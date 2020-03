Opinión | El humor y nosotros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estos días estuve viendo y oyendo notas de periodistas, escritores y caricaturistas que merodean el humor.

Me quedo con las siguientes impresiones. Los humoristas, sea donde sea que ubiquen su arte, molestan. Algunos molestan bajando línea (malos humoristas) y otros crean desde lo anárquico de su pensamiento (buenos humoristas). El humor puede requerir “remate” o no. Yo oigo a Dolina desde que me conozco y no tiene remate, es más, si lo tuviera me aburriría. Lo que me gusta es la descomposición de lo lógico y el absurdo que plantea con situaciones triviales. Humor absurdo nunca es absurdo.

Para hacer algo de humor hay que tener ojo crítico, pensar con mordacidad y avivar un poco la crueldad mental que todos tenemos dentro. ¿Nos causa gracia ver como se resbala un amigo y se pega un porrazo? En algún sentido el humor es cruel. Sin saberlo, los Tres Chiflados eran violencia descarnada, caricatura extrema y crueldad irreal remotamente verosímil.

Claro, si llegamos a Charles Chaplin es casi como conocer a Dios en materia de humor. El tipo podía desde su cuento, mostrar el mundo horripilante con gracia, lograr que simpatizáramos con sus causas y así denunciar con una sonrisa de emoticón leve el agobio y su infortunio. Hablando de sonrisas, bocas, dientes, nunca nadie dibujó como Maitena las bocas de las mujeres. Genia absoluta, lo hizo mirándose la boca con un espejito, copiando sus gestos y logrando esa perfección que, por suerte, al fin, entendí cómo lo logró.



El humor no tiene necesariamente que ser de elite. Les Luthiers son tan masivos como los Midachi. Los primeros juegan con la música y desde ella construyen historias, que no son importantes, solo son historias ridículas divinamente contadas y cantadas, y los segundos empalman con el grotesco popular y el olor del barrio. Pero es probable que públicos similares, o quizás el mismo, los haya visto alguna vez. Supe amar a Woody Allen en muchas épocas de mi vida hasta que su historia personal me lo devalúo. Sin embargo, el humor de Bananas cuando se reía de la revolución cubana o La última noche de Boris Grushenko son obras maestras.



Ingreso en zona de turbulencia. Amé a Alberto Olmedo; soy grande, me reía con sus tonterías, con sus movimientos físicos, con sus charlas con Javier Portales en doble sentido. Si, ya sé, hoy todo estaría mal, pero en aquel contexto (casi represivo) era liberador verlo caminar por el pretil (y no decía malas palabras en la tele).



No sé que pasa con el humor en estos tiempos, no me resulta fácil disfrutarlo como me gustaría. Los estandapistas del presente casi no los conozco y me gustaba mucho el humor del cine italiano. Con franqueza, no creo que mi generación pueda ver algo superior a los Manfredi, Gassman, Tognazzi y Sordi. (Vi alguna cosas de Totó pero ya no llegué). Tato Bores fue supremo. Con el humor es como con el tango o el jazz: no se puede entrar de un día para el otro entendiendo todo.



Me gusta Moldawsky, capaz me gustaba el primero más que el actual. El primero era más derrapado, menos profesional en el remate, más auténtico, supongo que será un tema de encontrarse consigo mismo. Lo masivo es bravo.



De los chiquilines me fascina Migue Granados y Martín Garabal haciendo Últimos Cartuchos en Vorterix. Sencillamente están en el principio de algo que puede ser glorioso si no los devora el sistema. Que trabajen para Mario Pergolini es una garantía de que alguien los va a cuidar. Si fuera para Tinelli estarían haciendo shows en Camino de las Tropas el domingo de tarde.



¿Les recomiendo algo? ¿Me dejan? Busquen gente que haga humor, que escriba de humor, que actúe con humor y que los anime. La vida sin una gotita de humor es una pedrada y no está bueno vivirla así. En esta casa Los Lobizones nos hicieron gozar a rabiar. En honor de ellos hay que amar al humor.