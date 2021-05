Opinión | El chocolate no engaña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las palabras engañan. Las expresiones engañan. Los artículos engañan. Los libros engañan. El chocolate no. Hay que saber huir del engaño y mirar a la cara. Hablar con la gente y ver qué dicen y cómo lo dicen. Insisto: el chocolate no miente. La gente miserable miente. Por eso hay que desconfiar de los insidiosos.

Y despacito irles preguntando cómo serán los chocolates para los niños. Esto es lo único importante. Los chocolates que hay que conseguir para que los niños sueñen con ellos. ¡Y nada de regalar algunos! Regalar montones, millones y obsequiarlos por todos lados. El invento azteca es mucho más que el “tchocolatl” original. ¿Se imaginan la cantidad de niños que nunca probaron un chocolate y quedarán seducidos para siempre saboreándolo en el paladar cuando sean iniciados? Y por favor que no aparezca ningún desubicado sacando una foto para Twitter mostrando cómo el niño se deleita con su primer chocolate. ¡Patada voladora al que haga eso! (Titanes en el ring. Dixit).



No se trata de albóndigas, se trata de chocolates. Chocolates simples, nada de chocolates con sal o con pistacho. ¡Cho-co-la-te! (Y los europeos hoy dan cátedra de esto. Sin comentarios). No entiendo cómo el mundo no advierte que esta es la salvación planetaria. ¡Antes que el cambio climático están los chocolates para los niños! Deberíamos mandar al espacio chocolates para que cuando aparezcan los extraterrestres crean que somos buenos tipos. Díganle a Elon Musk que no siga con Tesla: que haga chocolates.



Un día le comenté a un amigo: “Se van a terminar las monarquías”. La gente se va a dar cuenta de que eso es raro. Y como mi amigo es influyente y conoce al portero de un castillo europeo (una monarquía que respeto mucho) le dije de canuto: deciles a los flacos que regalen chocolates, dos veces al año, el 1º de enero y el 31 de diciembre y en dos días -el lector atento ya advirtió la picardía- generan felicidad por doquier. Mi amigo no sabía si lo estaba gastando o era en serio mi anotación. Tú tampoco, lector, captas el asunto. ¿O sí? (Borges decía que se podía escribir de cualquier tema…)



La gente es buena, pero los niños son angelitos de verdad. ¿Qué niño del mundo no te ama si le obsequias chocolatines? No existe el niño norcoreano enojado. Es un invento de la propaganda capitalista. (¿Esto es en serio?) ¿Y qué hace un padre que advierte que su hijo ama a alguien? Queda atrapado, perdió capacidad de respuesta y marchó. ¿Y si el que regala chocolates es un ser despreciable? Ya no lo es tanto mi amigo, mire a su hijo, está chocho. ¡Perdió compañero! Pero es mal bicho, me dirá usted… y allí con la voz a lo Barry White usted sentencia: acá todos amamos el chocolate. Y punto Martini.



A mí el chocolate me convoca a horas en la que no sé cómo se le ocurre semejante desmesura. ¡Atrevido! Me despierta a las cuatro de la mañana y empiezo a buscarlo. No sé si está por allí. Si hay, lo devoro en la oscuridad sabiendo que ese momento no lo recordaré jamás. Y si no hay, empiezo a sentir que el mundo no tiene sentido, que la noche es horripilante y todas esas estupideces de la oscuridad en que uno se asusta de uno mismo. Tampoco voy a despertar a todo el barrio por un absurdo pico de ansiedad, pero se me pasa por la mente salir por la calle gritando: ¿Dónde hay un chocolate? Cuando era joven salía a buscarlo.



El chocolate no se come de día. Es ridículo eso. Está mal. El que lo come de día es un adicto y está perdido (yo). Los que comen chocolate de día sepan que abusan del azúcar y que todo andará como la mona (chocolate por la noticia). El chocolate nació para la noche.



Tengo un asuntito que confesar: me gusta la menta con el chocolate. Listo. Lo dije. Es como los que comen pizza con ananá. Somos gente salvaje. Y no somos bien vistos por la comunidad. Pero ahora que las minorías tenemos derecho a hablar: me gusta la menta con chocolate. Es más, debería fundar una asociación para defendernos del maltrato de los que no comprenden nuestra existencia. Se anotan en mi Instagram y hacemos una movida ¡Juntos por el chocolate! ¡Que no decaiga!