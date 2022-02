Opinión | La Libertad y la República 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un día se encontraron la Libertad y la República, fue un encuentro casual, nada premeditado.

—La Libertad: Me parece que me quieren lastimar, empiezo a creer que tengo más enemigos de los que imaginé. No sé si los habrás advertido, son varios y están fuera de sí. No es que no haya vivido turbulencias en mi periplo vital pero me inquietan expresiones que espetan para conmigo y acciones que veo se están incubando. Temo.

—La República: A esta altura, ya deberías tener templanza y mesura para saber que siempre ha sido así. Habrá momentos donde algunos estarán por las esquinas con sus dagas. No entiendo qué te impresiona, se supone que yo te cuido y te doy espacio para sostenerte. También debo permitirles a todos que hablen y digan sus romanceros, por eso tu hora tiene que ser de brillo. No deberías dejarte intimidar por lo dialéctico. Ya estás grande como para tener miedo, hace siglos que venimos juntas en esto.

—La Libertad: ¡Pero yo no puedo levantar mis banderas si me las incendian desde abajo! ¡No es justo! Ni está en el contrato que firmamos tú y yo. Te reclamo que entiendas y asumas tu responsabilidad. No puedo defender mis consignas si no me cuidas.

—La República: ¿Tú estás afirmando que yo no hago por ti todo lo que está a mi alcance? ¿De veras crees de buen talante que soporto a los virulentos que nos quieren destruir a ambas? Es que no tengo más remedio; es más, ellos también poseen los mismos derechos que tú aunque nos incomoden. La libertad no es solo para la libertad, es para todos, para ti misma y para ellos. No eres su propietaria monopólica. ¿O acaso vas a caer en el dogmatismo de ellos para sostener tus derechos? La libertad implica responsabilidad, por eso, en los hechos te temen tanto. Tu eres la razón, la inspiración y el derecho. Hazlo saber y estarás mejor. Lo tuyo nunca perjudicará a los demás si te asocias con la ley. La ley, el derecho, la norma y las reglas jurídicas siempre serán tus aliadas. ¿Acaso no lo comprendes?

—La Ley: Ella lo sabe, siempre estoy y estaré a su merced.



—La libertad: Puede ser, puede ser, pero el día a día no es un asunto de carácter filosófico como ustedes ahora lo encaran. Tengo que sudar minuto a minuto, y mucho. Uno de mis defensores más fogosos dijo de mi que no soy un derecho imprescindible sino una “conquista deseable pero difícil”. Pues hay que volver a bregar por mi existencia cada día. Y eso me agota, pero es mi destino el que está en juego. Disculpen. No sé como no entiendo que nunca nadie me va a regalar nada. ¡Que ingenuidad la mía queridas compañeras de ruta!

—La República: Por cierto, ese señor tiene razón por ti y por mí. Pero más por ti: los humanos tienen el derecho de hacer todo aquello que no perjudique a otro humano. Por eso hay que distinguir las acciones dolosamente esculpidas de las que no lo pretenden ser. Entiendo tu preocupación, pero no deberías ingresar en el camino de la obsesión y la taquicardia. Nos inquietas a todos. Yo misma he nacido gracias a ti. Si no fuera por tu existencia más de uno no me aceptaría. Estamos asociadas hasta la eternidad. Y el día que no sea así la oscuridad habrá vencido. Tenemos razón, eso es lo máximo.



—La Libertad: ¿Te parece mal si salgo a los cuatro vientos a detenerme en las esquinas, a recorrer los caminos y a decir que me cuiden porque sin mí, y sin ti querida República, será todo desastroso y nos sucederá lo de Marat el amigo del pueblo? ¿No es correcto denunciar a los enemigos que lo mataron con tanta crueldad? ¿Qué piensas? ¿Podemos hacerlo además por el bien de la igualdad y la fraternidad?



—La República: No lo sé, tú decides tu periplo. Yo te debo tanto que no sé cual es el mejor camino, solo sé que en lo que hagas, yo estaré para cuidarte. Te lo repito, es por ti que existo, soy tu hija dilecta así que lo que dispongas estará bien y siempre entenderé que tu estela es también la mía. Es cuanto puedo hacer por ti. En los hechos, si tú mueres, yo muero contigo o ni siquiera nazco. Así que vibra, recorre y levanta tu voz como lo entiendas pertinente. Yo estaré a pocos metros cuidándote y reverenciándote. Es mi misión. Siempre lo será.