Como pan caliente y artesanal

"En parte el nombre es por eso, resistir al pan industrial y masivo. Es un poco romántico lo que hago pero es lo que me gusta". Por eso, no tiene mucho sentido ir a pedir un "pan con grasa" al local de Benseñor, que abrió hace un par de semanas luego de más de dos años de proveer pan a distintos restaurantes de Montevideo. Lo que sí hay es pan hecho de manera artesanal, sin químicos, sin grasa y a la vista de todos.

Benseñor se formó durante cuatro años en Estados Unidos, y trabajó en varias panaderías prestigiosas de ese país. Cuando regresó a Montevideo, quería volcar todo lo que aprendió allá pero empezó a vender al por mayor. Sin embargo, detectó —en parte gracias a las redes sociales— que había una demanda insatisfecha, que podría tener clientes para una panadería artesanal en Montevideo. "Empecé de una manera más tranquila y desde que pusimos este local, no damos abasto. Actualmente somos siete personas, y estamos ante un desafío importante: ver cómo poder cumplir con todos nuestros clientes, y con el público, sin perder la calidad en lo que hacemos".

En parte para mantener la calidad, pero también en parte para no abrumar a los clientes con demasiadas opciones porque, como dice, la moda del pan artesanal es muy reciente aún, el lugar tiene no más de siete productos. Y entre ellos hay uno que destaca especialmente: el pan de campo, leudado con masa madre, de 600 gramos y a $ 160. "Sin duda que trabajar como trabajamos nosotros, hace que sea más caro. Pero si comparás el pan de campo que vendemos nosotros, con el que se puede comprar en un supermercado, la relación cantidad-precio es bastante similar", comenta.

Aunque Benseñor esté al límite de sus capacidades productivas, La Resistance Boulangerie no abrirá los domingos. "No. Me encanta esto, pero quiero tener una vida, también".

Datos

Dirección: Libertad 2300

Precio promedio: $ 150

Horario: de lunes a sábado, de 11 a 19 horas

