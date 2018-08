De perros callejeros

Son perros, pero si no fuera por esa costumbre de andar husmeando por las canaletas y rascarse, el detalle se olvidaría pronto. Más humano que nunca en este relato vuelve el maestro Arturo Pérez-Reverte con una novela negra y paródica, cargada de humor ácido, cargada de realidad cruda.

Hay en Los perros duros no bailan (Alfaguara, $ 490) un evidente guiño a la novela más negra de Norman Mailer, Los hombres duros no bailan. Pero hay también un homenaje a lo mejor del género negro en estas páginas que corren tras las andanzas de Negro, un perro luchador cruza de mastín español y fila brasileño. Este fiero héroe de afilados colmillos cuenta con todas las características del protagonista de un noir.

El disparador de la historia es sencillo e incitante: la desaparición de Teo y Boris el Guapo, dos perros de la cuadra, pone a Negro en movimiento. Él y sus compinches saben que no puede haber nada bueno en esas ausencias. Es un luchador retirado y lleno de cicatrices, pero dispuesto a volver al ruedo para ir tras sus viejos camaradas.

"No soy un perro inteligente, como dije. Ni siquiera listo. Y los años de Desolladero no me afinaron la claridad de las ideas: a veces los sesos parecen movérseme como si estuvieran sueltos. Pero hay que ser un cánido con tan poco juicio como un caballo—esos cuadrúpedos son buenos chicos, aunque más simples que el mecanismo de una bisagra— para no darse cuenta del destino que le aguarda a un luchador cuando es incapaz de mantener el tipo. O se escabulle a tiempo, escapándose de su dueño, o lo liquidan. Le dan matarile", escribe.

Con un ritmo trepidante, por momentos dura, por momento enternecedora, la novela avanza a toda velocidad a su desenlace. Novela negra, sí, pero también con mucho de la picaresca de las mejores letras españolas.

Es posible que no sea la obra más ambiciosa del autor, pero es enteramente disfrutable y en su brevedad funciona como una lectura inolvidable.

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, España, 1951) es autor de una extensa obra con enormes novelas como El maestro de esgrima, El club Dumas, El pintor de batallas, así como las series Alatriste y la más reciente de Falcó.

