Periodista que surca los cielos

El pasado 9 de enero, el fundador de la empresa de comercio electrónico Amazon (actualmente ,el hombre más rico del mundo), Jeff Bezos, anunció que se separaba de quien había sido su esposa desde hacía un cuarto de siglo, MacKenzie Bezos. No habían pasado ni 24 horas cuando los medios estadounidenses dieron el motivo para el divorcio: la nueva relación que Bezos mantenía con Lauren Sanchez (en inglés, los apellidos de origen iberoamericanos pierden el tilde).

Poco se sabía entonces de esta mujer de 49 años, que también estaba en proceso de separación de su marido, un importante agente de estrellas de Hollywood. Sin embargo, los medios no demoraron demasiado en hacer una de sus principales tareas: someter al personaje elegido al escrutinio de la luz pública. Se puso manos a la obra y se rescataron reportajes y entrevistas que sacaron a la luz el perfil público de Sanchez, una mujer de orígenes humildes que desarrolló una importante carrera profesional y logró, entre otras cosas, fundar su propia empresa.

Lauren Wendy Sanchez nació en Alburquerque, Nuevo México, una ciudad de medio millón de habitantes a algo menos de 500 kilómetros de la frontera de México (famosa, entre otras cosas, por ser la ciudad donde se desarrolló la trama de la serie de televisión Breaking Bad).

Como no resulta demasiado difícil deducir, Sanchez tiene raíces mexicanas. Cuando terminó el liceo se mudó a California para estudiar periodismo, y no tardó demasiado en empezar su trayectoria profesional en la radio y la televisión.

Ascenso

Trabajó para el canal deportivo de Fox y para el Canal 13 de Los Ángeles, siendo la primera mujer de origen latino que ocupó el sillón de conductora (o anchorwoman) el lugar más ansiado para los periodistas televisivos.



Su popularidad creció de tal manera que la llevó hasta la conducción del matutino Good Day L. A. (“Buenos días, Los Ángeles”), labor en la que destacó tanto que fue premiada con un Emmy.



Sin embargo, para ella no fue algo demasiado relevante: “Nunca lo vi como ‘Vaya, esto es algo muy importante”, explicó en una entrevista en 2017 con el medio especializado en cine y televisión The Hollywood Reporter.



En esa entrevista, Sanchez explicaba cómo había pasado de ser periodista a convertirse en piloto de helicópteros y, luego, fundadora de una empresa especializada en grabaciones aéreas llamada Black Ops Aviation, que ha trabajado para películas como Dunkerque, de Christopher Nolan, y con clientes como Sony, Fox o Amazon. Toda una emprendedora exitosa.



Aprendió a volar helicópteros en los ratos libres que le dejaba el periodismo y fue su padre Ray, instructor de vuelo y mecánico, quien la ayudó a entrar de forma natural en ese nuevo ambiente. “Crecí en un hangar, pero no sabía nada de aviación”, dijo. Sin embargo, en cuanto se dio cuenta de que la aviación era una pasión, pasó a ser su prioridad. “Tenía mi trabajo, una carrera, pero sentí una llamada”, asegura. “Me encantaba el entretenimiento, los rodajes, así que lo mezclé todo”. A todo eso se unió que descubrió su dislexia: “Ahora lo llaman diferencias en el aprendizaje, que es algo muy bonito, pero cuando era pequeña pensaba que era estúpida. Sentía que tenía que esconderlo. Porque no era algo de lo que la gente hablara.”

Empezó a volar en 2011 y consiguió la licencia de piloto en 2016. Entonces, formó su empresa con un socio y juntos compraron un hangar en Santa Mónica, California, con varios aviones y helicópteros. Ahora, quiere compartir su pasión con quienes no han tenido tantas oportunidades y decidió financiar dos becas para estudiantes liceales, para financiarles los estudios de aviación. “Venimos de la nada. Dormía en la parte de atrás del coche de mi abuela mientras ella limpiaba casas y he tenido la suerte de crear mi propio camino”, decía en esa entrevista hace año y medio. “Trabajar es parte de mi ADN. Lo disfruto y ahora quiero compartir esa pasión con otros”.

“Mi ambiente de trabajo un espacio dominado por hombres, pero no hay nada físico en pilotar un helicóptero. Puedes ser alto o bajo. No hay ninguna razón por la que las mujeres no puedan hacerlo”, fue otra de las frases de Sanchez-Whitesell, como se hacía llamar, uniendo su apellido al de su entonces marido, el representante de famosos Patrick Whitesell. Su divorcio lo manejó Laura Wasser, una abogada estrella que se ha encargado de otras separaciones famosas, como las de Angelina Jolie y Brad Pitt, Gwyneth Paltrow y Chris Martin o Antonio Banderas y Melanie Griffith. De ese matrimonio, Sanchez tiene dos hijos, pero ella también tenía otro, nacido de una relación con el jugador de fútbol americano Tony Gonzalez.

Whitesell y Sanchez se casaron en 2005 en una gran boda, cubierta por la la revista People. El enlace, celebrado en agosto de ese año en Santa Bárbara costó dos millones de dólares y a él acudieron 250 invitados famosos como Steven Spielberg, Ben Affleck, Jennifer Garner, Jessica Alba y Hugh Jackman.

Como se hizo eco el medio Radar citando a una fuente cercana, “la gente programaba sus vacaciones según esta boda. Si no habías sido invitado, no eras nadie”. Para ser la boda de dos personas que no eran muy conocidas, la atención fue inusitada.

Pero nada como lo que puede provocar una posible boda con Bezos, un empresario que durante mucho tiempo cultivó un perfil relativamente bajo, pero que ahora es uno de las figuras que más atención concita debido a su enorme influencia en el comercio electrónico.

