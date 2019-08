Opinión | Terapia de grupo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Participan el Sr. Presidente Tabaré Vázquez, el mito viviente Peperil, Danilus Fouché, el Pelado y la Psiquiatra Andrea Trucheli.

Tabaré Vázquez. Estimada psiquiatra, yo no pedí esta reunión, así que solo dejo constancia de mi discrepancia con el encuentro.

Pelado. ¡Yo la pedí! Resulta que todos me bancaban y ahora todos se borran, doctora, así yo no puedo seguir, me están dejando solo… Esta amistad “compañera” y “solidaria” se resquebraja ante la amenaza de la derecha.

Pepe. ¡Qué va a shér derecha mijoooo! ¡Shon unos gurishes que te eshtán clavando como un shapaaato viejooooo! ¡Vos te hishíste el héroe y nosh borrashte a los viejos! ¡Ahora cométela sholitoooo!

Pelado. ¿Pero si los consulté?

Danilus. ¡Qué vas a consultar! Te mandaste con la vice, hablás de todo, no nos bancás. ¿Te creíste que andando en la bicicleta y poniendo cara de mateador ramblero la ibas a ganar?

Tabaré Vázquez. Además, disculpame querido Martínez (piensa y no recuerda el nombre del ingeniero), escuchame… Los gobiernos como los nuestros o nos defendemos entre nosotros o no sale nada. Tenés claro que Pepe y yo somos el agua y el aceite…

Pepe. ¡Y yo te fumo dotoooor! Tampoco te hagás el piola, acá nos bancamos entre todos porque los que te dije nos quieren fletar mijoooooo.

Pelado. ¿Y yo en algún momento les falté el respeto? No me embromen che, los venero, les pongo un altar, hablo maravillas de ustedes… No me tomen el pelo… Que no tengo, che.

Tabaré Vázquez. Eso mismo, nos enterrás en vida, nos dejás fuera de concurso. Como te creés que nos cayó lo de Gracielita. Nos mataste ingeniero (sigue sin recordar el nombre de pila del Pelado) y eso nos dejó en falsa escuadra. Tampoco te esforzás mucho en hacer una defensa como la que hacemos nosotros de lo que hicimos… Que sí, que no… Mareás... Eso no es un líder de izquierda. Lo de Venezuela fue flojo.

Danilus. Bueno, pero eso no daba para más, allí o cambiábamos o nos hunden.

Tabaré Vázquez. Fue solo un ejemplo…

Danilus. Mal ejemplo… En esa la embarramos por seguir agarrados de la murga criminal… Yo me borré hace unos días, no se resiste más.

Tabaré Vázquez. Vos siempre te borrás cuando las papas queman…

Pepe. Ta muchachos, no jodan, el lío es cómo le damos aire al pelau, no jodamos con boludeces nuestrash… Todavía queda una chance si logramos que vean al coloradito y al blanquito como ratones fachitos… Esa es la mataduuura… Tenemos que hacer la gran “Stí Añon”.

Danilo.¿La gran “Steve Banon”? ¿Vos estás hablando en serio? ¿Creés que haciendo creer que son el diablo, alguien va a creer que Talvi y Lacalle se comen los niños crudos?

Tabaré Vázquez. ¡Se dan cuenta que le voy a poner la banda a uno de esos dos petisos! Yo soy petiso, este país está condenado a no tener una altura presidencial que pase un metro y 80 centímetros. El que viene debería usar taquitos, yo no me animé, muy Pedrito Rico.

Danilo. Lo que está bueno es que la foto será pareja, todos simétricos, digo, para aportar algo.

Pelado. ¡Che! Ya me carnearon a mí, otra vez me usaron como un felpudo, me comí los mocos, pensé que estaban para darme una mano y mirá cómo termino, presentando el curriculum para hacer obras en Sudán.

Danilo. ¿Podés volver a ser candidato a la Intendencia no?

Pelado. ¡Ah! Todavía me están gastando y quieren que después de que me trituren en noviembre, quieren que salga a remar... Ustedes están mal de la cabeza y piensan como triunvirato romano, por eso César, Craso y Pompeyo terminaron hechos pelota. No hay caso, no se puede. Los que suenan como pito nunca llegan a Corneta.