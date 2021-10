Opinión | El éxito siempre es colectivo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Me hace mucha gracia cuánta gente inteligente cree en lo irracional. Es sencillo: cuando la realidad no se adecua a sus sesgos de interpretación existencial, entonces las teorías conspirativas o irracionales irrumpen en la vida y le ganan el alma a los que creen vivir “algo” que no tenían visto en sus hojas iniciales de ruta. Y esto va desde la vivencia política hasta el COVID, pasando por la vida fuera del universo y hasta el origen de la existencia. Por citar algunos ejemplos intensos de temas en los que el lector y su servidor, seguro que tenemos puntos de vista encontrados.

Otra línea de pensamiento. Vichando sobre criptomonedas en Internet con mi hijo, en una investigación que no nos llevó más de tres horas, descubrimos que una afamada firma de venta de las mismas (una criptomoneda de las predilectas, no la estrella) venía huyendo legalmente de varios países, su registro era apócrifo y la sede final de semejante corporación estaba en un lugar de un país asiático que, al buscarlo por Google Earth, causaba risa: debajo de una feria de comidas. Luego, descubrimos cómo un investigador encontró que la propia empresa denunciaba que la “habían estafado” y por eso había perdido decenas de millones de dólares. Toda una estafa de marca mayor. Y no somos Sherlock Holmes y Watson.



¿En qué se vincula la primera mirada con esta segunda? Sencillo; muchas veces queremos creer, estamos tan ansiosos por convencernos de algo que nuestra propia intuición nos lleva dentro del imaginario colectivo en el que estamos a cometer errores de apreciación y a no lograr captar la realidad tal cual es.



La ventaja de los años es que uno ya se desconfía a uno mismo, hasta de lo que piensa, porque bicho viejo sabe que la piña viene por cualquier lado. La desventaja es que al haber vivido tanto uno cree que siempre las rutas tienen los mismos pozos y no es así, aparecen nuevos. Y como me dijo un amigo: “No creas que los de antes eran mejores solo tenían menos opciones”, por eso quizás los márgenes de error eran más chicos. Hoy, el espectro de libertad es tan enorme que hay que ser un esgrimista fino para no errarle al golpe que defina una tenida. Dicho en español: el presente es mucho más complejo de capturar pero a la vez tiene recompensas que ayer no eran imaginables.



Le agrego a esto que el imaginario colectivo de la generación actual es otro paradigma que no tiene la menor conexión con las generaciones anteriores (Sex Education en Netflix). Y esto no está ni mal, ni bien, es simplemente lo que es. O lo aceptamos o nos encerramos en un baño a mirar por la ventana porque el mundo seguirá.



¿Se puede entonces ser feliz, tener balance emocional, alcanzar algunas metas que uno se proponga y hacerle la vida mejor a los demás? Y sí, poder se puede, pero no es una tarea sencilla, requiere mucho foco, ir entendiendo a fondo el sentido de la vida (que no significa meditar pensando en el más allá y ser un felón con uno mismo) y lograr en lo micro no ser egoísta en los objetivos que uno puede producir junto a otros. Los trabajos en equipo son clave para todo. Los jugadores individualistas siempre capturan algún aplauso, algún domingo, pero a la larga quedan en evidencia que son eso, no levantan vuelo, no logran producir acordes con tonos grupales y la miseria existencial los aniquila. El éxito siempre es colectivo.



Piense el lector a qué persona admira o le produce inspiración. Sea quien sea esa persona, seguro no llegó sola a esa zona de suceso, tuvo que lograr que su privacidad sea algo que los demás sintonizaron, tuvo que haber aprendido disciplinas, métodos o sistemas que otros le transmitieron y recién allí, quizás menos acompañado o acompañada, pudo lanzarse hacia el espacio sideral y el más allá (Toy Story, perdón).



No doy consejos, nadie debería darlos, pero una idea útil es mirar dentro de la manada el que la llevó mejor y no lo fusilaron. Ese, entiende a Charles Darwin mejor que nadie. Vicharlo y aprender. Por allí va la bocha.