo para Esculapio, la serie argentina que se llevó el Martín Fierro de Oro el pasado 3 de junio (que además se llevó otras seis estatuillas y ya prepara su segunda temporada). Allí, Peter interpretaba a Nelson, un chico humilde del interior que llega a Buenos Aires a llevarle un gallo de riña a su hermano; al no poder encontrarse con él, emprende un viaje solitario por el conurbano bonaerense que lo transforma. Para interpretarlo, estudió durante dos meses la forma de hablar de la gente de Misiones y luego, antes de empezar a grabar, viajó a la provincia para terminar de componer a su personaje.

La crítica dijo que Nelson fue el papel consagratorio de Peter. Algo similar habían dicho en 2015 cuando interpretó a Alejandro Puccio en la película El Clan, que protagonizó con Guillermo Francella, rol por el que se llevó el Premio Cóndor de Plata como Actor Revelación, mismo galardón que recibió en los Premios Sur. Después, además, protagonizó la ópera prima de Nicolás Puenzo, Los últimos, que se estrenó en noviembre del año pasado, en el que encarna a un refugiado de un pueblo minero al que ya no llega el agua. Como si fuese poco, como si Peter tuviese que seguir pagando derecho de piso por ser un actor de televisión que se animó al cine solo porque le apasiona y quiere aprender —"crecí muchísimo filmando Los últimos, me entregué por completo. Y en eso tengo hoy el eje de mi carrera, en aprender", dijo en una entrevista con La Nación— , presentó en el Festival de Cannes, la cuna del cine mundial, la película El Ángel dirigida por Luis Ortega y producida por Pedro Almodóvar. Allí, comparte elenco con el Chino Darín, Lorenzo Ferro, Cecilia Roth y Mercedes Morán e interpreta a un socio de Carlos Robledo Puch, uno de los mayores asesinos de la historia argentina, que ahora llegó a la gran pantalla.

El Chino Darín, Lorenzo Ferro y Peter Lanzani en Cannes

Un deportista que no fue.

Nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1990. Hasta los 16 años pensó que iba a ser deportista, que se iba a dedicar a jugar al rugby, como la mayoría de sus amigos. Es que, hasta entonces, su vida era como la un adolescente más: estudiaba, entrenaba en el club y los fines de semana jugaba. Todo eso, hasta que un verano, parte del equipo de Cris Morena lo conoció y le propuso hacer el casting para ser parte del elenco de Chiquititas 2006. Y ese día todo cambió. Fue Tábano en una de las tiras infantiles más populares de Argentina, que expandió su onda, como todos los productos de Morena, a Uruguay y demás países sudamericanos. Luego, por cuatro años, fue Thiago en Casi Ángeles y parte de la banda del programa, los Teen Angeles, con la que recorrió escenarios argentinos, uruguayos, españoles e incluso, israelíes. Después fue parte de Aliados, la última creación de la productora. Y ese fue el final.

Cris Morena le dio alas y Peter empezó a crecer. Se alejó de los personajes jóvenes, soñadores y galanes para entregarse a composiciones jugadas, adultas y de alta demanda, tanto en cine como en teatro, en donde hizo la obra Equus-Caballos salvajes, con Rafael Ferro y más reciente, la composición de los 14 personajes que realizó en el unipersonal El emperador Gynt, basado en un texto del dramaturgo noruego Henrik Ibsen.

"Los prejuicios están siempre y no los vamos a cambiar hasta que empecemos a darle bola a nuestra carrera, es la única manera que tenemos de romper con eso, metiéndose en el laburo de uno, no importa lo que digan los demás. Cuando empecé a hacer televisión siempre supe que la posibilidad de hacer cine estaba, porque además me encanta. Fui haciendo mi carrera en base a las ganas de hacer. Algunas cosas me saldrán bien, y otras muy mal, pero con la prueba y error se va aprendiendo muchísimo". ¿Tiene que seguir demostrando que el niño de cara linda quedó atrás y es un actor con todas las letras? Sus trabajos dicen que no, que no queda nada del casi ángel.