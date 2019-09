Opinión | Carta abierta de Rocco Morabito al Pepe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Caro amico, non so como ti racconteró che sono veramente grato di aver ricevuto tante considerazione e prova dell’amicizia (sigue en cocoliche). Con sinceridá, parlar con el corazón es algo que no acostumbro a tener —por mis menesteres— pero ustéde me han demostrato ser un popolo con las puertas abiertas (tuttas) para el que quiere ir a radicarse, o como mi humilde caso, cuando quien quiere partire del paese y sentirse una libélula al vento. ¡Uruguay es un paese que nos recibe a tutti y nos deja rajar sin remordimientos! (¿Dónde se las tomó el sirio enojado?).

En mi “empresa” valoramo molto el sentido de familia caro Pepe. Sé que tú, con los tuyos, sos iguale. Sempre estaré agradecido al “Biccio” y a sus ragazzi por el trato afetuóso. Amicos son los amicos. ¡Nunca una prova di mal talante, sempre la sonrisa amicale y esa postura latina de ayudárno cuando la cosa se pone brava! ¡Tante volte cociné para los ragazzi! Recuerdos que no olvidaré como dice la canzone di Domenico Modugno (que algo afanó Fito Páez creyéndose original).

Extraño Punta, caro Pepe. Allí, había construíto una nova vita. No es como tu chacra amico mío, lo so. Punta tiene muchos individuos del mío perfile, tú me capisce, argentinos, americanos, tutti buscando la misma paz…buscando alejarnos del capitalismo salvaje que tutto lo pudre (tenemos negocios dentro del capitalismo informal, cuchí, cuchí).

Voglio de alguna forma colaborare con la campagna electorale, me gustaría hacer un aporte económico. Tú me dirá, si eso é pertinente o no. Capire que hay topes legales y chucheríe de ese tipo, pero sé que algún amico puede ingresare un monto de dinero y ayudare un po. Solo quiero “ayudare”, caro Pepe. Si se le permite a tanto empresario jodedore hacer su aporte, en mi caso -que tengo un motivo reale di “felicitá”- considero que mi contibuzione es desinteresata. Lo que io tenía que conseguir, ya lo obtuve. Te digo más: voy a poner una foto del Biccio en el nuevo living de casa en este lugar que estoy residiendo en la región (¡paradisíaco!).

No voglio comprometerte Pepe querido, pero las playas que hay por acá son hermosas y tengo un lugarcito per te que te haría beníssimo pasar unos días acá. Te sacarías el stress. Cuando termine esa campagna pedorra en la que te tienen como bola sin manija y te usan, te viene con tua agradable y dócil esposa -una pincipessa- para descansare. ¡Sigo cucinando la vera pizza del sur que no lleva tanta muzzarella. ¡Es piu finita y requiere un punto de coccione molto veloce! Pensare que mis negocios sempre los he fatto con le cretine del norte. Pero soy delle sur, me pesa eso, siempre será cosí. La del sur es la verdadera Italia. Los del norte ya los veredes: unos fachos demagogos.

Voglio, además, que le hagas llegar un abrazo profundo a todos los ragazzi de Cárcel Centrale. Gente abierta, molto “abierta”, sana, no demasiado pretenciosa, ya casi non si incóntrano gente cosí nelle mundo. ¡Y voglio ringraziare a la barra de la videovigilancia e le camere de video-vigilancia non operando justo cuando lo necesité! Eso é compromiso, conviccióne e sapere cómo hacer lo que hay que hacer cuando se da la palabra por dignitá o lo que sea (fue más “lo que sea”, pero vale igual, ya estoy libre papírri).

¡Tienes que pelear querido Pepe! ¡Avanti, sempre avanti! (como la pizza). Darle una mano al calvo, meter “parole, parole, parole” (cantata per Mina) y seguire porque hay mucho para preservare. Este Uruguay no debería ser cambiato quién sabe por gente que aspira a que el “Stato de Derecho” sea algo serio para todos. Tú e io sabemos que hay reglas que no se deben mirar como reglas, sino como normas a essere subvertite. ¡Viva la revolucione! ¡Viva Peter Capusotto! ¡Viva Il Duce! ¡E viva Rafaella Carrá! (¿vive?)