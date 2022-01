Pablo Fernández: "Estoy alerta de todo lo que pasa y se escucha alrededor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La ultra ansiedad.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La ultra pasividad.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Alerta de todo lo que pasa y se escucha alrededor.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Gritando un gol de Peñarol en el último minuto para ganar la final de la Libertadores.



—¿Qué le hace reír?

—Las charlas sin sentido con mis amigos hasta la madrugada.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Aprender a jugar al golf.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— Fue haberme teñido la barba de amarillo como promesa de un campeonato.



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando me preguntan de dónde conseguí tal dato, y suelo responder que “lo escuche por ahí”.



—¿A qué persona viva admira?

—A mi hermano Diego.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— Que la pandemia sea interminable.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Que la manija laboral me haya quitado tiempo para despedirme de un gran amigo que marcó mi adolescencia.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Que el paso del tiempo viene haciendo destrozos en la acumulación de canas.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Saber tocar música, y cantar. Sin duda cantar y no hacer papelones.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Un muñeco de la Rata Splinter de las Tortugas Ninja que tengo desde los 6 años y es el gran amuleto.