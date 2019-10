Opinión | ¿La revolución o Miami?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Personaje 1 - Cuando gane Cuquito no le damos ni media hora de tregua. Andá hablando con los muchachos que hay que estar en la calle armando bardo.

Personaje 2 - ¿Y qué motivo vamos a meter?



Personaje 3 - Qué importa che. ¡Lo importante será confrontar y confrontar!



Personaje 2 - Al final la que te dije…esa la del sindicato ese… llamala y que salga con su barra a moverse…



Personaje 1 - La clave es como dijo El Viejo: armar la resistencia y quedarse con el estandarte. Nosotros somos la épica, tenemos que quedarnos con esa bandera. No va más “obreros y estudiantes unidos y adelante” porque los que estudian ahora son muy básicos y los obreros son flacos del Sunca que creen que Andrade es Osho… y el gordo solo labura pa los de él…



Personaje 2 - Mal el gordo, mal…



Personaje 3 - No, el gordo va a venir al pie cuando se pique, lo que pasa es que está infiltrado haciendo la de Antón Pirulero. Dejalo en paz que se coló bien…un fenómeno el Oscar, ya nos va a servir…



Personaje 2 - Siempre fuiste alcahuete de los bolches…



Personaje 3 - ¿Ma qué? Son los que razonan más, a los tupas “Toblerone”, todos amigos nuestros, si los apurás te hacen un arreglo con Manini para vender bulones.



Personaje 1 - ¡Cómo me jode que ustedes sean tan ignorantes! ¡Se acabó ese mundo, los tipos nos barrieron y haremos acuerdos con todo aquel que quiera tumbar a esta derecha! ¿O no sabemos que los partidos históricos de este país inventaron la milanga con fritas, la recalientan y la venden de vuelta? Ojo que no es papita la cosa. Mirá que el chiquito nos tiene marcados.



Personaje 2 -¿Vos ya hablaste con el viejo para que haga el discurso de la “resistencia” y que le ponga mística al relato?



Personaje 3 - Ya preparé las remeras con la foto de “Pepe 2025”.



Personaje 1 - ¿Sos bobo o hiciste un curso de bobo y saliste segundo? ¿Cómo vas a poner al Pepe para el 2025? ¿No razonás el cronograma biológico?



Personaje 3 - El Pepe es Matusalén.Va a vivir 100 años y para nosotros es como Adenauer. No jodas vos, con las foquitas tuyas mirá cómo salimos: el Pelado quedó como Marcel Marceaux.



Personaje 1 - (meditando) Hay que volver a Seregni.



Personaje 2 - Pero si nadie se acuerda quién era…



Personaje 1- ¡Por eso mismo gil! ¡Le metemos el contenido que se nos da la gana! ¡Vendemos un Seregni antioligárguico y por allí empezamos de vuelta con la sanata de la lucha de clases!



Personaje 3 - ¿Vos te estás drogando mucho? ¿Qué cogollos de maruja usás? ¡Qué viaje papi!



Personaje 1 - Con la imagen de Seregni, con las calles tomadas, con la puteada de vuelta a los milicos, con la central remando, con algunos muchachos del partido que nos den una mano, con los boniatos del 26 y algunos anarcos más, estamos. ¡Una revolución se arma con una docena de revolucionarios profesionales como decía Lenin (se le encienden los ojos)!



Personaje 2 - La verdad que la tenés clara mago…



Personaje 1 - Y si hay alguna “desgracia”… y bue, es el precio de la revolución que queda marcada para siempre así: son los sacrificios que hay que pasar muchachos, siempre alguno habrá dispuesto a ofrecerse… (los mira fijo).



Personaje 2 - Yo me borro en esa, mi mamá infarta si me pasa algo. Sorry.



Personaje 3 - Perdoná pero yo estoy saliendo con una compañera y no me da para tanto, es más, me voy a Miami con ella en una semana. Estoy enamorado.



Personaje 1 - ¡Me cago en ustedes! ¿Cómo vamos a hacer una revolución con garquetas entreguistas? Por eso el capitalismo nos clava. El Che tenía Rolex y jugaba al golf pero era el Che. Ustedes son unos gordos pedorros. ¡Tamos fritos!