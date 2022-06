Peke Sander: "La fidelidad es la virtud más sobrevalorada socialmente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Tengo muy mal carácter, especialmente en la oficina, donde sacan lo peor de mí generalmente. Jamás podrán decir nada de mi trabajo, mas si de mi carácter.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—Varios. La envidia, que nunca es sana (y hay gente que igual te envidia un resfrio), y las personas que todo el tiempo están pendientes de uno.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Desquiciada jajajaja.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Haciendo GAP en el gimnasio. Si muero que sea con los glúteos altos y el abdomen plano.



—¿Qué no perdonaría?

—En principio creo que perdonaría todo. Pero tengo mucha memoria.



—¿Qué le hace reír?

—La risa del Pachu.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Respetarse. Respetarse uno y al otro. Respetar las convicciones y las relaciones y luchar por ellas.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Dar el examen de FCE en inglés. Nunca me animé. Y sacarme la libreta. Trabajaremos en eso en breve.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—La exigencia con el trabajo. No puedo irme del Juzgado con un expediente sobre mi escritorio.



—¿En qué ocasiones miente?

—Jamás.



—¿A qué persona viva admira?

—A la gente que aún pasando cosas jodidas no baja los brazos y sigue adelante.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—La muerte, pero no la mía.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No haberle admitido a algún ex que me porté mal en su momento (no me refiero a infidelidades).



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La fidelidad. Debería ser algo básico.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—El abdomen (estamos trabajando en eso también).



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Paciencia.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Mi casa y mis empleos; nadie me regaló nada.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—El Homero, mi perro, y muchas cosas que tengo guardadas de mi papá.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—“Primero yo”. La utilizo cuando tanto yo o alguna amiga deciden pasar a un segundo plano por complacer a otros.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—El día que llevé a mi papá de sorpresa a conocer el Campeón del Siglo.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—Apu Nahasapeemapetilon.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Papá y Mamá. Y Dahiana mi mejor amiga: siempre digo que es mi mayor orgullo.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—En Paris Hilton.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—El sapo Ruperto.