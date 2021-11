Penn Badgley, el bombón asesino que anda suelto en Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Penn Badgley (se pronuncia “Bach-ly”) era, hasta la serie You, más conocido por haber interpretado uno de los papeles principales en la serie Gossip Girl (seis temporadas, 2007-2012), pero es probable que de ahora en adelante sea asociado al personaje Joe Goldberg.

Goldberg es un encanto de tipo: trabaja en una librería y no en una de esas pertenecientes a grandes cadenas que parecen supermercados de libros, sino una de barrio. Sabe un montón de lo que vende. No solo ha leído y releído muchísimos títulos (sobre todo de autores y autoras con prestigio). También sabe restaurar los libros cuando estos están descomponiéndose por el paso del tiempo y el uso que eventuales lectores le dan. Es sereno, ubicado y respetuoso en sus interacciones con los clientes.

Muy a menudo, tiene una batería de citas de los libros que ha leído a las que recurre (pero no como ostentación), y sus observaciones despliegan el ingenio y la gracia de quien tiene una amplia cultura general.

No se viste de una manera extravagante, o a la moda, para llamar la atención, y no aparenta necesitar la validación de otros. Para redondear una excelente primera impresión, es indudablemente fachero y encima no hace de su belleza un rasgo sobresaliente de su personalidad. Un cúmulo de virtudes, en otras palabras. Hay solo un problema en lo que respecta a Joe: es un psicópata muy, muy peligroso. Un lobo bajo la piel de un cordero.

El contraste entre el Joe de la superficie y el que acecha bajo esa fachada tan atractiva —y el éxito que viene teniendo la serie que protagoniza— es tal que Badgley ha dicho una y otra vez que él no tiene nada que ver con Goldberg, que ese personaje está “más allá de la redención”. Pero a pesar de que lo ha condenado en los términos más duros, el carisma de Goldberg ha resultado tal que Badgley ha dicho que le preocupa que su personaje ejerza tanta atracción, que lo asocien a alguien así.

El actor no ha tenido casi ningún éxito en ese intento de separación entre intérprete y personaje, claro. Hace unos días estuvo en el programa de Jimmy Kimmel, quien lo presentó así: “Nuestro próximo invitado es un psicópata y un asesino serial, pero únicamente en la serie You”.

Badgley nació hace 35 años en la ciudad de Baltimore y desde niño estuvo involucrado en el showbusiness. No había cumplido 10 y ya trabajaba en una radio, interpretando con su voz a distintos personajes. Eso, actuar únicamente con la voz, le iba a venir muy bien aunque él no lo supiera entonces. En la misma entrevista con Kimmel este le pregunta si se sintió de alguna manera especial la primera vez que se escuchó a sí mismo en la radio: “Probablemente, pero hace tantos años que estoy haciendo esto que sinceramente no lo recuerdo. Cuando es trabajo, todo es como una nebulosa”.

El primer contacto con la popularidad masiva lo tuvo en la ya mencionada Gossip Girl, en la que además se ennovió con la actual esposa de Ryan Reynolds, Blake Lively. Pero con You subió de nivel y la serie es uno de los éxitos más resonantes de la plataforma actualmente. Ya se hicieron tres temporadas y se confirmó una cuarta. En gran parte, esa repercusión es debida a Badgley. El actor ha conseguido dar con un tono para interpretar a Joe Goldberg que resulta irresistible.

Goldberg es un paradigma de autocontrol. Su rostro nunca delata ese hervir a fuego lento que transcurre en su interior, del cual nos enteramos porque mientras él observa a los demás con cara de nada (o muy poco) la voz interior va narrando todo.

Sus soliloquios son uno de los principales atractivos de You, pero no solo. Badgley, además, también es un maestro en la expresión facial desencajada y alocada que, una vez cada tanto, aparece cuando diferentes situaciones lo llevan a perder ese autocontrol tan cuidadosamente cultivado. Y la pérdida de control se debe al enfermizo enamoramiento de su personaje.

Porque Goldberg es un obsesivo del amor romántico. El personaje principal persigue obsesivamente ese amor todopoderoso y determinante, ese amor que lo hará “feliz para siempre”. Para intentar alcanzarlo, Goldberg no tiene escrúpulos: manipula, miente y engaña. A los demás y a sí mismo. Y cuando esa patológica idealización se desmorona ante las complejidades de la realidad, llena de fisuras e imperfecciones, Goldberg explota y aparece la violencia.



Esa transición, cuando aparece, es un shock para cualquier espectador que viene siguiendo las cada vez más profundas y complejas mentiras del personaje con cierta condescendencia y, también, tendencia a justificarlo. “Pero mirá lo que era este hijo de puta”, es un pensamiento recurrente en la primera temporada. Porque Goldberg es tan encantador que incluso viendo venir algunas cosas uno queda estupefacto cuando la sangre empieza a salpicar hacia todos lados.

Aún así, la serie no descansa únicamente sobre los hombros de Badgley. En la segunda temporada, Goldberg conoce a Love, interpretada por Patricia Peretti (ver foto secundaria). Ella demuestra ser uno de esos desafíos imposibles de resistir para alguien tan metódico y calculador como Goldberg. Esa historia de amor llevará a ambos a situaciones insólitas, tanto por el potencial humorístico (la tercera temporada es la más divertida) como por el nivel de violencia descarnada. Habrá que ver si la cuarta temporada puede estar a la altura de lo que se ha visto hasta ahora.