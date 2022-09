Opinión |No te metas con la identidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tenemos el estado de derecho que nos rige la existencia bajo parámetros legales y tenemos la realidad cotidiana por la que deambulamos con nuestras existencias. Cuando firmamos un alquiler, opera el estado de derecho activado con sus garantías, deberes y derechos. Al hablar con la vecina sobre otro vecino que dejó de ser nuestro amigo (porque se puso violento) ese es el mundo real.



En el mundo real, las reglas se construyen por acumulación, conocimiento y tensión cultural. Las normas compiten y van legitimándose si logran imponerse. Si no tienen aceptación, serán muy piolas como la idea del Esperanto, pero se quedan por el camino. Si son sensatas, porque mejoran la vida de la gente y le permiten errar menos, por ejemplo, probar la vida de pareja un tiempo antes de ir a fondo, entonces la idea se consolida sin ley alguna. La realidad le gana siempre a la realidad y no hay religión, moral o gobierno que derribe eso.



Lo que está complicado de aceptar, tal como lo plantean algunos humanos de talante autoritario es la vigilancia sobre las múltiples identidades que deben ser -supuestamente- chequeadas por algunos que se asemejan a un comité de censura norteamericano de la década de los sesenta, pero con vestimenta moderna. ¿Cuál es la razón por la que se avanza sobre la privacidad de la gente? ¿Es necesario ir por la vida explicando lo que siento, mi autopercepción y sentido de identidad personal? Algo está mal si nos interpelan sobre este asunto.



No es lógico que tengamos que vivir explicando quiénes somos, cómo somos, qué sentimos y cómo nos tienen que respetar para que no nos discriminen. Comparto “la no discriminación” pero la respuesta de algunos a esa aspiración justa, a veces, atropella porque -precisamente- cae en la misma discriminación. Nada de eso sería necesario en un mundo verdaderamente libre. Claro, el mundo no es libre, por eso se comprenden las batallas valorativas, pero algunas soluciones resultan más parche que cirugía de fondo. Soy más claro: nadie tiene derecho a preguntar por mi identidad, si alguien lo hace, eso está mal. Hablo de eso y no de otra cosa.



Acá emerge esto: sabemos más de nosotros mismos, sabemos que la cosa ya no es como nos la planteaban en sentido dicotómico, que hay personas que asumen y son la identidad que asumen, pero no conocemos todas las identidades en sus tipologías (y no nos incumben), máxime que esas tipologías son mutantes y fluidas. Y sabemos que no se debería preguntar. O, con respeto, yo lo creo así.



Nadie tiene el derecho de investigar a otro sobre otra identidad, otra etnia o su religión. Ese parámetro es lesivo del derecho humano de cada persona que decidimos proteger: violenta su privacidad, el honor, la dignidad y la libertad de todos y cada uno de nosotros. Es que estamos tan en “modo” montaña rusa que hasta lo obvio ya no lo advertimos. Nos olvidamos de los principios.



Leo a periodistas que se sienten estafados por las señales de identidad que suministra un artista sobre su identidad Queer. Un delirio. Y en diarios respetables. Que no está bien si es lo que parece ser porque no queda claro si lo hace por interés o por sincera convicción. ¿En serio? Que, quizás, esté presumiendo algo que no es y eso irrita. ¿A quién? ¿Qué cosa irrita? ¿A los Sherlock Holmes de la intimidad humana? Me parece que está pasada la manija y de tan pretenciosa se termina mapeando la realidad de forma draconiana y se construye una atmósfera sórdida. No es escrutando que se construye civilidad. No es por ahí. Nunca.



Que la gente sea lo que se le antoje y no deberíamos andar molestando a nadie por esto. No es de la incumbencia de nadie semejante menester. Hay una zona -repito- en la que nadie debe ingresar porque le pertenece a cada persona ese fuero íntimo. Y esto tengámoslo claro, ningún Estado, Gobierno, periodista u oenegé debe bucear en la privacidad de la gente. El que lo hace ataca la sagrada libertad. Y nos daña a todos.